Vyhledávač Brave má funkce, které Google nenabídne. Ve výsledcích umí schovat levicová, nebo pravicová média

Bývalý šéf Mozilly a autor JavaScriptu Brendan Eich se dnes zabývá vývojem bezpečného prohlížeče Brave a loni k tomu přidal i vlastní vyhledávač. Jeho nová firma koupila již fungující Tailcat a udělala z něj alternativu Googlu pro ty, kteří nechtějí být sledováni na každém kroku a kteří ocení transparentní algoritmus toho, jak vyhledávač řadí výsledky na stránce.

Brave Search teď bilancuje, co se mu povedlo za rok dosáhnout. Tvůrci tvrdí, že jde o nejrychleji rostoucí vyhledávač od uvedení Bingu. Za 365 dní už zpracovali 2,5 miliardy dotazů. Googlu se na tuto úroveň dostal za více než rok, DuckDuckGo to trvalo ještě třikrát déle.

Oba jsou dnes ale jinde. Kačeří vyhledávač mívá okolo tří miliard dotazů za měsíc. Google už čísla nezveřejňuje, ale před 10 lety měl již 3,5 miliardy dotazů za den. Internet přitom od té doby ještě vyrostl a závislost na Googlu vzrostla díky smartphonům nebo třeba také hlasovým asistentům.

Brave Search má ale dobře našlápnuto, podle aktuálního trendu by ve druhém roce života měl zpracovat již pět miliard vyhledávacích dotazů. A to tvůrci zatím cílí jen na vybrané trhy, protože podporují jen několik jazyků. Mimo angličtiny jde o němčinu, španělštinu, francouzštinu, japonštinu a trochu překvapivě i albánštinu (část autorů původního Tailcatu jsou Albánci).

Oproti konkurenci se chce odlišit i funkcemi. Brave například čerstvě spustil Goggles („ochranné brýle“, ale také jistě šťouchanec do Googlu), která do výsledku přidá několik volitelných filtrů. Brave například u zpráv umí rozlišit levicová/pravicová média, umí vyřadit duplicitní stránky nebo odkazy na Pinterest, případně vypíchne to, co o tématu píšou technologičtí blogeři nebo diskutéři na Hacker News. Vtipný je také filtr, který z výsledků vyhodí prvních 1000 míst, takže dostanou přednost ty stránky, k nimž by se nikdy nikdo nedoklikal.



Brave Search s filtrem pravicových médií