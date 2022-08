Vy a počítač: Stahujete z BitTorrentu nebo podobných P2P sítí?

Zdroj: The Pirate Bay

Ve slušné společnosti se o pirátství nemluví, ale dnes uděláme výjimku. Tématem dnešní ankety je využívání výměnných sítí typu BitTorrent. Tedy takových, které dělají piráta z každého, kdo si chce pouze stáhnout autorským zákonem chráněný film, jenže ten zároveň i sdílí.

Všichni redaktoři, kteří odpověděli, mají s P2P sítěmi zkušenosti, většina už je ale nevyužívá. Jak jste na tom vy, naši čtenáři? Kromě hlasu v anketě můžete odpověď upřesnit v diskuzi pod článkem. Tam můžete vysvětlit, k čemu dnes P2P využíváte (jsou i legální účely) a které sítě, resp. klientské aplikace jsou nejlepší.

Lukáš Václavík

Stahoval jsem, ale už ne

Jako každý, kdo s počítači začínal v 90. letech, jsem se pirátství nevyhnul. Začalo to půjčováním disket, CD nebo celých disků, později nekonečnými knihovnami dat na DC++, ale k BitTorrentu už jsem si cestu moc nenašel, protože se objevovaly různé rapidshary a megauploady umožňující stahovat, aniž bych sám něco sdílel.

Nejsem na tu minulost hrdý, ale ani se nijak zvlášť nestydím. Dnes už P2P sítě typu BitTorrent nepoužívám ani k tomu obligátnímu stahování Ubunutu. A pokud jde o servery typu Uložto, ty jdou taky hodně mimo mě.

Jednak si už můžu dovolit digitální zábavu kupovat a jednak se ohromně změnila i nabídka. Dostat se legálně k hrám nebo hudbě dnes stojí pár korun. Skoro každý software má nějakou levnější či rovnou bezplatnou alternativu. Filmů a seriálů mám teď díky pár předplatným více, než kolik zvládnu usledovat.

Kde pořád vidím velkou rezervu, je dostupnost starších českých filmů a seriálů v dobré technické kvalitě. Nebo speciality typu „chci si pustit Posledního skauta s prvním Soukupovým dabingem, ne pozdějšími třemi od Alexeje Pyška“. Tyhle specifické požadavky mi pořád splní jen pirátské zdroje, ale já už jsem líný tam něco hledat.

Jakub Michlovský

Stahoval jsem, ale už ne

Není to tak dávno, kdy jednoduše nikdo nechtěl moje peníze a digitální obsah nešel koupit. A je jedno, jestli šlo o filmy nebo hudbu. Stáhnout si něco z torrentu bylo rychlé a pohodlné. Aktuální situace je zcela opačná, za měsíční úplatu se dostanu prakticky ke všemu streamovanému nebo si film/hudbu prostě koupím digitálně. Torrent využívám velmi zřídka na stahování linuxových distribucí, protože je zpravidla rychlejší než přímý download ze serveru.

Vladislav Kluska

Stahoval jsem, ale už ne

Občas jsem přes P2P stáhl něco užitečného, často to ale byly věci, které dnes již nestahuji. Prostě jsem zpohodlněl. Pryč jsou doby, kdy jsem seriál či film, který prostě nikde nebyl k dostání (protože se třeba jedná o malou festivalovou produkci) stahoval, abych se na něj podíval. Co není na streamingu, nesleduji.

A programy a hry? Nepirátím, takže nemám důvod využívat, hry stahuju pouze skrze Steam/Epic. Legální software, který pak potřebuju, stejně stahuji jiným způsobem. Celkově si nedokážu představit, k čemu mi to v dnešní době bude užitečné :)

Teď si ale vlastně vzpomínám, že samotné Windows umí posílat a přijímat aktualizace přímo z a do dalších strojů, tak to možná nevědomky využívám takto.

Tomáš Holčík

Stahoval jsem, ale už ne

Bittorrent má pro mne hlavní problém v odesílání dat při stahování. Hlídá se to a už párkrát můj malý poskytovatel internetu dostal seshora hlášení a podle IP adresy varoval místní hříšníky. Torrenty tedy sám nestahuji, nezajímá mne tak třeba ani podpora torrentů na NASu. Nebaví mne ani různá úložiště, kde je často rozpor mezi názvem souboru a reálným obsahem. Pokud něco potřebuju stáhnout torrentem, používám službu Seedr, která torrentový provoz přenáší do cloudu a naservíruje mi až hotový soubor ke stažení či přehrání přímo na webu.

