Vy a počítač: Skládáte si vlastní PC, nebo kupujete již hotové?

Už jste si někdy sami složili počítač či to pravidelně děláte i pro své okolí? Případně si alespoň zvládnete vybrat komponenty, ale stavbu necháte na jiných? Nebo koupíte již hotovou sestavu či skládání eliminujete tím, že si koupíte notebook?

Dnešní anketní téma bude ryze hardwarové. Klikněte na jednu z odpovědí v červeném boxíku a neváhejte se v diskuzi podělit o tom, jaké zkušenosti se skládáním máte vy. A jak je na tom redakce?

Filip Kůžel

Ne, kupuji kompletní počítače či notebooky

Poslední počítač jsem skládal v roce 2003, od té doby jedu notebooky a nemám důvod na tom cokoliv měnit. Mít počítač připoutaný k jednomu místu mi přijde absurdní, doma a v kanceláři mám dock a monitory pro větší pohodlí, ale pracovat jsem schopný kdekoliv otevřu notebook. Větší výkon nepotřebuji, upgrade řeším jednou za 3+ roky novým notebookem.

Lukáš Václavík

Ano, skládám pro sebe i okolí

Skládám, ale už to není tak často jako dřív. Jednak se zpomalilo morální zastarávání a jednak už i rodina a kamarádi kupují spíš notebooky, kde toho člověk moc nesloží. Zvlášť, když už leckdy nejde ani upgradovat RAM či SSD.

Mimo různých obměn komponent jsem kompletní PC skládal naposledy před dvěma lety – pro sebe. Původní počítač mi výkonem ještě stačil, ale potřeboval jsem více paměti a nechtěl už utrácet za DDR3. K tomu jsem chtěl NVMe SSD, které bych do původní mašiny nedal, více USB, lepší síťovku a tak. Že ten upgrade byl spíš ze zpovykanosti naznačuje i to, že ten desktop je hlavně na hry a přitom grafická karta tam zůstala původní.

Ze skládání už ale nemám takový pocit, jako když kluk objevuje Lego. Dnes je z toho fakt mainstream, člověk koupí všechno na míru a doba veškerých improvizací s chlazením, cable managementem, přetaktováním apod. je pryč. Pro laiky dobře, ale u mě to ztratilo velkou část kouzla. A vzhledem k tomu dostatečnému výkonu ani každý rok nevyhlížím nový hardware, na který bych se mohl těšit.

Jakub Čížek

Ne, kupuji kompletní počítače či notebooky

Mezi odpověďmi sice vidím možnost „skládal jsem,“ v mém případě je to už ale asi morálně promlčeno, poslední počítač jsem totiž úspěšně zkompletoval v roce 2002. Následující rok jsem si pořídil svůj první studentský laptop a na notebooky spoléhám dodnes.

V podstatě si už nedokážu představit, že bych měl mít desktop. Ať už kvůli jeho spotřebě elektřiny, tak naprosté imobilitě. Posledních 10+ let je pro mě symbolem počítače decentně nudná kancelářská třináctka bez všemožných designových a blikajících blbinek, ke které ale doma samozřejmě připojím velký 4K monitor a bezdrátovou klávesnici s myší.

Jiří Kuruc

Ano, skládám pro sebe i okolí

Hrdost by mi nedovolila, abych si neposkládal počítač sám, byť to už nedělám tak často – mým hlavním pracovním nástrojem je notebook. A veselé zážitky ze stavby? Snad jen to, když mi procesor vypadl z ruky, rozlámal jsem jemné konektory v patici a zničil desku. Aspoň byl důvod k jejímu upgradu. :)

Tomáš Holčík

Ano, skládám pro sebe

Výběr komponent a jejich shánění je pro mne zábavnou hrou. Vymýšlení vhodného rozdělení rozpočtu mezi komponenty pro co největší efekt, čekání na nižší cenu nebo naopak rychlý nákup v akci mne baví. Samotné skládání počítače je pak spíše meditativní záležitostí, kdy vše do sebe zapadne, jak má, a vyřešení případných problémů nebývá po chvilce přemýšlení složité. Časem se dá také vylepšovat a upravovat.

Můj současný domácí stolní počítač jsem si naštěstí skládal před covidem a vyhnul se tak předraženým a nedostatkovým grafickým kartám. Nevím, jak dlouho mi ještě vydrží, ale snad to ještě pár let zvládne. Jinak samozřejmě používám notebooky, v rodině jich máme víc než členů domácnosti a tam pochopitelně skládání nepřipadá v úvahu.

Ale i takové rozebrání staršího notebooku kvůli přepastování chladiče či výměně disku dokáže odměnit dobrým pocitem. Ale rozhodně se snažím vyhnout skládání počítačů pro širší příbuzenstvo. Rád poradím s výběrem, ale montáž nehodlám řešit. Hrozí to závazkem případného servisu a nekončícím řešením nesouvisejících problémů.

Karel Kilián

Ano, skládám pro sebe i okolí

Sobě jsem naposledy skládal počítač před nějakými patnácti lety a od té doby jsem ho opakovaně upgradoval. Deska a procesor (Pentium 4) jsou stejné, vyměnil jsem paměti, pevný disk za SSD a kvůli ventilátoru i grafickou kartu. Sám ale pracuji na notebooku s externí myší a klávesnicí, takže mě nevelký výkon stolního PC příliš nedrásá.

V průměru dvakrát ročně mě někdo požádá o návrh konfigurace počítače a jeho stavbu. Zatím tyto nabídky přijímám, ale protože se v hardwaru už příliš neorientuji, konzultuji své návrhy s někým povolanějším - nejčastěji s Tomášem Holčíkem, kterého považuji v tomto směru za experta.

Na stavění počítačů je vidět, jak „umřel můj vnitřní geek“. Zatímco v minulosti jsem s radostí rozbaloval každou komponentu, kochal jsem se jejím provedením i vůní, dnes už mě to moc nebere. Rozbalím, poskládám, zapnu a doufám.

Vnímám také, jak v tomto směru pomalu ale jistě vypadávám z praxe. Letos už jsem zvládl zohýbat nožičky na procesoru AMD za 5,5 tisíce, takže jsem pak ze svého kupoval nový. V minulosti se mi přitom nikdy nic podobného nestalo.

Pokud budu chtít někdy nové PC, určitě si ho postavím sám. A určitě si to náramně užiju. Ale myslím, že ostatním už doporučím, aby si ho nechali poskládat u prodejce komponent. Za těch pět stovek, nebo kolik za to dnes chtějí, to stojí. Mně to ušetří nervy a zákazník má záruku na PC jako celek.

A co vy, skládáte si vlastní PC?