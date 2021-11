Vyhledávání ve Windows 10 už vás v noci neoslepí. Respektuje tmavý režim

Nekonzistence týkající se vzhledu už byly Windows vytknuty mnohokrát. Problémy nelze nevidět také v souvislosti s tmavým režimem, na který řada částí systému nebo programů nereaguje. (Včetně těch domácích.) Microsoft činí aspoň malý krok ke zlepšení situace.

Přestože uvedl na trh Windows 11, rozhodl se věnovat trochu času Windows 10 a konkrétně do tmavého kabátu oblékl výsledky vyhledávání. Donedávna to bylo tak, že pokud jste nastavili tmavý režim systémového prostředí, nabídka pro vyhledávání měla tmavou podobu. Ale jen do chvíle, než jste začali psát.

Díky zásahu výrobce vás už tedy výsledky vyhledávání svým bílým podkladem neoslepí. Že vám to zní povědomě? Microsoft přesně takovou úpravu podoby vyhledávání testoval od loňského září. Změna byla aktivována vzdáleně bez nutnosti instalovat aktualizaci.

Tmavé vyhledávání pro všechny

Zdá se, že se scénář opakuje s tím rozdílem, že teď se tmavého režimu ve vyhledávání dočkali všichni, tj. nikoli jen lidé zapojení do programu Windows Insider. Tmavý podklad vidím na svém počítači s Windows 10 verze 21H2, který ovšem je zapojený do testování v rámci kanálu Release Preview.

Stejného výsledku jsem nicméně dosáhl i v rychlé zkušební instalaci Windows 10 verze 21H1 do virtuálního počítače. Šlo o variantu „RTM“, nepřihlášenou k testování. Nepropojil jsem ji ani s online účtem Microsoft. Následně jsem v novém virtuálním počítači nainstaloval stejnou verzi, jen jsem zařízení nepřipojil k internetu. V tomto případě se výsledky vyhledávání naopak zobrazily na bílém pozadí.

Podle Windows Latest se zdá, že tmavé pozadí Microsoft nabízí ve Windows 10 verze 2004 a novějších. Distribuce je prý řízená, takže se úprava ještě nestihla projevit v každé instalaci. Nezaznamenal jsem, že by Microsoft o modifikaci Desítek někde veřejně mluvil. Tmavé vyhledávání se na některých zařízeních přesto evidentně objevuje.

