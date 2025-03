Vyhrávejte více. Jak nastavit a vylepšit počítač pro akční střílečky

Kompetitivní výhoda

Podobně jako sportovní náčiní v reálném sportu ovlivní výkonnost sportovce, totéž platí o esportech. Týká se to zejména rychlých, akčních titulů jako jsou střílečky, kde rychlost, postřeh a přesnost rozhoduje o výhře či prohře. V nich existuje tzv. kompetitivní výhoda, to znamená, že všichni hráči nemají shodné podmínky a šance vyhrát. Začíná to kvalitou připojení k internetu či fyzickou vzdáleností od serveru, což ovlivňuje latenci (rychlost odezvy). Končí to u vybavení jednotlivých hráčů; lepší počítač, monitor či myš znamená i vyšší šanci vyhrát.

Někteří hráči považují online střílečky dokonce za pay-to-win, tedy zaplať a vyhraj, to je ale velmi extrémní názor. Pokud mají dva hráči stejné herní schopnosti a znalosti, tak hráč s lepší výbavou spíše vyhraje. Ale mimo případů velmi špatného herního vybavení hodně záleží hlavně na hráčových schopnostech a znalostech hry.

Když mluvíme o kompetitivní výhodě, tak je potřeba vyjasnit, že se týká kompetitivních herních titulů a jaké hry to vůbec jsou. Kompetitivní hra je taková, kdy hrajete za sebe či za tým proti dalším lidem a jedna strana vyhraje, zatímco druhá prohraje. Často to bývá doplněno ještě žebříčky nebo nějakým skóre. Jedná se například o hry jako Counter-Strike 2, Valorant, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends či Fortnite.