Výkonné GeForce RTX 4000 zamíří i do notebooků. Nvidia ale musí pořádně zkrotit jejich spotřebu

GeForce RTX 4090 Mobile : GN21-X11 GPU (AD103), up to 175W



GeForce RTX 4080 Ti Mobile : GN21-X9 GPU (AD104), up to 175W



GeForce RTX 4070 Mobile : GN21-X6 GPU (AD106), up to 140W



GeForce RTX 4060 Ti Mobile : GN21-X4 GPU (AD107)



GeForce RTX 4060 Mobile : GN21-X2 GPU (AD107) https://t.co/evqyet35xN