Vy a počítač: Z kolika poskytovatelů jste vybírali při volbě domácího internetu?

Internetové připojení je v dnešní době snad stejně důležité, jako elektřina či tekoucí voda. Bez něj si asi už těžko dokážeme představit život. Přesto je ale občas obtížné najít správného poskytovatele. Pojďme se tedy dnes pobavit o tom, jaké připojení doma máme a z kolika poskytovatelů jsme vybírali. Začněme anketou:

Mít na výběr z více poskytovatelů a moci porovnat jednotlivé nabídky je sice dobrá věc, důležitější jsou ale samotné parametry připojení. Pojďme se tedy v diskusi pobavit o tom, jaké máte doma připojení, jakou rychlost a skrze jakou technologii. A třeba také proč zrovna toto připojení máte – streamujete hry, nebo jen koukáte na videa a pracujete?

Podělte se s ostatními o své zkušenosti v rámci diskuse. My jsme začali rozesláním ankety u nás v redakci:

Jakub Čížek

Ano, je zde několik poskytovatelů

Máme dvacátá léta 21. století, internetová linka je pro mě tedy esenciální inženýrská síť jako každá jiná. Pokud se někam stěhuji, zajímá mě, jestli tam vede elektřina, jestli tam teče voda a ano, jestli tam tečou internety. A pokud mluvím o internetu, za jakousi bazální hladinu považuji 100/100 Mb/s. Cokoliv pomalejšího je pro mě technologický pravěk.

Omlouvám se, pokud jsem právě někoho naštval, ale opět zopakuji, že máme 21. století a žijeme na nejzasíťovanějším kontinentu planety. Do našeho bytového domu proto vede optika celého zástupu poskytovatelů, já mám na výběr hned z několika gigabitových tarifů a ano, nejsem z toho v šoku. Mám pocit, že by to tak mělo být všude. Osobně mi ale stačí 600 Mb/s – to je pro jednoho člověka v single bytu a bez dětí tak akorát, aby mohl streamovat Netflix ve 4K a u toho pařit na GeForce Now.

Vladislav Kluska

Ano, je zde několik poskytovatelů

U mě byl výběr poměrně jednoduchý, byť u mě v domě je hned několik poskytovatelů. První možností byl přenos pevného mobilního internetu, ale z toho sešlo – poměr cena vss výkon tam byl opravdu špatný, byť bylo připojení z předchozího bytu stabilní a spolehlivé. Reálná volba tak byla mezi ADSL nebo optikou a tam se není nad čím zamýšlet. Rychlost 8 Mb/s není internet, to si rovnou člověk může posílat poštovní holuby a to ostatně platí o cokoliv pod 50.

Aktuálně tak přes optiku mám 200/20 Mb/s a stačí to, byť bych ocenil vyšší upload – přeci jen ty všechny OneDrivy a další docela žerou. Tahle rychlost ale stačí i při velké zátěži z asi osmi zařízení, která doma máme. Simultánně běží video z YouTube, Twitche, streamuje hudba z YouTube Music, hraje se na GeForce Now a k tomu nějaká hra přes online multiplayer. Tedy takové to běžné využití v 21. století od dvou lidí.

Marek Lutonský

Ne, internet již byl zřízen

Vesnice kousek od Brna, tisíc obyvatel. Po nastěhování byl už internet zavedený, ale stejně bych sáhl po stejném poskytovateli, protože jiný tady není. Tím si nestěžuji. Za symetrickou linku 80/80 Mb/s platím měsíčně 480 Kč. V roce 2013 byla za tuto cenu rychlost 20/20, postupně se zvyšovala. Mohl bych teď mít až 500/500 za měsíční poplatek 780 Kč, ale takovou rychlost nepotřebuji.

Karel Javůrek

Ano, je zde několik poskytovatelů

Doma jsme na výběr měli. Zkoušeli jsme 5G od O2 s venkovní anténou, a to byla hrůza. Místo slibovaných 100 Mb/s to bylo většinou 30 Mb/s a neustálé výpadky. Nyní máme Wi-Fi 5 GHz od lokálního poskytovatele se stabilní rychlostí 350 Mb/s (symetricky, odezva 1–2 ms na Seznam.cz) za 599 Kč/měsíc bez závazku. V nabídce mají i 1 Gb/s, ale za dvojnásobnou cenu se to už moc nevyplatí. Celá rodina za měsíc přenese kolem 1–2 TB dat, hlavně kvůli streamingu videa ve vysokém rozlišení a práci z domova.

