Vyhozený „ajťák“ se pomstil smazáním účtů 1200 zaměstnanců, teď půjde na 2 roky do vězení

Server TechSpot informuje o kauze informatika, který se pomstil za vyhazov smazáním čtyř pětin uživatelských účtů Microsoft Office 365. Za tento čin nakonec stanul před soudem, který ho poslal na dva roky za mříže. Tři roky po propuštění bude muset být pod dohledem kurátora, a kromě toho musí poškozené firmě zaplatit škodu ve výši 567 084 amerických dolarů (asi 12,5 milionů korun).

Deepanshu Kher pracoval v letech 2017 až 2018 v nejmenované poradenské firmě, jež outsourcovala své zaměstnance dalším společnostem. Ta v roce 2017 podepsala smlouvu s kalifornskou firmou Carlsbad Company, které měla pomoci s migrací do prostředí Microsoft Office 365. Úkolem byl pověřen již zmíněný Kher.

Nespokojený klient

Kherovy pracovní výkony však patrně nebyly příliš oslnivé, takže netrvalo dlouho a klient si stěžoval poradenské firmě. Další dění se odehrávalo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a není o něm známo mnoho podrobností. Nakonec ale zřejmě nedopadlo podle představ zúčastněných stran, neboť 4. května 2018 byl Deepanshu Kher propuštěn. O měsíc později se vrátil do rodné Indie.

Zde by mohl celý příběh, jakých se po celém světě odehrávají stovky denně, skončit. Nicméně nestalo se tak – zhrzený bývalý zaměstnanec totiž 8. srpna 2018 pronikl na server společnosti Carlsbad Company, kde odstranil 1200 z 1500 zaměstnaneckých účtů Microsoft Office 365.

Následkem tohoto činu nemohli dotčení pracovníci přistupovat ke svým e-mailovým schránkám, seznamům kontaktů, kalendářům, dokumentům, podnikovým složkám, ani se účastnit firemních videokonferencí. Byli také vyřazeni z prostředí Virtual Teams, které potřebovali pro výkon své práce.

Zákeřná pomsta

Provoz firmy Carlsbad Company byl následkem útoku zastaven na celé dva dny, po které firma nemohla komunikovat se zákazníky, ani oni s ní. Další blíže nespecifikované problémy s IT pak přetrvávaly ještě následující tři měsíce. Jeden z manažerů uvedl, že během více než 30 let v této profesi „nikdy nebyl součástí obtížnější a únavnější pracovní situace“.

Kher byl zatčen 11. ledna 2021, když letěl z Indie do Spojených států, aniž by věděl o vydaném zatykači. Soudkyně amerického okresního soudu Marilyn Huff ho obvinila z úmyslného poškození chráněného počítačového systému, za které mu hrozil trest odnětí svobody na až deset let.

Jako přitěžující okolnost hrál roli fakt, že se jednalo o významný a sofistikovaný útok, který byl plánován a jasně zamýšlen jako pomsta. Zdroje bohužel nezmiňují, zda se odsouzený dostal do systému dotčené firmy pomocí hacku, nebo zda mu po jeho propuštění prostě jen nezablokovali administrátorský účet.