Vyhodil disk s bitcoiny za 12 miliard korun. Teď žaluje město o právo prohledat skládku

Představte si, že vyhodíte pytel odpadků, a mezi tím, co skončí na skládce, je i váš klíč k obrovskému jmění. To není začátek smyšlené povídky, ale skutečný příběh britského inženýra Jamese Howellse, který v roce 2013 omylem vyhodil pevný disk obsahující přístupové kódy k 7500 bitcoinům.

V té době měly hodnotu několik set tisíc liber, ale dnes by jejich cena mohla dosahovat v přepočtu asi 11,8 miliard korun. Tato neuvěřitelná finanční ztráta vede Howellse k deset let trvajícímu boji o povolení prohledat skládku v Newportu, kde je disk údajně pohřben.

Vyhození disk s přístupovými klíči

Vše začalo docela nevinně. James Howells začal těžit bitcoiny v roce 2009, kdy byla tato kryptoměna ještě v plenkách a jen málokdo tušil, jaká bude její budoucnost. Po několika měsících těžby své snahy zanechal, rozprodal těžební počítač a ponechal si pouze pevný disk s důležitými soukromými klíči. Tyto klíče umožňují majiteli kryptoměny přístup digitálním aktivům, a právě tento disk se stal ústředním bodem jeho snahy o záchranu majetku.

Osudným se stal rok 2013, kdy Howells v rámci domácího úklidu omylem vyhodil nesprávný disk. Myslel si, že se jedná o starý nepoužitý disk, zatímco ten, který obsahoval bitcoiny, bezpečně uložil. V okamžiku, kdy si uvědomil svou chybu, bylo už pozdě. Disk skončil na místní skládce v Newportu a od té doby leží pod tunami odpadků.

Howells najal odborníky na obnovu dat a získal investory, kteří jsou ochotni financovat složitou operaci. Průzkum celé skládky by měl stát přibližně 10 milionů liber (asi 300 milionů korun). Howells dokonce nabídl městu 10 % z nalezeného pokladu, což by pro městskou kasu představovalo desítky milionů liber.

I přes velkorysou nabídku se setkal ze strany městské rady Newportu se silným odporem. Ta jeho žádosti odmítla s odkazem na ekologické dopady, které by rozkopávání mohlo mít na okolní prostředí. Podle města by narušení skládky mohlo poškodit jak přírodu, tak obyvatele v okolí. Howells ovšem argumentuje tím, že v jeho týmu jsou i odborníci na odpadové hospodářství a že by vykopání bylo provedeno bezpečně.

Rozhodnout bude muset soud

Přes řadu neúspěchů se Howells odmítá vzdát svého snu o záchraně bitcoinů. Jeho tým věří, že šance na obnovení dat z disku, pokud bude nalezen nepoškozený, je přibližně 80 %. To je poměrně vysoká naděje, zejména vzhledem k tomu, že disk byl vystaven vlhkosti a tlaku odpadků po dobu více než deseti let.

Kvůli opakovaným zamítnutím Howells po letech neúspěšného vyjednávání žaluje město, aby ho donutil k vydání povolení prohledávat skládku. V žalobě požaduje přístup na skládku, nebo kompenzaci ve výši 495 milionů liber, což je hodnota bitcoinů, které by na disku měly být. Jeho argument ohledně kompenzace spočívá v tom, že kdyby mu město dovolilo skládku prozkoumat a vykopat disk, měl by šanci znovu získat své bitcoiny.

Podle posledních dostupných informací se soudní spor mezi Jamesem Howellsem a městskou radou Newportu teprve připravuje a konkrétní datum či místo soudního projednávání zatím nebyly veřejně oznámeny. Howells nadále doufá, že soudní cesta ho nakonec přiblíží k možnosti vykopat skládku a obnovit přístup ke svým ztraceným bitcoinům.

