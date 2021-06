Vy a počítač: Průzkumník mezi čtenáři nemá šanci, vede Total Commander a jemu podobní

V týdnu jsme se vás ptali, jakého správce souborů používáte na svém počítači. Drtivě vyhrála varianta některého z dvoupanelových programů, výchozí Průzkumník a další zůstali stranou:

Společně s anketou se v redakci rozběhla diskuse i o tom, jak vůbec celkově pracujeme se soubory a zda to náhodou pak nemá vliv na to, jaký software používáme. Rozdělili jsme tak sebe, a uživatele obecně, do dvou skupin A a B, přičemž první vytváří mnoho souborů a druhá je tolik neřeší.

Zajímalo nás totiž, jak se liší používání těchto programů v rámci dvou skupin s odlišnými přístupy. Vznikla tak druhá anketa, do které jste se mohli zapojit i vy. Zde opět zvítězila možnost dvoupanelového správce, Průzkumník si ale nevedl zase tak špatně:

V rámci následných diskusí pod oběma články se objevilo mnoho komentářů, vybrali jsme tak několik zajímavých:

Když chcete něco více

V diskusi se často objevuje argument pro alternativní správce ten, že mají více funkcí. To zmiňuje třeba i David Kolben: „Total Commander umožňuje ověřit zápis kopírovaných souborů tak, že cílový soubor znovu načte a porovná hashe. Pro mě je to naprosto killer feature, protože i v roce 2021, se všemi super hyper vychytávkami filesystémů, paritami, detekcemi vadných sektorů apod, čas od času zachytím problém.“

Ostatně potřebu více funkcí zmiňuje i uživatel 41 444: „Když se řekne program, tak první co mi probleskne hlavou je Total Commander. Bez něj bych se musel zastřelit a nechápu jak někdo může používat průzkumník déle než 1 minutu, než si člověk nainstaluje TC. Dva nezávislé panely. Nemám nabídku start ani plochu, protože vše spouštím přes TC případně přes ikony na jeho panelu. Tlačítko pro oblíbené soubory/složky a okamžitý přístup k nim. Porovnávání souborů podle obsahu ( synchronizace ). Hromadné přejmenování. Hromadné změny atributů. Kopírování cest k souborům/složkám do schránky ( užitečné třeba abych nemusel klikat v okně "uložit/otevřít" a jen do řádku rychle vložím cestu kterou potřebuji a bez hledání ). Možnost tlačítkem zobrazit/skrýt určité soubory a složky ( třeba systémové ). Možnost otevřít komprimovaný archiv jako by to byla složka. Možnost kopírování souborů jenom s určitým datem a včetně podsložek. Historie otevřených složek/souborů. Vlastní klávesové zkratky ke všemu možnému i nemožnému. Možnost přidružení souborů či jen ikon. Možnost rychle se vrátit do nadřazené složky kliknutím na některou z nich nebo používat tlačítka zpět/vpřed.

A program vypadá opravdu hezky čistě a staromilsky bez různých GPU akcelerací a podobných nesmyslů. Tedy hezky vypadá až po vlastním nastavení a zbavení se té výchozí vyblitosti a bělosti, ale vše se dá v nastavení upravit. A hodně uživatelských doplňků. To jsou ve zkratce asi nejdůležitější výhody. S trochou nadsázky by se dalo říci, že nemám Windows, ale TC, protože to je výchozí obrazovka ze které dělám vše. Po 18 letech jsem si letos musel koupit licenci, jinak bych si už připadal jako zm*rd :)“

Průzkumník je všude bez instalace

Nespornou výhodou Průzkumníka je ale to, že je dostupný všude, kde jsou i Windows. To vyzdvihuje třeba Honza Skýpala: „Jakožto původně Amigista jsem dosovým dvoupanelovým file managerům nikdy nepřišel na chuť. Když Amiga umřela a já tedy přemigroval na Windows, tak jsem rovnou začal používat Průzkumníka. Vždyť když chci vidět více adresářů najednou, tak si přece těch oken vedle sebe můžu naskládat kolik chci, klidně i víc než dvě. Navíc je to přítomné na každém PC, takže když mám pomoct něco kolegům v práci, nebo kamarádům u nich doma, tak prostě zmáčknu Win-E a mám před sebou to, na co jsem zvyklý, nemusím nic doinstalovávat nebo tak.“

Zvyk je železná košile

Jak říká Ondřej Dvořák, rozdíly v tom, co kdo používá, mohou být i o zvyku: „Asi je to otázka stará/nová škola. Kdo vyrůstal na nc, volkovu, m602, tak je pro něj Total Commander mezi prvními programy, které se zabydlí na čisté instalaci systému. Průzkumník je takové Windowsy "vnucené" paradigma, dlouho jsem si lámal hlavu nad tím, proč Windows nemají dvoupanelový průzkumník (asi tak 20 let) a dalších 20 si asi lámat budu. Průzkumník jsem nikdy nepochopil, neměl rád, a používám jej jen z donucení. Další horor je Windowsovské vnoření uživatelských souborů do /user/xxx, tohle je další vnucené paradigma, v ručně tvořené struktuře jsem měl vždycky osobní složku v rootu a vnitřně si ji organizoval dle svého. Dnes mám obrázky/stažené soubory a dokumenty všechny náhodně promíchané, v nich mám vnořené své vlastní tématické adresáře a celé je to na pikaču.“

Záleží na přístupu k počítači

Průzkumník má oproti jiným jednu nespornou výhodu – navigovat se v něm naučí všichni a hned. To zmiňuje i Lukáš Černý, který jej ale nepoužívá: „Total Commander má typické GUI co na první pohled vypadá složitě, ale jak se s ním člověk naučí a denně používá (používám od roku 1998?) , tak je naprosto super a všechno se tam dělá velmi rychle. Naopak průzkumník má GUI ve stylu že to během minuty pochopí i cvičená opice, ale s delší zkušeností už míra pochopení neroste a všechny úkony musíte dělat pořád stylem "důchodce co u toho sedí poprvé"...Já rozhodně preferuji přístup "raději se s programem zaučím a pak ho používám efektivně", než "všechno je na první pohled jasný, ale nic se s tím pokročilého nedá dělat“

Průzkumník zvládne více, než byste čekali

Když se člověk do Průzkumníka ponoří, zvládne více, než byste čekali. To třeba zmiňuje uživatel kazeasch: „Dlouhá léta jsem bez Windows commanderu nedal ani ránu, patrně zvyk z NC v kombinaci s tím, že průzkumník ve Win 95-XP byl dost nekomfortní. Od Win Vista jsem od toho ale začal docela upouštět. 99 % toho co potřebuji zvládne Průzkumník v pohodě, a navzdory tomu co si spousta lidí myslí, se s ním dá taky pracovat v pohodě čistě z klávesnice. A na to zbylé 1 % toho co používám, jsem si vždycky našel utilitu která byla výkonnější a pohodlnější než TC.

TC už mi dnes přijde jako přehnaný moloch. Jistě bude řada lidí které integraci tolika funkcí rozhodně ocení, a jejich množství pro ně bude mít větší cenu, než to že často nefungují úplně nejlépe jak by mohly. Mnohem častěji ale potkávám uživatele, kteří sice nezbytně potřebují TC, průzkumník je podle nich naprosto nepoužitelný a zdržuje, ale když mě vidí kopírovat soubory pomocí F5, tak mě mají za hackera. Nevím jestli je to víc k smíchu nebo k pláči.“