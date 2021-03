Vy a počítač: V domácí kanceláři jasně vede LibreOffice. Předplatné Office skončilo až třetí

Tento týden jsme se vás ptali, jaký kancelářský balík používáte na domácím a pracovním počítači. Z ankety uvnitř článku vyplynulo to, že 39 % z vás využívá LibreOffice. Office od Microsoftu kumulovaně sice zabírá skoro polovinu, nové předplatné, které Microsoft propaguje, má ale pouze 22 % čtenářů. Zbylá část využívá online kancelář Googlu (8 %) a jiné alternativy.

V rámci naší redakce je rozdělení také, polovina z nás ale již přešla na předplatné a zbytek si vystačí s klasickou, „krabicovou“ verzí Office. Pojďme se ale podívat do diskuse, kde se objevilo několik zajímavých názorů a tipů:

Cloudová kancelář pomůže se zálohováním

Uživatel Thomas. A. Anderson v diskusi zmiňuje hlavní výhodu cloudového řešení, zálohování: „Lidé se dělí na ty, kteří data zálohují a na ty, kteří o data ještě nepřišli. Proto primárně využívám on-line nástroje Google, kde mám automaticky uloženo vše ihned, jakmile to vytvořím, napíšu nebo vložím. Navíc jsou zdarma a velice dobře se v nich sdílí pro práci více lidí ve firmě/týmu.

Jako off-line řešení, kde on-line nástroje Googlu použít nejdou nebo je nedovoluje firemní politika - například pro import/export dat specializovaným lokálním softwarem, používám LibreOffice a soukromě také LibreOffice.“

Zároveň pak dodává, že hlavní výhodou LibreOffice je fakt, že je k dispozici zdarma.

Skrze školu Office zdarma

Jak říká uživatel vojtista, darovanému koni na zuby nehleď: „Jsem student a ve škole máme zdarma Office 365. Byl bych hloupý kdybych to nevyužíval.“ A nutno dodat, že Microsoftu se vstup do školství obecně daří a svým studentům je nabízí nejen střední, ale i vysoké školy.

Stejnou zkušenost má i Filip Pluháček: „K MS officům mám licenci od univerzity, a jelikož jsem na ně zvyklý od mala, seriózní texty a prezentace tvořím hlavně zde. Jedná se samozřejmě o 365ky, takže si užívám i 1TB OneDrivu, ale jen na ukládání školních věcí a sdílení toho, co má smysl zde tvořit a sdílet. Synchronizovat totiž větší množství dat na OneDrivu je občas porod. A bez synchronizace z něj ty data dostat je porod s komplikacemi.

Jinak bych si asi vystačil s Google Workspace, kde začínám e-mailem a pokračuju Dokumenty na takové ty okamžité poznámky, kratší, delší, to je asi fuk – důležité tu je, že vím, že cokoliv napíšu, se hned uloží a budu to mít k dispozici vždy a všude (i tento elaborát a většinu trochu delších textů, co bych jinak psal přímo do webového formuláře, píšu zde, pro případ, že by mi náhodou něco spadlo), a Tabulkami na nějaké ty výpočty, no a taky ty tabulky. Google Drive opět používám jen jako úložiště pro e-mail a googlácké dokumenty.“

Na občasnou práci je online kancelář ideální

Uživatel karel pak uvádí, že naštěstí dokumenty psát nemusí: „Naštěstí mám takovou práci, kde téměř nepotřebuju pracovat s dokumenty, jestli vytvořím jeden ročně, tak je to hodně. Když už něco přijde mailem, tak mi stačí náhled a když už to muší bejt, tak v práci online MS, soukromě Google Docs. Hlavně nemusím nic instalovat.“

Problematické české vzorce v Excelu

Uživatel jxjl zmiňuje, že na textové dokumenty používá ConText, na tabulky ale LibreOffice. Excel totiž využívá české názvy vzorců, což může být matoucí. V nastavení ale toho chování můžete změnit: „Asi mě tu ostatní budou považovat trochu za magora, nicméně po poměrně dlouhé cestě jsem dospěl k následující sadě:

* textové dokumenty - osobní dokumenty a pracovní u kterých mohu píšu už zásadně jen TeXu (konkrétně nádstavbě ConTeXt) - naučit se v tom dělat je sice obtížnější, nicméně, jakmile se to jednou naučíte, tak už se k Wordu/LO Writeru vracet nebudete - míra automatizace v TeXu je zcela na jiné úrovni, ve chvíli, kdy si odladíte vzhled prakticky jen sypete texty, obrázky a tabulky a TeX vám je sám sází tak, aby to vypadalo dobře nehledě na špičkovou podporu PDF včetně automaticky generovaného obsahu, občas v práci musím použít Word - pak skřípu zuby a nadávám, proč věci, které jsou v TeXu samozřejmostí Word neumí ani ve verzi 365

* tabulky - osobně raději LO, Excel má polovinu funkcí přeloženou do češtiny a jen zjistit, že STDEV se jmenuje nějak ve stylu SMODCH.VÝBĚR byl bolehlav na půl hodiny, pro seriózní práci s daty je ale beztak Python někde jinde“