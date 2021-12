Vy a počítač: Třetina uživatelů se Identitě občana zatím vyhýbá

Identita občana (dříve eIdentita) je klíčem k českému eGovernmentu. Jde o jakousi obdobu facebookového účtu, pomocí něhož ale nebudete sdílet fotky koček, nýbrž komunikovat se státem. Podávat daňové přiznání, sledovat bodové hodnocení řidiče, pracovat s eRecepty nebo v letošním roce například stahovat očkovací certifikáty či odesílat formuláře pro sčítání lidu.

I mezi čtenáři Živě, kteří budou na českém internetu patřit mezi ty s nejlepší digitální gramotností, je však velké množství těch, kteří Identitu občana nepoužívají. Ať už kvůli tomu, že se státem elektronicky komunikovat nechtějí, nemusí, nebo zkrátka nechápou, jak online veřejná správa funguje a co nabízí.

Takových uživatelů je podle pondělní ankety 30 %. Jen 8 % dotázaných Identitu občana využívá několikrát týdně. Největší podíl (42 %) mají ti, kteří Identitu používají několikrát do měsíce. Pětina uživatelů zvolila možnost výjimečně. A jaké byly vaše reakce?

Je to snadné

„S eObcankou jsem konecne po letech mohl podat danovy priznani, aniz bych s tim musel nekam letet osobne, nebo dodatecne posilat papir, ze to co jsem vyplnil elektronicky bylo opravdu ode me. :D Sice naposledy tam byl jeste drobny nedostatek, ze jsem si mohl vybrat mezi dvema verzema stejnyho formulare, kde kazdy mel jiny omezeni. Do jedny verze se slo s eObcankou prihlasit a predvyplnilo to znamy udaje, ale uz to pak neslo s eObcankou odeslat a byl by znovu nutny papir. Druha verze umela odeslani s eObcankou bez papiru, ale ne prihlaseni predem a predvyplneni udaju. Ale pevne verim, ze i tohle se jim jednou podari vychytat. :),“ říká Sobcz.

Jáchym Kvasnička dodává: „Až jsem se divil, jak snadné to přihlášení je. Přihlašuji se přes bankovní identitu, což je opravdu jen zadat email a pak odkliknout v 2FA aplikaci banky. Něco mi ale říká, že kdyby se nebylo možné přihlásit řešením, které vyvinul soukromý subjekt původně pro vlastní potřebu (banka), bylo by to nejkomplikovanější přihlašování vůbec.“

Jak je to s tou povinnou datovkou?

V diskuzi se několikrát opakovalo, že používáním Identity občana se automaticky zřídí datovka. „Ne a bankovní identitu ve Fio bance jsem ihned zakázal. Kdo jí použije tomu se hned aktivuje datová schránka,“ říká Pavel Pavel.

To není zcela přesné. Automatické zřízení datové schránky (fyzickým osobám) po prvním použití Identity občana bude platit až od 1. 1. 2023. Lidé ale budou moci zpětně požádat o znepřístupnění datovky. V tuto chvíli navíc fyzické osoby nemají povinnost datovou schránku využívat místo klasické pošty nebo osobní návštěvy úřadů.