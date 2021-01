Vy a počítač: Virtuální plochy ve Windows mají smysl, používá je třetina čtenářů

V tomto týdnu jsme se vás ptali, zda používáte funkci virtuálních ploch, která je uvnitř Windows 10. Tu Microsoft uvedl hned na začátku, od té doby se ale příliš vylepšení nedočkala. Přesto ale téměř 40 % z vás uvedlo, že funkci používá, byť polovina ne příliš často.

Bez virtuálních ploch se ale neobejde 15 % z vás, pro které tato funkce představuje nepostradatelného pomocníka. Zbylých 19 % pak funkci využije výjimečně. Nejvíce čtenářů pak uvádí, že jim nepřijde funkce užitečná (46 %) a dalších 18 % nevědělo, že ji Windows mají. Zde tedy přinášíme tipy a triky, jak virtuální plochy v Desítkách využít naplno:

V rámci redakce se tato část systému nesetkala s velkým nadšením, z diskuse ale vybíráme některé zajímavé názory a tipy:

Namísto více monitorů

Honza Skýpala v diskusi uvádí, že virtuální plochy se i přes nedodělky staly nepostradatelným pomocníkem: „Virtuální plochy jsou pro mě nepostradatelný nástroj. Přepínám mezi více činnostmi na počítači a oddělit mi je právě umožňují virtuální plochy. Stříhání videa, programování, běžná administrativa a web browsing — každé má svoji plochu. Mohl bych si pořídit více monitorů... jenže proč? Akorát by to stálo další peníze, zabíralo více místa a vážně nepotřebuji mít pocit řízení letového provozu.

Nativní implementaci virtuálních ploch do Windows jsem uvítal — nač používat externí aplikaci, když systém nabízí totéž nativně? Jistě, funkcionalita je poměrně základní (no naštěstí jdou plochy už cca. rok i pojmenovat), určitě by se dalo zapracovat hlavně na tom, aby se určitá aplikace defaultně otevírala na konkrétní ploše, každá plocha mohla mít svou sadu ikon atd. Vždycky je co vylepšovat.“

Pro rozlišení činností

Na tento komentář ale reaguje uživatel s přezdívkou -drb-, který uvádí, že virtuální plochy u něj monitor nenahradí, používá ale obojí: „Monitory nenahrazují samostatné plochy a vice versa. Více monitorů umožňuje vidět větší plochu najednou, umožňují mít přehled nad souběžně spuštěnými aplikacemi (na jednom monitoru maily, na druhém pracovní dokumenty s tím, že nemusím přepínat, ale stačí jen kouknout vedle) nebo oddělit pracovní prostor od ovládání (na hlavním monitoru čistá pracovní plocha, na bočním ovládací prvky aplikace - pro mne typicky InDesign s jeho bambilionem paletek, které mám vyskládané vedle).

Z vlastní praxe to mám tak, že používám tři monitory - na velkém prostředním mám pracovní plochu hlavní aplikace (např. zmíněný InDesign, nebo Illustrator či Photoshop podle toho, co zrovna pro tisk připravuji), na pravém monitoru mám ovládací prvky (paletky), na levém mám podle potřeby Outlook s maily, Word se zdrojovým textem, nebo Acrobat s korekturami. Virtuální plochy pak používám při změně činnosti - přepnu se na hru, na puštění filmu... Často při takové činnosti vypnu boční monitory (pro film) nebo mám na hlavním monitoru běžící Factorio a na bočním puštěné nějaké video, které více poslouchám než se koukám.“

Snadné přepnutí mezi prací a zábavou

K odlišení práce a jiných věcí používá virtuální plochy i KosKarel: „Teď když jsem na homeoffice, tak není nic snazšího, než si prostředí rozdělit na pracovní a nepracovní právě díky virtuální ploše. Stisknete win+tab a hned se přepnete z pracovního prostředí do nepracovního, aniž by jste museli něco zavírat, nebo se odpojovat od vzdálené plochy serveru která mi v pracovním prostředí permanentně zabírá třetí monitor, ale v nepracovní si tam házím třeba Youtube, nebo televizi.“ S tím souhlasí i další čtenáři v diskusi.

Namísto ploch by Microsoft mohl vylepšit plochu

„Asi tady popláču na špatném hrobě. Virtuální plochy nepoužívám. Nikdy se mi nezdály být k ničemu užitečné. Zato však celý život čekám, až Microsoft napadne, že by mohlo být užitečné si uspořádat ikony na ploše do skupin, s vlastním, ručním umístěním na konkrétní pozici tak, aby si systém toto umístění zapamatoval,“ uvádí Petr Báša a ukazuje tak na další část systému, která se příliš nezměnila – a to plocha. Skupiny ikon si ale můžete vytvořit za pomoci programů třetích stran.

Ideální pro prezentování bez vyrušování

Michal Horák zase uvádí zajímavé využití. Virtuální plochu totiž používá tehdy, chce-li klientům prezentovat bez vyrušování od dalších aplikací: „Virtuální plochy používám velice výjimečně, ale když už je potřeba, tak jsem rád, že je ve Windows mám. Například, když klientovi prezentuji projekt, tak si na virtuální ploše otevřu vše co se toho projektu týká a po schůzce můžu všechno v klidu zavřít a vrátit se na hlavní plochu k rozdělané práci.“

Alternativy to jistí

Jiní pak používají alternativy, oblíbený je Dexpot, který používá například i uživatel mberber6: „Ano, používám, ale ne ty z Windows. Používám DEXPOT, jsem na to zvyklý z Linuxu... podobně používám shlukování ikon - Fence...“