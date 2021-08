Vy a počítač: V oblíbenosti telefonů vede Samsung a malé telefony

Tento týden jsme se vás ptali, jaký mobilní telefon používáte. Tentokrát v rámci článku nebyla přímo anketa, uvnitř diskuse se ale sešla velká řada příspěvků popisující, jak to máte. Mezi značkami poměrně jasně vede Samsung a Apple, oblíbené jsou ale i další a hlavně – malé telefony, které jsou bohužel hůře dostupné.

Pojďme se nyní podívat do diskuse na některé zajímavé a opakující se příspěvky:

Důležité jsou malé rozměry

Touha po kompaktním telefonu rezonuje mezi velkou částí z vás, často se tak zmiňuje iPhone 12 Mini.

„Jsem dlouholetým uživatelem Applu. Aktuálně mám iP 12 mini. Chtěl jsem kompaktní telefon a tento byl jasná volba hned po představení v Cupertinu.

Samozřejmě daní za kompaktnost je slabší baterie, ale žít se s tím dá,“ uvádí uživatel Kluk z Pankráce.

Malé telefony má rád i mglaedr: „Google Pixel 4a - chtěl jsem okamžité aktualizace, čistý Android, dobrý foťák a hlavně něco pod 6 palců. Nerozumím módě obrovských telefonu, které pomalu ani nestrčím do kapsy, proto volba padla na 4a a musím říct, že doteď jsem neměl lepší telefon. Jsem fakt spokojený a měnil bych jen pokud některý Pixel 6 bude pod 6 palců.“

Bohužel ho ale zklameme, Pixel 6 totiž bude mít úhlopříčku 6,4 palců.

„V malých telefonech a cenovce +- 5000,- je nabídka dnes v podstatě nulová. Samsung A40, který jsem koupil manželce před rokem a něco, jsem nyní objednával pro tchýni, jelikož nechtěla mega placku a podobný výrobek dneska nemá alternativu.

Chválím na něm především kompaktní rozměry, ale zároveň využití komplet plochy pro displej (s výřezem). Jediné co se mu nechá vytknout je absence bezdrátového nabíjení, ale s ohledem na cenu, která se ke konci prodejů plížila ke 4500,- se to dá pochopit.

A bezrámečkových 5,9" AMOLED 2340 × 1080 s takovouhle výbavou dneska prostě není na trhu,“ přitakává Martin.LOPO.

Stačí výběr od zaměstnavatele

Mnozí v diskusi také uvádějí, že si bohatě vystačí s výběrem telefonu od zaměstnavatele. Třeba Honza Skýpala: „Mám to jednoduché. Vždy, což už znamená 23 let, jsem měl mobil od zaměstnavatele (více různých zaměstnavatelů). Darovanému koni na zuby nehleď. Občas jsem měl na výběr z pár modelů, občas neměl — a tak tomu je i poslední tři roky. Takže mám iPhone (konkrétně iPhone X), protože v tuto chvíli je to firemní volba, všichni ve firmě dostávají iPhone, jiná možnost není, akorát lidi na různých pozicích různé iPhony. Nejspíš bych sám osobně zvolil spíš něco s Androidem, ale dva mobily nosit nechci a když to mám zadarmo, tak holt ten Apple nějak přetrpím...

Nicméně fakt jen hardware, jinak se při pohledu na obrazovku mého iPhonu applistům zvedají oči v sloup: prohlížeč Google Chrome (protože synchronizace s Chromem na dvou počítačích), mailový klient a kalendář Microsoft Outlook (protože schránku mám na Hotmailu), úkolovník Microsoft ToDo, Fotky Google Photos, počasí In-počasí (protože má zabudovaný Meteoradar a další fíčury) a tak podobně.“

Dnešní mobily jsou nuda, vzhled je skoro stejný

Ještě před několika lety byly telefony různorodé a byla zábava je sledovat. Nyní jsou to většinou jen nudné černé placky. Aspoň tak to vidí Krtek.tm: „Dříve byly mobily zábava - klasiky, véčka, vysouváky, specialitky od Nokie, výměnné kryty a baterky, různé nástavce, joysticky atd., takže jsem vybíral i podle vzhledu.

Dnes, když je všechno placka s displayem a telefon mám zavřený v obalu, tak mi na vzhledu prakticky nezáleží. Vybírám podle vybavených technologií (podpora sítí, ram, procesor), kapacita baterie, zda-li má šuplík 2 sim+sd karta (e-sim nechci), dostupnost náhradních dílů (abych si mohl vyměnit display a baterku) a možnost rootu/existence lineageos místo standardního androidu.“