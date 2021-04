Vy a počítač: QWERTY válcuje české QWERTZ. A to nejen u programátorů

V uplynulém týdnu jsme se vás ptali, jaké rozložení klávesnice používáte na svém počítači. Na většině je sice předtištěné české QWERTZ, je ale možné využít i jiné. A to tak dle ankety většina z vás činí – na 60 % totiž využívá rozložení QWERTY. Druhou variantu má 39 %.

Pouze 3 % z vás pak používají jiné rozložení z nabídky operačního systému, či dokonce své vlastní rozložení, které třeba od nás z redakce využívá Marek Lutonský. Většina zastánců QWERTY oproti „českému“ QWERTZ uvádí jako hlavní výhodu lepší dostupnost některých znaků.

Pojďme se tedy podívat do diskuse na některé vybrané příspěvky:

QWERTZ chybí některé speciální znaky

Jak uvádí uživatel karel, výchzí verzi klávesnice chybí rychlý přístup k některým znakům: „QWERTZ je samozřejmě obludnost za kterou by měl být někdo upálen v 5 posmrtných životech za sebou, ale zatím nikdo nezmínil ani to, že i ta CZ klávesnice je pěkný zvěrstvo. Koho proboha napadlo dát kulatý závorky nad sebe, zmatečně přeházet některý znaky a zcela vynechat tak podstatný symboly jako je * | &. Nechápu.“

I česky lze psát na QWERTY

To, že je výchozí QWERTZ ještě neznamená, že je nutné jej používat i pro češtinu, jak uvádí Martin Karásek: „Českou QWERTY a skoro ani nepřepínám jinam. Přestože mám jako druhou vždycky v záloze US, tak přes pravý Alt píšu skoro všechno a co ne, tak si pamatuju ASCI kódy. Na QWERTZ jsem schopen přepnout když sednu k cizímu počítači, Žena, rodiče, většina lidí postižených výukou psaní ve školách... Jakmile ale sedím u svého, tak jedině QWERTY.

Rozložení kláves s velkým enterem a Shift, jak už tady zaznělo. I když je docela problém sehnat klávesnici, která má pěkně rozložené klávesy. A jedině s numerickým blokem. Bez toho jsem ztracený. (sbohem 14" notebooky) Psát IP adresy a podobné věci čísly nahoře.... No Brrr!!!“

Speciální požadavky chtějí vlastní software

Pro některé profese je nejlepším řešením vlastní rozložení. „Používám svůj vlastní software - jsem překladatel, takže potřebuji českou QWERTZ, ale zároveň můžu díky tomuto nástroji rychle vkládat speciální znaky @#$%^ atd. stisknutím Ctrl+Alt+1...9,0, vkládat správnou českou (dlouhou) pomlčku „–“, správné české uvozovky, správný znak násobení „×“. atd. atd. Kromě toho mám k dispozici vestavěný clipboard manager, takže rychle vložím často se opakující řetězce. A samozřejmě hlavní věci - automatický strojový překlad naprosto kdekoliv a kdykoliv, zadávání textu diktováním ... a spoustu dalších užitečných funkcí pro překladatele, spisovatele, novináře...“ uvádí Jan Kapoun.

Při práci s více počítači je lepší používat výchozí

A stejně jako Tomáš Holčík z redakce, i Radek Holeček často přechází mezi více počítači a tak je jednodušší si zvyknout na QWERTZ: „Hlavou zeď neprorazím. A ač jsem původně používal QWERTY, tak to bylo pro zlost, protože jsem často nucen dělat něco na cizích počítačích. A tak jsem asi před 12 lety přešel na QWERTZ a už jsem si zvykl. Problém s tím nemám.“

Programátoři QWERTY nepotřebují

Uživatel Marv-CZ zase uvádí, že zkratky přes pravý Alt dnes již stačí: „Tohle jsou naprosto zbytečné žabomyší války. Je to čistě o zvyku, na jakou klávesnici jste se jako první naučili. To, že programátor potřebuje anglické rozložení je možná historický relikt z dřívějších Windows. Ty pořádně nevyužívaly AltGr, takže si člověk musel pamatovat zkratky typu AltGr+V (nebo dokonce Alt + vyťukat 064). V Linuxu, i v novějších Windows, už normálně funguje AltGr a horní řada kláves. Občas mi přijde, že někteří rádoby programátoři machrují, že jsou něco víc, když používají jinou klávesnici, že běžný uživatel.“

Zvyk ze školy velí QWERTZ

Co se ve škole naučíš, to ti zůstane. Aspoň tak to občas platí.

„Ja používam slovenskú QWERTZ, pretože som sa to tak naučil na škole, kde sme mali strojopis. Občas, keď musím napísať dlhší nemecký text tak prepnem na nemeckú, inak viem písať znaky s umlautom cez AltGR+= a potom písmeno.

Špeciálne znaky ako &, @, |, €, # atď. som sa naučil už dávno písať cez AltGr,“ píše uživatel BoboDupla.