Vybíráme nejlepší bezplatné nástroje pro práci s PDF. Umí vyplnit formulář, vložit podpis a jde to i bez instalace

Vyplňování formulářů, vkládání podpisů, pokročilá anotace: to vše by měly zvládnout i základní prohlížeče PDF. Mnohé z nich jsou zdarma a my jsme vybrali ty nejlepší. Navíc přidáme i užitečné sady nástrojů, které vám při práci s PDF přijdou vhod.