Vygenerujte si originální mapu svého města. Výsledek si můžete uložit a třeba zarámovat

Máme tady Silvestr, a tak nastává čas celodenní prokrastinace. Pokud máte rádi mapy, můžete zabít nějakou tu čtvrthodinku třeba u webové aplikace City Roads z GitHubu.

Je to jednoduché. Do formuláře vyplníte libovolné město světa, které dohledá našeptávač, no a poté aplikace přímo ve webovém prohlížeči načte vektory silničních komunikací z databáze OpenStreetMap.



Mapa Brna tvořená výhradně sítí komunikací

Na monitoru se vykreslí kontury města tvořené výhradně sítí silnic bez jediné budovy. Čím větší a komplexnější sídlo, tím i hezčí výsledek, který by si v mnoha případech zasloužil i vytisknutí a zarámování. Nebude to problém, výsledek totiž můžete uložit do PNG i vektorového SVG.



Mapu si můžete barevně upravit a uložit do bitmapy (PNG) i vektorů (SVG)