Lukáš Václavík

Ano, je zde několik poskytovatelů

Mám na výběr mezi VDSL a dvěma wifináři. Od Wi-Fi jsem před lety utekl a zpět se nevrátím. Leda, že by někdo z místních spustil 60GHz bezdrát s nějakou důstojnou rychlostí. VDSL mám od Avonetu, platím si 50/5 Mb/s za cca 450 Kč, víc u mě nejde. Ani na těch 50 mi linka nestačí, běží nanejvýš 38 Mb/s. Proto se modlím, abych už měl nárok na bonding, a doufám, že Cetin bude v síti zdvojnásobovat rychlost uploadu i u nižších tarifů. Optika nebo kabelovka u nás v následujících letech nehrozí, takže holt musím přežívat na těch měděných drátcích.

Filip Kůžel

Ano, je zde několik poskytovatelů

Před lety jsem opustil kabelový ráj brněnského sídliště, kde se o zákazníky přetahovali Netbox a UPC s jejich souměrnými stomegabity. Přišel jsem do maloměstského středověku. Vztah s wifinářem a jeho anténou na továrním komíně neměl dlouhé trvání. Na čas jsem zběhl k O2 a klasickému xDSL, ale pak město zakoplo optiku a od té doby jsem ve stavu konektivní spokojenosti. Vlastně ani nevím, jaký platím tarif. Když teď měřím rychlost, svítí na mě 60/60 Mbit/s, rychlost stačí, stabilita je skvělá. Snad jsem to právě nezakřiknul… Na cestách nedám dopustit na kvality českého LTE.

Jiří Kuruc

Ano, je zde několik poskytovatelů

Je to k nevíře, ale i zde na vesnici s osmi sty obyvateli, kde lišky dávají dobrou noc a na Slovensko dohodím kamenem, mám na výběr ze tří poskytovatelů. Vše jsou ale bezdráty, xDSL mi končí 100 metrů od domu a přestože mi přímo před domem vede chránička CETINu, fouknout optiku není rentabilní.

Poskytovatele jsem vybral samozřejmě na doporučení ostatních, protože je pro mne důležitá stabilita. Pojítko běží na 5,4 GHz a technologii Ubiquiti, stabilita je velmi dobrá, pingy nízké a za dva roky pamatuji jediný denní výpadek, kdy zateklo do místní malotřídky s přípojným bodem. Největším problémem je ale uplink, protože se zde poskytovatel sveřepě drží poměru 1:10. Dolů mám dostatečných 50 Mb/s, nahoru ale jen 5 Mb/s, reálně tak 2–3 Mb/s. A to v praxi znamená třeba i nesledovatelné iVysílání na televizi ve chvíli, kdy se do cloudu zálohuje větší množství dat. Na druhou stranu už s poskytovatelem jednám o nasazení 60 Ghz, kterážto technologie by měla sloužit i pro spolehlivé připojení školy, obecního úřadu a knihovny. Bude-li to zajímavé, napíšu reportáž.

Martin Miksa

Ano, je zde několik poskytovatelů

Shodou okolností jsem tento problém řešil týden před touto anketou, kdy jsme se na bytě rozhodli přejít z drahého 150Mbit připojení na něco rychlejšího a výhodnějšího. Bydlím kousek od centra Brna, takže alternativ je několik od optiky, VDSL či dalších řešení.

Vzhledem k množství zařízení v domácnosti a velmi aktivnímu využití sítě kvůli streamování her skrze Geforce Now byla při výběru důležitá hlavně špičková rychlost připojení, rozumná cena a hlavně smlouva bez závazků, jelikož jde o studentský byt, kde se nájemníci často mění. Tyto požadavky nakonec nejlépe splnilo gigabitové připojení Vodafone Internet za 550 Kč měsíčně v akci na stálo. Sice jde o asynchronní připojení s omezeným uploadem pouze na 50 Mb/s, ale nad tím lze vzhledem k ceně přimhouřit oko.

Jak jste na tom s internetovým připojením vy? Podělte se o své zkušenosti a názory s ostatními v diskusi.