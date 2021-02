Vy a počítač: S jak velkým diskem si vystačíte na soukromém počítači?

Dostatečně velké úložiště je základ. Jaká je ale ideální kapacita? Pojďme se dnes pobavit o tom, jakou máte celkovou kapacitu disků v rámci soukromého počítače. Zkusíme zjistit, jak velké úložiště dnes domácí uživatel v počítači vyžaduje. Abychom zamezili zkreslení, bereme v úvahu jen takové počítače, které jste si mohli sami vybrat (nikoli tedy přidělené služebáky), a to bez připojených externích disků, NASů a dalších úložišť. Začněme anketou:

Mít úložiště pouze v rámci počítače a notebooku ale občas nestačí, každý z nás to přitom řeší jinak. Podělte se se svými zkušenostmi v diskuzi. Jaký typ a kapacitu úložiště jste zvolili? Vyhovuje vám, nebo již musíte upgradovat? A čím to případně doplňujete? Pro začátek jsme se zeptali u nás v redakci.

Jaké disky máme doma

Lukáš Václavík: Na hlavním desktopu mám 1TB NVMe SSD s Windows 10, 250GB SATA SSD s Linuxem a 2TB HDD jako odkladiště pro různé dokumenty, filmy, hudbu nebo hry, kde mi na rychlosti nezáleží, ale chci je mít po ruce. V NASu mám 6TB HDD a kopii všech dat ještě na 5TB externím HDD. Kromě toho mám snad i deset starších disků různých kapacit i velikostí, které zapojuji pomocí dokovací stanice pro USB 3.0. Jsem tak trochu datový maniak. Když započítám celkovou úložnou kapacitu, kterou mám na všech zařízeních včetně nepoužívaných PC, konzolí, tabletů, mobilů, tak se nejspíš dostanu přes 30 TB. Dokud budu mít relativně pomalý internet, chci toho mít co nejvíce uloženo lokálně, abych nemusel tolik stahovat a uploadovat.

Jakub Čížek: O soubory v mém laptopu se stará terabajtové SSD. Zaplněné je asi z třetiny plejádou vývojářských nástrojů a prehistorickými hrami z přelomu století, které se dočkaly remasterovaných 4K edic. Interní jednotku doplňuje ještě externí 1TB SSD úložiště poslední záchrany. Používám jej ale jen sporadicky, díky 600Mb internetové přípojce mám totiž všech deset tisíc západů Slunce pečlivě uloženo v cloudu, kterému věřím mnohem více než rozvodům zemního plynu v našem panelovém domě.

Karel Kilián: Primárně pracuji na notebooku, ve kterém mám z výroby SSD s kapacitou 256 GB, nicméně ta začíná být postupem času pomalu ale jistě nedostatečná, takže uvažuji o upgradu na větší a rychlejší. Samozřejmě taková velikost disku by mým potřebám ani zdaleka nestačila, takže mám ještě diskové pole Synology DiskStation DS214 se dvěma pevnými disky s kapacitou 2 TB. které mám zapojené v RAID1.

David Polesný: V desktopu mám 256GB SSD na systém, dvě trabajtová SSD na provozní práci a k tomu ještě 4TB plotnový disk na zálohy. Trochu si hraju s videem, tak data bobtnají poměrně rychle. V notebooku stačí 256GB SSD, tam řeším jen dokumenty a fotky.

Vladislav Kluska: Doma mám dva notebooky, přičemž jeden má kapacitu 128 GB, druhý 256 GB, přičemž oba dva jsou SSD. A popravdě nemám žádný problém s nedostatečnou kapacitou, byť bez OneDrive by to nešlo. Zde si předplácím Microsoft 365 s 1 TB úložištěm, kam nahrávám vše. Reálně mám tak uloženo cca 400 GB a na počítač si stáhnu vždy jen to, co je třeba. A poněvadž mám rychlý internet (či po ruce telefon, kde mohu nasdílet), tak je mi jedno, zda si zrovna stahuju film, či jen textový dokument. Hry navíc streamuju přes GeForce Now, takže ani kvůli nim nepotřebuju větší kapacitu.

Karel Javůrek: V pracovním MacBooku mám 256GB SSD, v herním počítači 1,5 TB SSD pro hry co se aktuálně hrají a využijí to, ostatní hry na 8TB pevném disku. NASu jsem se zbavil a Time Machine pro Macy v domácnosti jsem udělal ze zmíněného herního PC.

Tomáš Holčík: Ve stolním počítači mám 512GB SSD + starší 1TB plotňák pro méně hrané hry a jako odkladiště souborů. Mám také NAS, ale spíše z historických důvodů, aktivně jej s počítačem nevyužívám.

Marek Lutonský: Musel jsem se podívat – z hlavy jsem si pamatoval jen to, že v notebooku mám kombinaci SDD + HDD a ten první jsem už vyměnil za větší. Současný SSD má kapacitu 500 GB, mám na něm operační systém, data a většinu častěji používaných programů. Obsazená je zhruba třetina, disk mi ještě dlouho vydrží. Druhý HDD s kapacitou 1 GB je odkládací. Instaluji na něj software, u kterého vím, že ho nebudu používat tak často, jsou tam třeba i všechny hry. Je naplněný do poloviny a myslím, že v případě potřeby bych dokázal polovinu rychle promazat.

Podělte se o své zkušenosti v diskusi – stačí vám vaše současná kapacita, nebo budete upgradovat? Čím kapacitu svého disku doplňujete?