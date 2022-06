Vybíráme nejužitečnější doplňky prohlížečů. Přidají nové funkce, nebo zpříjemní ty stávající

Mnozí jimi opovrhují, jiní se bez nich neobejdou – doplňky pro webové prohlížeče. Mohou je rozšířit o zcela nové funkce nebo jen malou drobností zpříjemnit ty stávající. Vybrali jsme ty nejužitečnější.

Webové prohlížeče se tak trochu změnily v operační systémy – pro část uživatelů je to jediný otevřený program, trávíme v nich většinu počítačového času a můžeme do nich instalovat rozšíření, což jsou často pokročilé aplikace. I původní Chrome OS nebyl nic jiného než OS tvořený prohlížečem.

Computer radí s doplňky pro prohlížeče:

Doplňky mohou být malá utilita, která pouze zvýší hlasitost nad stoprocentní úroveň, ale i velké aplikace. Jakékoli usnadnění práce v prohlížeči si vymyslíte, s velkou pravděpodobností pro to již existuje doplněk. Díky nim si můžete práci zefektivnit a zpohodlnit.

Oficiální instalace

Pokud se rozhodnete svůj prohlížeč rozšířit pomocí doplňků, mělo by se tak dít především z oficiálních zdrojů. Každý prohlížeč na webu nabízí nepřebernou knihovnu doplňků, která je do jisté míry kontrolována a eliminuje tak škodlivá rozšíření, která by měla jiný účel, než tvrdí. Typicky by to mohla být krádež osobních dat nebo přihlašovacích údajů.

Oficiální místa pro stahování doplňků

Ač všechny prohlížeče podporují i instalace doplňků z externích souborů, vyhýbejte se jim. A pokud jiná cesta není (doplněk není v oficiální knihovně doplňků), věnujte velkou pozornost udíleným oprávněním. Podobně jako při instalaci aplikace na telefonu se totiž i prohlížeč bude ptát, která data se doplňku zpřístupní. V případě, že nebudou souviset s účelem doplňku, instalaci přerušte a hledejte alternativu.