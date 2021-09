Vy a počítač: S jedním komunikátorem se obejde málokdo, většina má dva a více

V anketě pro tento týden jsme se vás ptali, kolik různých komunikátorů, messengerů a podobných aplikací používáte. Poměrně nepřekvapivě většina z vás využívá více než dvě různé služby – s jednou si vystačí pouze 19 % z vás:

Nejčastější volbou jsou právě dvě s 35% podílem, následované třemi službami s 26%. Dalších 11 % z vás používá 4 služby a zbylých 9 % pak 5 a více. U všech přitom platí, že je používáte alespoň jednou za týden.

Lze tak vidět, že v dnešní době si člověk většinou již nevystačí jen s jedním rychlým komunikátorem, který by byl jak pro všechny kamarády, tak i rodinu a práci. Když zabrouzdáme do diskuse pod článkem, objevilo se mnoho různých služeb, některé se ale opakovaly častěji, nežli jiné.

Důležité je přitom rozdělení na soukromou a pracovní komunikaci – v rámci té firemní dominoval Slack a Microsoft Teams, u osobní pak Facebook Messenger, WhatsApp a oblíbené jsou i iMessage či Telegram. A pro některé možná překvapivě se oblibě stále těší také Skype.

Pojďme se nyní podívat na pár zajímavých příspěvků:

iMessage válí a Google zaspal s alternativou

Uživatel _ Jirka píše, že nejoblíbenější je iMessage: „Nejradši iMessage. Potom Telegram a fakt nerad FB Messenger a WhatsApp“.

Na to navazuje BobTheVuilder, který dodává jen to, že ho štve absence podobné služby, jako je iMessage, na Androidu. RCS totiž příliš nefunguje: „Mám to taky tak. Protože půlka rodiny iMessage nemá, tak Messenger. A Telegram především proto, že jsem si udělal vlastního bota, který mi přeposílá pracovní události z monitorování. Je naprosté selhání Googlu, že Android nemá něco jako iMessage (RCS je marné: operátoři to vesměs nepodporují a když, tak za peníze). Hangouts na XMPP (Jabber) mělo šanci, ale zařízli to.“

Kvůli kontaktům Facebook Messenger

Jak říká Dirty Roots, hlavní výhoda Messengeru je ta, že jej má téměř každý: „Snažím se zredukovat počet na minimum, takže jenom Messenger - ale jenom kvůli uživatelské základně, jinak je to děs. S velkou nostalgií vzpomínám na doby ICQ, QIPu, Mirandy, Trillianu, Pidginu, před nástupem molochu FB taky Meebo. Tehdy mě Internet přišel mnohem svobodnější. Rozšíření XMPP se bohužel nekoná, každopádně fandím Signalu/Elementu. Masové presvědčování na přechod k otevřenějším protokolům (a setrvání tam), to se mi zdá jak ztráta času.“

Jde to i bez komunikátorů

V rámci ankety jsme neměli možnost zvolit možnost, že žádný z komunikátorů nepoužíváte. I takoví z vás se ale najdou. Zástupcem je třeba uživatel Karel 2.: „Proč v anketě chybí kolonka: nevyužívám komunikátory vůbec žádné?

Otázka zní , co používáme pravidelně, já se stále ještě bez používání komunikátorů obejdu. Ne sice úplně, ale to, že jsem byl letos už 3x donucen cosi z toho použít, se opravdu nepočítá. Obejdu se bez nich v práci i v soukromí a jsem za to rád.“

Souhlasí i randomofamber: „Také aktivně nepoužívám "komunikátory". Pokud potřebuji poslat text, tak max. jednou za měsíc a to napíšu SMS. Text posílám proto, že se nemohu druhé straně dovolat a nebo proto, že je nutné, aby druhá strana měla informaci v textové podobě. Dlouhé texty neposílám přes SMS, ty se dají poslat e-mailem. MMS jsem v životě nevyužil. Kdybych musel poslat dlouhý text, který se do jedné SMS nevejde, tak mě to aplikace automaticky rozdělí na více SMS, ale nevzpomínám si, zda jsem vůbec někdy posílal tak dlouhou SMS, že by byla rozsekána. Zajímavé, je, že mé okolí se mnou také nemá potřebu intenzivně komunikovat prostřednictvím krátkých textových zpráv.“

Sedm je opravdu hodně

A takový Honza Skýpala jich používá rovnou sedm: „Kéž bych mohl jen jednu. Ale je toho bohužel hrozně moc.

Facebook Messenger — můj hlavní chatovací program, většina lidí je na něm.

WhatsApp — tohle hlavně používají ženské, nevím, proč je to mezi nimi tak oblíbené. Nemám tam jediný mužský kontakt. Ale pár ženských tam mám, nedá se nic dělat.

Discord — herní komunita je dnes na Discordu, a to jak videoherní, tak stolnoherní (Warhammer).

Instagram Direct Messenger — mládí je dnes na této platformě, mladší syn se mnou komunikuje primárně tímto kanálem, i když má i Messenger

Apple iMessage — Tuto platformu někteří lidé nepovažují za chat (jsou to pro ně prostě jen lepší sms-ky) a nemají nic jiného, ale iMessage ano.

MS Teams — čistě pracovní použití, nicméně vzhledem k tomu, že pracuji z domova, tak intenzivně každý den, celou pracovní dobu

LinkedIn — s některými bývalými pracovními kolegy mám pro změnu spojení jen přes LinkedIn a píšeme si tímto kanálem.

Takže celkově 7. Ach jo. Nadšený z toho nejsem, ale je to realita.“