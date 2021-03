Vydražte ošklivý GIF v hodnotě rodinného domu. Kryptoscéna objevila bizarní NFT

Už jste si vytvořili vlastní eneftéčko? Že ne? Vždyť se poslední týdny v internetových kuloárech nemluví o ničem jiném a kdo dnes na kryptoburzách nedraží třeba jen černý pixel na bílém pozadí, jako by nebyl.

Pro ty, kteří celý březen zápasili s koronavirem, anebo zapomněli zaplatit fakturu za internet, dnes tuto bláznivou kryptopyramidu vysvětlíme. Tedy, jen se o to pokusíme, pochopení smyslu NFT totiž vyžaduje opravdu hodně otevřenou mysl.

V posledních deseti letech jsme vzali za své, že si můžeme v některé z mnoha směnáren koupit maličký dílek bitcoinu, etheru a dalších kryptoměn, přičemž každá z těchto transakcí se uloží do jejich decentralizovaných a inkrementálních účetních knih – blockchainů.

Několik chytrých hlav si posléze položilo otázku, proč do blockchainů ukládat pouze informace o peněžních transakcích, když by v nich mohlo být až do konce věků uloženo prakticky cokoliv. A také bezpečně, jak už totiž napovídá název této databázové struktury, jednotlivé bloky účetních zápisů na sebe matematicky navazují jako řetěz (block chain), takže už jednou zapsanou informaci nelze dodatečně smazat a upravit. Prostě tam je. Navždy.

Maruška si koupila obrázek od Rudolfa

Co kdybychom do takového blockchainu uložili informaci, že si Maruška koupila hezký obrázek od Rudolfa. Maruška je tedy jeho aktuální vlastník a dokladem je záznam v blockchainu.

Právě jsme si ve vší stručnosti popsali princip chytrých transakcí a onoho NFT – Non-Fungible Tokenu, čili jakýchsi matematických identifikátorů nezaměnitelné digitální informace.

1 BTC je zaměnitelný (fungible), protože sám o sobě vyjadřuje stejnou informaci jako jakýkoliv jiný 1 BTC. Ovšem matematický identifikátor obrázku 400×400 pixelů vytvořený v nějakém konkrétním okamžiku reprezentuje jen a jedině tento obrázek. Je to unikát.

S tokeny se obchoduje skrze Ethereum

Transakce s NFT dnes umožňuje především etherový blockchain, který nabízí i vlastní specifikaci ERC-721. Právě na této technologii staví hned několik internetových aukčních síní pro dražbu tokenů, do kterých se přihlásíte svoji vlastní kryptoměnovou peněženkou.



Obrázkové NFT v aukčním domě OpenSea

K těm nejznámějším a otevřeným široké veřejnosti patří OpenSea a Rarible, na kterých se v tuto chvíli draží především tokeny obrazových dat.

Nedražíte autorská práva, ale jen tokeny

V nějakém ideálním světě by to tedy mohlo fungovat třeba tak, že fotograf pořídí excelentní snímek, který by sice mohl vytisknout, zarámovat a prodávat v kamenné galerii, nicméně on jej místo toho publikuje na OpenSea a bude doufat, že si obrázek někdo koupí.



Karta tokenu animovaného GIFu a jeho dražební historie na OpenSea

Jenže, to je vlastně ten vtip. Případný zájemce si nekupuje obrázek, ale pouze unikátní doklad toho, že ho vlastní. Ano, já Rudolf jsem vlastníkem kryptoměnové peněženky, na kterou ukazuje poslední blockchainový záznam o transakci s tokenem tohoto obrázku. Nicméně to ani v nejmenším neznamená, že mám snad pod kontrolou to, co se děje se skutečnými digitálními daty fotografie – třeba s JPEG souborem. Někdo druhý ten obrázek může vzít a opět jej publikovat jako další NFT.

Dražíte fiktivní pocit digitálního vlastnictví s tržní hodnotu milionů korun

Tady se už dostáváme do místa, kdy musíte mít maximálně otevřenou mysl, abyste pochopili, že někomu skutečně stojí za to, aby dražil pouze pocit digitálního vlastnictví. To, že jste hrdým majitelem NFT, totiž automaticky neznamená, že pan fotograf ten stejný snímek neprodá také na Shutterstocku, v oné kamenné galerii, případně jej nevystaví jako NFT v hromadě kopií.



