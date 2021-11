Vy a počítač: Robotické pomocníky mají doma tři čtvrtiny čtenářů Živě

Zase jedna z anket ukazující rozdíl mezi našimi redaktory a čtenáři. Když jsme se ptali na využití robotických pomocníků v domácnosti či na zahradě, jen polovina redakce uvedla, že za ně doma uklízí autonomní vysavač. U čtenářů je ale podíl ještě vyšší.

Hned 77 % dotázaných řeklo, že používají robotické pomocníky a dalších 10 % o jejich nákupu uvažuje. Rezolutní ne uvedlo jen 13 % z vás.

Nováček i veterán

Jirka Vejražka má robotický vysavač, mop i čistič oken. „Prvni byl Electrolux Trilobit, cca 2003-2004. Pouzivali jsme o Scoobu od iRobotu (na vytirani), skoda ze uz se nevyrabi. Malem bych zapomnel - mame i robota na okna (dum ma dost prosklenych ploch), ale tam je prinos sporny - okna sice umyje, ale je potreba se mu venovat vic, nez vysavaci (po kazdem okne vyprat hadrik, spravne navlhcit okno pred mytim apod.).Hlavni vyhodou je, ze umyje spatne pristupna okna,“ uvádí v diskuzi.

Čerstvým majitelem chytrého vysavače je naopak snejdy. „Pořídili jsme cca před rokem (iRobot 976), a bylo to nejlepší rozhodnutí… Máme 3 kočky a nutnost vysávat byla každý den (a někdy ani to nestačí). A i když máme malý byt, tak preciznější ruční vysátí trvalo minimálně 20 minut. Teď se vysaje samo, než přijdeme domů z práce. Občas se samozřejmě stane, že namotá nějaký provázek nebo se někde zasekne, ale není to nic zásadního…“

Vývoj jde dopředu

Lukáš Černý oceňuje moderní technologie a Lidar, díky kterým jsou dnešní robotické vysavače lepší než dřív:

„Používám (Roborock s50) a nemůžu si jej vynachválit. Používám ho jednak v "manuálním režimu", kdy mám v každém pokoji tlačítko a po stisknutí přijede, vysaje a odjede (automatizace provedená v Home Assistentu). No a pak klasika když všichni odejdeme, tak projede celý byt. Člověk by vůbec nevěřil, kolik bordelu se v něm po každém vyjetí najde, ačkoliv je doma "úplně čisto"...“

„Ještě dodám, že se to nedá vůbec srovnat se starší Roombou (měl jsem ještě 3 roky zpátky) co jezdila naprosto náhodně. Tento vysavač ví přesně kde je (kreslí si mapu bytu LIDARem) a tak jezdí systematicky a vysaje to mnohem rychleji než náhodná roomba...Plus jak jsem psal se mu dá říct vysaj tenhle čtverec a pak tenhle čtverec.“

Ale někomu ani to nemusí stačit. „Podle mne doba ještě nenazrála a univerzální roboti v domácnosti jsou stále sci-fi. Ano můžete si pořídit vysavač, nebo nějakého kecálka z Japonska, ale to stále není ono. Prach si dokážu za pár minut vysát sám a stejně musím vzít prachovku do ruky na setření prachu z nábytku, což vám žádný současný robot neudělá, stejně jako vám nevysaje schody a nepřejede vysoké prahy,“ říká KosKarel.