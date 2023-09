Vybíráte si mobily, notebooky a jinou elektroniku i podle barvy?

Barvy patří ke způsobům sebevyjádření. Určitým způsobem je vnímáme my sami, jiným je může hodnotit společnost. Jak nad barvami uvažujete ve vztahu k elektronice? Máte zafixované, že černé věci jsou elegantní, nebo volíte elektroniku v barvě, která je vám osobně blízká? Nebo to máte úplně jinak? Možná ani nad barvou u elektroniky nepřemýšlíte.

Marek Lutonský

Ano, mám oblíbené barvy

Přemýšlel jsem, co odpovědět. Barva samozřejmě není u elektroniky a vlastně ani u čehokoli jiného primární věc. Ale když je možnost vybrat si z více variant, o vzhled se rozhodně zajímám. Někdy chci něco výraznějšího, jindy nenápadného. Často přemýšlím, jak asi bude zařízení vypadat po několika letech používání. Zrovna teď takhle váhám u bílé varianty hodinek – nebude plast za nějakou dobu žloutnout?

Nehrozí, že bych si něco koupil jen kvůli tomu, že se mi líbí barva. Ale ano, v dalších fázích výběru je pro mě i ona důležitá.

Karel Kilián

Ano, mám oblíbené barvy.

Barvu řeším jen u některých zařízení. Například u notebooku, který víceméně používám jen doma, jsem barvu vůbec neřešil. Byl na výběr ve stříbrné, nebo černé, tak jsem vzal černou, protože mi to pro pracovní stroj připadalo ideální. V případě domácích spotřebičů, jako je čistička vzduchu či ventilátor, preferuji bílou barvu, protože zbytečně nepřitahuje pozornost, ale vysloveně na ní netrvám.

Naopak v případě mobilního telefonu barvu řeším poměrně dost. Samozřejmě na prvním místě jsou u mě technické specifikace a to, jak telefon dobře fotí. Barva je hned dalším faktorem, který beru v úvahu. Například v době, kdy byly skoro všechny chytré telefony černé, jsem si pořídil Sony Xperii Z3 v bílé. Zpočátku jsem z ní byl nadšený, ale docela rychle se okoukala.

Aktuálně se začínám rozhlížet po novém telefonu. Nyní mám Xiaomi 12 ve vysloveně nudné barvě (žádná zajímavá v nabídce nebyla) a docela dost toužím po něčem extravagantnějším. Uvažuji o červené, ale kromě iPhonu 13 v edici Red asi žádný výrobce nenabízí odstín, který by se mi vysloveně líbil.

Jak jsem psal výše – barva není pro mě natolik zásadní kritérium, abych si jen kvůli ní vybral telefon nižší třídy nebo značky, které z nějakého důvodu nevěřím. Pokud by nebylo jiné cesty, pak raději zvolím výkonný mobil, který dělá dobré fotky, přestože bude mít pro mě nudnou barvu.

Filip Kůžel

Ano, mám oblíbené barvy

Je to případ od případu jiné, ale když už utratím peníze za elektroniku, tak chci, aby mi dělala radost i po estetické stránce. Primární je funkce, ale pak se dívám i na barvy, materiály a jejich zpracování.

V případě telefonů je to vlastně zbytečné, protože je okamžitě zahalím do pouzdra. U projektoru mi to bylo jedno, leží na skříni, ani ho nevidím. Ale třeba s notebookem trávím celé dny, dotýkám se jej, dívám se na něj a chci, aby měl styl, chci kov. Ještě jiné to je s hodinkami – léta používám Garmin, moc se mi líbí Fénixy, ale jsou těžké, a tak už přes rok nosím lehoučké plastové Forerunnery.

Lukáš Václavík

Ne, ale mám barvy, které nechci

Mám rád nudnou stříbrnou/šedou nebo černou. Nesnesu růžovou, žlutou nebo zelenou. Naštěstí nikdy nejsem tlačený do toho, abych si něco koupil proti své vůli, protože ty nudné v těch nudných barvách se vyrábí skoro vše.

Malou výjimkou je PlayStation 5. Nelíbí se mi bílá verze, protože se nehodí ke zbytku AV techniky v obýváku, ale to už se dá změnit pomocí alternativních krytů. Takže zbývá jen ten jeho příšerný tvar. V minulosti jsem si koupil zlatý iPad, který bych si běžně také dobrovolně nevybral, ale stejně skončil v pouzdře a v téhle barvě jsem ušetřil asi dva tisíce.

Abych to shrnul. Když si můžu vybrat, tak mám favority, tolerované a nechtěné barvy. Obecně je ale barva na seznamu priorit dost nízko, u elektroniky hledím na jiné věci.

Tomáš Holčík

Ano, mám oblíbené barvy

Barva u mne není na prvním místě, ale když si ji můžu zvolit, přemýšlím o tom. Ohledně kuchyňských spotřebičů rád beru barvu v úvahu víc, protože to musí prostě ladit a navozovat příjemnou atmosféru. U počítačů a jejich příslušenství hraje barva spíš funkční roli.

Nechci tedy na notebooku stříbrnou klávesnici ale dám přednost černé kvůli podsvícení. To na té stříbrné znepřehlední popisky. Venkovní reproduktor zvolím raději bílý, protože černý se na slunci více zahřeje. Každému ale radím, zejména u levných notebooků, aby si hlavně vybral barvu a design, který se mu líbí.

I když dané zařízení bude ve finále mizerné (což u levných už tak bývá), alespoň mu pak něco snáze odpustíte. Místo „Ten #@$@ krám se zase zasekl!“ spíš řeknete „On je ten můj Ťuňťa zase trošinku unavený“.

Petr Urban

Ano, mám oblíbené barvy

Jak kdy. Pokud je elektronika dostupná v barvě, která se mi líbí, tak ji při nákupu preferuji. Nestalo se mi ale, že bych koupil například nějaký model jenom proto, že je k dispozici v dané barvě, zatímco cenově výhodnější model není. Barvu volím kvůli sobě a je mi jedno, co si o tom kdo myslí. Jsem rád, když věci nejsou sterilní, tedy obligátně bílé či černé.