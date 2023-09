Výkonnější Macy s čipy M3 nepřijdou v říjnu, ale až příští rok, tvrdí známý analytik

Původně to bylo nalajnované takto. Apple zítra představí nové iPhony 15, Watch Series 9, Watch Ultra 2 a upravené AirPods Pro s pouzdrem nabíjeným skrz USB-C. V říjnu pak měly přijít MacBooky Air 13 a 15, MacBook Pro 13, Mac mini a 24" iMac postavené na čipu M3. Takto to ještě nedávno tvrdil redaktor Bloombergu Mark Gurman, jenž již mnohokrát potvrdil, že jeho zdroje jsou důvěryhodné.

Analytik Ming-Chi Kuo, jehož insiderské zprávy se rovněž málokdy pletou, teď ale říká, že Apple zřejmě žádné nové MacBooky letos neuvede. Nemluví však o Macu mini ani iMacu. Zahraniční média si to ale přeložila tak, že žádná říjnová akce nebude.

Bližší informace nemáme, ale objevují se jiné – možná související – střípky. V září Apple obvykle vydává také novou majoritní verzi iOS, zatímco iPadOS a macOS aktualizuje až o měsíc nebo dva později. Od minulého týdne se ale šušká, že obou se rovněž dočkáme ještě tento měsíc.

To by naznačovalo, že Macy s Apple M3 zatím nepřijdou, protože uvedení nových systémů jde obvykle ruku v ruce s hardwarem. Dorazí-li hardware až po novém roce, nejspíš to bude už s vylepšeným macOS 14.1, který přinese nějaké specifické novinky šité na míru novým zařízením.

Pak je rovněž otázka, jestli továrny TSMC vůbec stíhají vyrábět čipy A17 pro iPhony a M3 pro Macy a iPady. Půjde o první produkty postavené na nové 3nm litografii, takže lze očekávat porodní bolesti a sníženou výtěžnost. Pro Apple by bylo výhodnější dát přednost iPhonům, které mají menší čipy a má na nich vyšší marže. V případě 15" MacBooku Air jsou to navíc jen tři měsíce, co Apple uvedl verzi s čipem M2. Tak brzký update nedává smysl.

Pokud tedy říjnová akce opravdu neproběhne, mrzet to bude snad jen zájemce o nové iMacy. To jsou momentálně nejdéle čekající počítače na upgrade. Stávající 24" verze z května 2021 stále běží na čipech M1. Apple nepřinesl ani verzi s M2, ani výkonnější iMacy Pro s větším displejem s rychlejšími M2 Pro, Max nebo Ultra.