Když má token animovaného GIFu vyšší hodnotu než váš rodinný dům

Některé dražby NFT tokenů jsou ale i tak velmi atraktivní a jejich tržní cena se dnes pohybuje v řádu milionů korun. Krásným příkladem je Nyan Cat – dražba známé duhové kočičky, která v únoru skončila na 300 ETH. Opět připomenu, že se nedražila autorská práva na samotný animovaný GIF, ale jen jeho token.

Proč tedy – proboha – dosáhl takové tržní hodnoty? Prostě proto! Měl to štěstí, že se dočkal popularity, první zájemci přihazovali jen tak z hecu, no a jak začala hodnota růst, přidali se i spekulanti a na konci tu máme naprosto běžný a ničím zajímavý animovaný GIF, který má ale tržní hodnotu slušného rodinného domu.

Ještě jednou, aby to bylo opravdu jasné, tu hodnotu nemá GIF samotný, který může existovat v nekonečném množství digitálních kopií, ale jen jeden z jeho kontrolních součtů – tokenů.

Malba od Picassa se principiálně neliší od animovaného GIFu

Pokud si právě teď klepete na čelo, v jaké zvrácené době to žijeme, rád bych připomenul, že se nejedná o nic jiného než o digitální paralelu každodenních aukcí s uměleckými díly.

Token sám o sobě nemá žádnou cenu – je to jen pár alfanumerických znaků. Jenže stejnou optikou můžeme pohlížet i na malbu od Pabla Picassa. Co to je? Namísto několika bajtů jen plátno, dřevěný rám a nějaké ty barvy. Nejvýše pár set korun. Každý student z pražské AVU či VŠUP by vám vyrobil zdařilou kopii.



Picassovu La Vie dnes vlastní Cleveland Museum of Art

Malba od Picassa má svoji tržní hodnotu jen proto, že jsme do ní začali ukládat peníze, které jsou kryté její originalitou a nezaměnitelností (non-fungible). Non-fungible token je také nezaměnitelný, čímž je krytý, takže jen stačí, aby se roztočila spekulativní sněhová koule nákupů a prodejů.

Potřebujete jen nějakou celebritu, která ten naprostý nesmysl začne dražit, bude to sdílet na svém Instagramu, no a za chvíli se zdánlivý nesmysl promění v cosi, co má stejnou hodnotu jako novotou vonící Tesla.

Nakonec je tedy úplně jedno, jestli NFT reprezentuje naprosto všední Nyan Cat, černý pixel na bílém pozadí, váš autoportrét z Malování ve Windows nebo třeba digitalizovanou malbu od Pabla Picassa. O to tu totiž vůbec nejde.

Jarní hype

Jistě teď každého napadlo, že zahltí aukční síně vlastními obrázky, které budou všichni spekulativně dražit. Ne proto, že je ten obrázek hezký, ale prostě proto, že to jde a mnozí drží taková kvanta kryptoměn, že beztak hledají v podstatě jakýkoliv další způsob jejich potenciálního zhodnocení.

Chyba lávky.

Během února a března mělo úplně stejný nápad tisíce a tisíce z vás. Byli to umělci, kteří se grafikou živí a NFT by pro ně mohl být opravdu další zdroj obživy, no a byl to také běžný kryptoměnový potěr zelenáčů, kteří si to chtěli jen vyzkoušet.

Většina z nich tvrdě narazila.

Proof of Work

Uvedení nového obrázku do dražby totiž není jen tak. Má to svoji režii. Když teď zajedete do Sotheby's, že chcete vydražit fotografii vašeho pudla z Instagramu, nejspíše vás vyhodí. Jenže na OpenSea a Rarible to nedopadne o moc lépe.

Na takovém OpenSea si totiž sice můžete vytvořit vlastní kolekci děl a služba si za to nebude nic účtovat – to až později, když by se vám to skutečně podařilo prodat, než ale vůbec budete moci cokoliv vystavit ve veřejné aukční síni, je vás třeba jako prodejce zavést do blockchainového systému.

Kdo realizuje veškeré blockchainové transakce? Dobrovolní těžaři. Jak to dělají? Pomocí velmi náročných matematických výpočtů na svých GPU a specializovaných ASIC čipech, protože bitcoin, ethereum i většina dalších kryptoměn využívá ověřovací princip PoW – Proof of Work.



Zabezpečení WEP, které má i dnes leckdo na svém stařičkém Wi-Fi routeru, disponuje velmi slabým PoW, a proto láká k útoku. Tady jsme jej prolomili dříve, než kávovar zalil šálek.

