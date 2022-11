Vy a počítač: Přesunujete soubory do koše, nebo je rovnou mažete?

O data vás může připravit malware nebo chyba disku, ale ve většině případů za tím nejspíš bude vámi neuvážené odstranění. Operační systémy se přitom proti tomu brání a používají koš jako dočasné odkladiště, z něhož je možné soubory jednoduše obnovit. Ale opravdu jej používáte?

V redakci je to tak půl na půl. Co u nás?

Filip Kůžel

Vždy přesunuji do koše

Při běžném provozu jdou soubory do koše v mobilu i na počítači – už mě to párkrát zachránilo. Snad jen když cíleně uklízím, typicky promazávám velké soubory s videem, abych získal místo na disku, tak k buttonu Delete přidám i Shift.

Marek Lutonský

Vždy rovnou mažu

Už v dobách Windows 95 a disků, kdy bylo potřeba bojovat o každý kilobajt, jsem si při mazání souborů zvykl na zkratku Shift + Delete. Už mi to zůstalo a asi se toho nikdy nezbavím. Prostě když se maže, tak rovnou se Shiftem. Úplně mě tento zvyk netěší, samozřejmě jsem si už mnohokrát smazal něco, co by se mi později hodilo. Ale všechny důležité soubory mám na cloudu, odkud je mohu rychle obnovit, o nic zásadního jsem proto už dlouho nepřišel. A se Shiftem je mazání rychlejší.

Karel Kilián

Vždy rovnou mažu

Jsem zvyklý mazat soubory se stisknutou klávesou Shift, protože mi tak nějak vadí, když se smazáním nezvětší dostupné úložiště. Nebojím se toho, že bych smazal něco, co bych následně potřeboval obnovit. Všechny důležité soubory a dokumenty mám v Dropboxu, takže kdyby se čistě hypoteticky něco takového opravdu stalo, tak si je obnovím odsud a navíc si jako bonus budu moci vybrat, kterou verzi souboru chci.

Lukáš Václavík

Vždy přesunuji do koše

Zkratka Shift + Delete byla dlouho mojí drogou, ale nástup SSD mě ze závislosti vyléčil. Nová úložiště s funkcí TRIM dokážou téměř okamžitě smazaná data přepsat, takže je nelze zachránit. Což mě při zbrklém mazání bez mezistupně v podobě koše a bez zálohy párkrát připravilo o cenný soubor.

Dnes už důkladněji zálohuji, a hlavně také přesunuji soubory a složky do koše, odkud je můžu obnovit rychleji než ze zálohy. Zachrání mě to snad každý měsíc. Navíc mám i dost velké SSD, takže nepoužívám ani automatické vysypávání koše. To provádím ručně, až se kapacita začne podezřele krátit.

Petr Urban

Jak kdy / nevím

Pro většinu souborů platí, že je přesouvám do koše. Mám Windows nastavené, aby tak reagovaly na zmáčknutí klávesy Delete. V malé míře soubory rovnou trvale mažu, protože vím, že jde o drobný a zcela postradatelný odpad, který koše není hodný. Tím myslím, že ho stoprocentně nebudu chtít obnovit.

Sem spadá víceméně všechno, co nejsou osobní data. Koš mi obecně připadá jako dobrý vynález. Na mobilu je také, ale nevybavím si případ, že bych ho někdy navštívil. Na klasickém počítači ale koš vybírám celkem často. Osobní data zálohuji na OneDrive, který má svůj vlastní koš, takže mi kryje záda. Díky!

A co vy, přesunujete soubory do koše, nebo je rovnou mažete?