A co se týče audiovizuálního obsahu, dávám pochopitelně přednost aktuálně předplaceným HBO Max, Disney+ či Prime video s tím, že si na měsíc nejspíš zase zaplatím Netflix a dokoukám vydané. Podpora HDR, Dolby Atmos, komfortní UI a bezchybná podpora titulků jsou pro mne důležitější než stažený soubor na lokální disku.

Jakub Čížek

Stahoval jsem, ale už ne

Jasně, na P2P jsem prožil závěr puberty. Nejprve na starém dobrém Napsteru, pak na Direct Connectu, pak tam byla letitá epizoda s webovým RapidSharem, no a teprve pak jsem zakotvil u BitTorrentu. Nikdy jsem jej ale nepoužíval v režimu sdílení – vždy výhradně skrze rychlou P2P cache. Třeba s pomocí dokonalého Seedru.

Teď si možná někteří řeknou, že jsem strašlivý pirát, ovšem pozor, tato vcelku přirozená cesta první české internetové generace nakonec končí zcela legálním happyendem. Jsem totiž už dost starý na to, abych ve čtyřiceti po večerech hledal kvalitní FHD/4K torrenty těch několika málo seriálů a filmů, které chci ještě vidět, a nedej bože ještě dohledával korektně synchronizované české titulky. Ach ne, život je příliš krátký!

Když jsem se tedy chtěl podívat na čerstvou sezónu For All Mankind, prostě jsem zaplatil směšnou stovku a nějaké drobné k tomu za Apple TV+ a stiskl tlačítko na své Android TV. Stejně tak máme v rodině sdílený Netflix, Disney a HBO Max.

Na stahování jakéhokoliv warezu jsem už prostě starej. Zároveň mě ale kdysi vychoval k tomu, abych si nakonec za obsah jako (skoro každý jiný) ekonomicky aktivní člověk platil.

Petr Urban

Ano, stahuji

Používání výměnných sítí jsem už tak minimalizoval, že je moje odpověď de facto zavádějící. V současnosti v tuzemsku funguje spousta multimediálních služeb. Hry nekradu od doby, kdy si vydělávám. (Rozhodně ale neodsuzuji nikoho, kdo si něco stáhne, když např. studuje a nemá na to, aby si produkt koupil.) Hudbu od příchodu Spotify a spol. streamuji rovněž za peníze a legálně s tím, že občas si nějaké album digitálně koupím. Podobně to mám s filmy a seriály. Když mě film zajímá, zajdu si na něj do kina.

Když mě zajímá méně, najdu si ho na nějaké streamovací platformě, někdy si i zaplatím za jednorázovou výpůjčku. V Česku dnes fungují místní i mezinárodní služby a není jich málo. Stane se ovšem, že dílo není dostupné legálně za peníze. V tom případě nemám morální problém použít výměnnou síť k jeho získání. Když někdo nechce moje peníze, tak se na hlavu nepostavím. (Tvůrce a tvůrkyně přitom rád podpořím jinou cestou, pokud nějaká existuje.)

Podotýkám, že se to děje minimálně. Obecně mám k dispozici spoustu legálního obsahu, takže si z této nabídky téměř vždycky nějaký vyberu. Hledat někde film a stahovat ho, to už je pro mě otravná práce navíc, na kterou ani nemám náladu. Nelegální obsah na výměnných sítích hraje prim, proto píši právě o něm, výjimečně pro ně ale najdeme i jiné využití. Třeba instalačku LibreOffice seženete oficiálně mj. v síti BitTorrent, takže ji někdy stáhnu a sdílím právě zde, abych podpořil myšlenku.

Karel Kilián

Ano, stahuji

V dávné minulosti jsem používal snad všechny aplikace pro P2P sdílení – Napster, DC Connect a další, u kterých si dnes už ani nevzpomenu na jména. K torrentům jsem se dostal až mnohem později než většina „chronických stahovačů“.

S nástupem nejrůznějších streamovacích služeb však postupně odpadá potřeba využívat jiné způsoby. V podstatě vše, co potřebuji, lze dnes získat jinými cestami. Díky tomu dnes torrenty využívám jen skutečně minimálně.

Filip Kůžel

Ano, stahuji

Už je to jen zlomek někdejší aktivity, ale torrenty používám dodnes. Pravidelně přes ně stahuji jeden pořad britské televize, ke kterému se v Česku jinak nedostanu. Loni jsem přes torrent stahoval Ubuntu – i když jsou jiné způsoby, tenhle mi přišel kuriózně lákavý.

A co vy, stahujete z BitTorrentu nebo podobných P2P sítí?