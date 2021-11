Vy a počítač: Skoro 60 % uživatelů má VPN nebo Tor

Zatímco těsná většina našich redaktorů anonymizační technologie na internetu nevyužívá, u čtenářů je to přesně naopak. Z ankety vyplývá, že se bez nich obejde jen 41 % z vás. Avšak 39 % používá VPN, 11 % sáhne po Toru a dalších 9 % respondentů má i jiné technologie či jejich kombinace.

A jaké jsou vaše konkrétní reakce?

VPN pro bezpečný přístup k domácí síti

„Pokud jde o anonymizační technologie, tak prakticky žádný. Výjimečně VPN v Opeře. Jinak nemám důvod ani potřebu se maskovat za něco jiného.

Pokud jde o VPN jako takové, tak ten samozřejmě používám často. Slouží k tomu, k čemu je určen - připojit se do jiné (privátní) sítě, ať už do firmy nebo k sobě domů,“ píše Vindis.

Podobně to řeší i Sislik: „Logicky krome pripojovani do prace, jak asi vsichni, tak mi bezi VPN server doma, do kteryho se pripojuju ze 2 duvodu - bud chci nejaky data z domaci site, nebo jsem na nejaky public WiFi, tak se radsi pripojim do domaci VPN a veskerej traffic jede tunelem.“

Oba tím mj. inspirovali Jana Beníčka. „Občas používám VPN, ale jen kvůli připojení do sítě vlastních serverů, protože mám kvůli bezpečnosti některé funkce nepřístupné z internetu. Tor jsem kdysi zkoušel, ale byla to pro mě spíš osina v zadku (reklamy mám radši personalizované), ale nápad který zde v komentářích padl, vypadá dobře (možnost pomocí tor sítě se protunelovat do domácí sítě bez veřejné IP), takže ho jak budu mít čas vyzkousim. Možnost dostat se na webové rozhraní domácí meteostanice se mi líbí.“

Obcházení geobloků

„Občas tor, prakticky neustále VPN, zvětšuje katalog na Netflixu, zpřístupňuje videa na YouTube a některé antiGDPR americké stránky, částečně blokuje reklamy… ale hlavně kvůli francouzskému dabingu na Netflixu,“ píše Net.Xtreme.

JanMiksa to má také pro sledování videa: „Používám nějakou free VPN abych se vyhnul geoblokaci zahraničních streamovacích platforem jako VTM.Go, MYTF1, france.tv, RTBF a jiné které v ČR dostupné nejsou a nejspíš nikdy nebudou. Nicméně v poslední době účinnost VPN proti geoblokaci prudce klesá, taková france.tv se mi vysmála "přístup blokovaný protože používáte VPN".“

Obcházet lze omezení regionů nejen u videa, ale také her, jak uvádí David Lanc. „Tor jen velmi zřídka, ale na VPN mám vlastní VPS server v Kanadě který používám s více lidmi. Ten používám docela pravidelně kvůli hraní GTA 5, jelikož v ČR jsou některé funkce díky zákonu o hazardu blokovány.“

Raspberry Pi jako základ

Hned dva uživatelé v komplexních odpovědích zmiňují, jak jim síť chrání RPi. KosKarel uvádí, že má VPN i Tor. „Pod Torem provozuji i vlastní server (na malině). Je to obcházení hoho, že nemám veřejnou IP adresu. Stačí si kdekoli pustit TOR browser a připojím se pod generovanou onion adresou na můj soukromý server, který by byl normálně nedostupný, ale je tunelovaný právě přes TOR síť směrem ven. Zároveň je to i bezpečnější, protože ten server nevisí jen tak "na netu". VPN je všestranný pomocník. Většinou používám k projíždění mimo-evropského webu, kde jsou často pro Evropany kvůli GDPR stránky nedostupné.“

Thomas A. Anderson má ochran rovněž více.

„Aktuálně používám jen alternativní DNS servery, protože moje Raspberry Pi mám právě nasazené na jednom komerčním prototypu projektu, kterým mají protíkat miliardy a má být i úměrně tomu drahý...

Je to takový můj soukromý trolling a zároveň praktická žádost o financování pořádného vybavení. Osobně jsem nečekal, že mi to RPi v tom projektu zůstane viset tak dlouho, protože jsem myslel, že až to hlavouni uvidí, zafinancují pořádné vybavení. Ale mají teda buď nervy jako z ocele nebo jsou totálně vymazaní nebo obojí, protože už to takhle "funguje" měsíce a začali to považovat za "normální". Samotného mě překvapilo, co RPi všechno může zvládnout, když využiji ještě i CDN sítě a Cloud.

Nyní to ale vypadá, že během pár týdnů už projekt nedokáže ustát další manažerská selhání hlavounů, celé to půjde do kopru a tak moje RPi půjde zase pěkně domů.

První si na něm rozjedu Stubby a vlastní DNS-over-TLS resolver pro všechna zařízení v domácí síti, pak si na něm zprovozním vlastní VPN pro mobily a budu ji používat při připojení z veřejných WiFi kvůli zabezpečení dat a také kvůli nesledování mého pohybu, protože například banka pak uvidí, že se připojuji stále jen z IP adresy doma a ne z různých WiFi sítí.“