To znamená, že zápis nové transakce do obří sdílené účetní knihy je výpočetně tak neuvěřitelně náročný, že by se neměl případný podvrh ekonomicky vůbec vyplatit. Je to vlastně podobné jako s šiframi. Každý klíč je prolomitelný, ale u těch nejlepších by byly náklady vyšší než to, co skutečně získáte.

Stručně řečeno, prolomení WEP klíče do vaší Wi-Fi sítě by mě bavilo, protože to v ideálním případě zabere pár minut času, no a když už používáte tuto prehistorickou technologii, nejspíše bude stát za starou bačkoru i zbytek vašeho domácího zabezpečení.

Když ale budete používat nejnovější WPA klíče, už mě to bavit nebude, protože nezměrné úsilí vynaložené do prolomení autentizačního systému by mnohonásobně převýšilo to, co bych nakonec získal: Dozvěděl bych se leda tak to, že čtete Živě.cz a trolíte na Facebooku. A jelikož nejsem vaše máma, podobné zjištění pro mě nemá žádnou valnou hodnotu.

Zapisování transakcí je drahé

Zapisování transakcí do blockchainů je tedy drahé, protože výkonné počítače něco stojí a ani elektřina není zadarmo. Tito dobrovolní účetní proto od systému dostávají automatické kapesné – to je právě ta odměna ve formě těžby. Těžíme a těžíme (potvrzujeme cizí transakce), až se na nás usměje štěstí a v peněžence nám přistane nějaký ten bakšiš.



Soukromá kolekce na OpenSea, do které jsem nahrál obrázek. Zatím nic neplatím, do skutečné dražby jej totiž zapojím až po klepnutí na tlačítko Sell.

Výše odměny se nicméně postupně snižuje, a tak si těžaři za potvrzování transakcí účtují poplatky, aby jejich činnost dávala ekonomický smysl. Výše poplatků je proměnlivá podle aktuální zátěže systému a týká se i našeho úvodního zavedení do systému NFT dražeb.

Suma sumárum, když jsem chtěl nabídnout k dražbě digitalizovanou a skutečně originální autorskou kresbičku lidožravého psa v klobouku, kterou jsem kdysi dávno dostal od jedné z vás, aukční síň OpenSea mě lišácky nechala projít všemi kroky zcela zdarma, až vyskočil finální dialog propojené peněženky MetaMask.

Dialog, který chtěl sice provést ověřovací transakci ve výši 0 ETH, nicméně ta by mě na poplatcích – říkáme jim gas fee – přišla na 0,05574 ETH, což v dané době činilo 102,9 USD!



OpenSea používám poprvé, potřebuji tedy autorizovat svůj účet zdánlivě nulovou ETH transakcí. Kvůli gas fee se ale výše transakce vyšplhá na několik tisíc korun!

Podobné mechanizmy známe i z klasického finančního světa. Kdejaká služba si potřebuje ověřit vaši kreditní kartu, a tak provede drobnou blokaci, kterou posléze zase uvolní. Úvodní ověření obchodníka na NFT aukcích je to samé jen s tím rozdílem, že transakční poplatek často přesáhne hodnotu díla, které by se nám nakonec podařilo reálně vydražit. Nejsme ta celebrita s patřičným dosahem.

Dražební pyramida?

No, a to se už dostáváme k tomu, proč někteří považují celý systém NFT dražeb za jednu velkou pyramidu, ze které těží jen relativně malý okruh lidí. Vedle těžařů je to těch pár opravdu úspěšných dražitelů, kteří mohou získávat i procenta z dalších prodejů svého původního díla.



Fees pro OpenSea při úspěšném prodeji a bounties pro další zapojené

Nebohý ilustrátor z Havlíčkova Brodu, kterému už před rokem zavřeli kamenné galerie, a tak zkouší všechny možné cesty, pravděpodobně zaplatí jen ten šílený transakční poplatek a nakonec stejně nic neprodá.

V každém případě, dražby non-fungible tokenů jsou dnes velké téma, celá scéna je vyhajpovaná na své maximum a transakční API OpenSea ještě včera padalo pod šíleným náporem zvědavců, kteří si to chtěli také vyzkoušet.

Jestli jste na tom stejně a nebude vás trápit velký úvodní poplatek za plyn, doposud nebyla díky zájmu mnoha zahraničních masmédií lepší příležitost.