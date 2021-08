Vy a počítač: Pro zálohování fotek vede NAS a další externí úložiště

V tomto týdnu jsme se vás ptali, kam zálohujete své fotografie. Na trhu existuje několik cloudových služeb a otázkou tak bylo, jak moc jsou oblíbené. Z ankety uvnitř článku ale vyplynulo, že jejich oblíbenost není příliš velká. Zvítězilo totiž zálohování na externí disk či NAS:

Tuto možnost přitom zvolila polovina z vás, což rozhodně není málo. Na druhém místě se umístily Fotky Google s 20 %, následované cloudovými úložišti se 17 %. Poslední s větším počtem hlasů pak zůstává jen zálohování do počítače se 7 %. Nejméně z vás tak využívá jiné specializované služby na fotografie a 2 % nezálohuje vůbec.

Pojďme se ale podívat do diskuse na některé zajímavé příspěvky:

Primární úložiště je domácí NAS

Na vlastní NAS ukládá své fotografie například Jirka Vejrazka, zároveň je ale zálohuje i do cloudu: „Primární úložiště fotek je na domácím NASu, záloha pak na cloud. Ne však běžný "synchronizační" cloud typu OneDrive, Dropbox, ale cloud určený primárně k zálohování (pro fotky používám CrashPlan, pro jiné věci SpiderOak One).“

Podobně to má i uživatel kybliczek007: „QNAP NAS + foto apka QuMagie co je v QNAP App Centru. A veškerá data pak v plánu synchronizuju na druhou QNAP NAS. Jen dodám, že hlavní NAS má RAID6 a „záložní“ QNAP NAS pak RAID Z1, to vše klasické disky. SSD disky jsou v RAID 10 a tam navíc běží i VMka.“

Blu-ray disky neumřely

O Blu-ray discích se dnes již téměř nemluví, přesto je ale mnozí využívají. Důkazem je toho uživatel i83427: „Tak moje rutina je taková, že foťák propojím kabelem se svým hackintoshem, přes utilitu od canonu se mi automaticky zkopírují nové fotky (v rawu) do přednastavené složky na interní 3TB disk, na kterém jsou prakticky jen multimédia, dokumenty a zálohy a následně spustím capture one a nové fotky si naimportuju do knihovny v aplikaci. Následně fotky projdu a ty nejlepší upravím a následně vyexportuju do JPEGu. A pokud je chci mít přístupné kdykoliv, tyto jpegy pak přidám do aplikace fotky, takže se mi automaticky nahrají na iCloud, takže je mám za chvíli přístupné i v iPadu a iPhonu. No a správně bych měl jednou za čas původní rawy protřídit a zálohovat na Blu-ray disky, kvůli čemuž jsem si před deseti lety koupil blu-ray palírnu. Ale to stačí tak jednou za rok. Stejně nefotím nic životně důležité a focení mě neživí. Takže v nejhorším případě by mi stačila i záloha ve formě těch jpegů na icloudu.“

Fotky Google jsou jednoduché řešení

Jak zmiňuje Thomas A. Anderson, Fotky Google jsou jednoduchým řešením, které funguje: „Mám to podobně jako pan Čížek. Nafotím fotky a pak to všechno nasypu na Google Photos a už se o to nestarám a všechno nechám na A.I.

Líbí se mi jak mi to nabízí "vzpomínky" a funkce jako že mi přijde upozornění "připomeňte si tento den před X lety". Navíc vyhledávání mezi fotkami je ultra rychlé a velice pohodlné.

Kdysi jsem si také ukládal ohromné množství fotek na disku, ale najít v tom množství jednu konkrétní fotku, i když je to roztříděné do složek, není nic jednoduchého. Až překročím kapacitu úložiště Google, tak budu za další prostor platit. Výhoda je, že jej nemusím využívat pouze na fotky, ale na všechny Google služby a navíc jej mohu sdílet s rodinou, takže nemusí platit všichni.

Navíc jsem už zažil situace, kdy lidé skladovali staré fotky příbuzných, kteří už zemřeli na discích, které odešly a to je pak velmi nepříjemné. Google věřím natolik, že stejným způsobem bez náhrady by mi fotky a jiná data nesmázl (...)“

Podobně to má i Ondřej Mika, který ještě přidává další kroky: „Všechny fotky z rodinných zařízení automaticky tahám na Dropbox, ze kterého je pak v pc promazávám, třídním a přesouvám do složek manuálně. Celou galerii pak zálohuji do Google fotek a cca 1x za 2 měsíce dělám kopii na externí disk. Trošku časově náročné řešení, vím, ale nějak se nemůžu vzdát 20letého návyku na složkování.“

Oblíbený je také iCloud

Mezi úložišti je velmi oblíbený i iCloud. „RAWy z foťáku zálohujem do cloudu od Adobe. Mám tám 1TB, automaticky ich vidím v Lightroome a na základné úpravy mi stačí. Takisto sa mi tam automaticky zálohujú aj fotky z mobilu. Smugmug mi pokryje druhú zálohu. Mobil ešte samozrejme ukladá fotky do iCloudu a na smugmug, kde mám svoje galérie. To je celé,“ uvádí uživatel BoboDupla.