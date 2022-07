Vyhledávejte jako expert. Duckduckgo nebo Tineye zvládnou i to, na co je Google krátký

Vyhledávat lze na internetu i pokročilejším způsobem než jen zadáním fráze. Nejenže se dostanete ke kýžené informaci či materiálu mnohem snadněji, ale najdete i to, co byste jinak nenašli.

Jsou situace, kdy je lepší obejít Google a sáhnout po jiném vyhledávači. Duckduckgo.com či Tineye.com umí to, na co je i Google krátký.

Přesnější a jednodušší formulace

I když Google využívá při vyhledávání umělou inteligenci a sofistikované metody, je vždy lepší formulovat přesně a přímočaře, co chcete. A to bez větných celků a sloves, stačí fráze. Významně tím zlepšíte výsledky z vyhledávání. Příklad: když dáte vyhledat „Potřebuji letět do Kanady“, tak vám Google najde podmínky pro cestování do Kanady. Jenže hledali jste opravdu tuto informaci? Pokud ano, bylo by lepší dát hledat „podmínky vstupu Kanada“, což přinese přesnější výsledky. Ale pokud hledáte letenky, budou až na sedmém místě. Pro hledání letenek je tak mnohem lepší dát hledat „letenky Kanada“.