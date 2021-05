Vyhlašujeme úlet týdne: miTail je mobilem ovládaný ocas, který se vrtí podle nálady

Internet nepřestává překvapovat. Na Kickstarteru se objevil miTail, ocas, který si klipem přicvaknete za kalhoty nad zadek a různými způsoby vrtění můžete dát najevo svoji náladu. Nabíjí se přes USB-C, ovládá se aplikací ve smartphonu, ale v no-phone režimu si ocas poradí úplně sám, prostě střídá celou paletu pohybů.

Na základní šasi lze navléct různé potahy a pokud nebude vyhovovat liška, ďábel, na ružovo přebarvený králíček, nebo dinosaur z nabídky výrobce, klidně si můžete ušít vlastní. Baterie zvládne 5 hodin vrtění, pokud se vám to zdá málo, stačí připojit powerbanku.



Takhle vypadá šasi MiTailu, povlak si na něj můžete koupit, nebo ušít doma. Fantazii se meze nekladou.



Kam si miTail vezmete? Nabízí se jako součást kostýmu, ale odvážní s ním mohou třeba do parku na rande.

Zdá se vám to jako příliš velký úlet, než aby si to někdo opravdu chtěl koupit? Omyl. Výrobce si na Kickstarter šel pro 4 tisíce dolarů, už má vybráno 46 tisíc a do konce kampaně zbývají dva týdny. Navíc The Tail Company není žádný začátečník, animatronické ocasy úspěšně prodává už pár let. Jeden nový MiTail s potahem podle vaší volby vyjde na 145 liber, tady něco přes 4 tisíce korun.

Tedy ano, existuje to, teď už jen vymyslet, kam to budete nosit…