Vy a počítač: Preferujete notebooky s numerickou klávesnicí?

Každá „patnáctka“ by měla mít numerický blok. Nebo ne? Příznivců plnohodnotné klávesnice u notebooků je možná stejně jako jejich odpůrců. Jedni hodně píšou číslice nebo používají různé zkratky, další zase dají přednost tomu, že abecední část je vycentrovaná.

Jaký názor na notebookové klávesnice mají naši redaktoři?

Karel Javůrek

Ne

Nepíšu nějak moc čísel, abych tím vykoupil velikost a hmotnost notebooku. Ale chápu, že třeba pro účetní je to must have.

Tomáš Holčík

Ne

Od prodejců notebooků vím, že Češi jsou stále spíše národ numerických klávesnic, ale osobně i u velkých notebooků raději ocením na střed umístěnou klasickou klávesnici s touchpadem uprostřed bez numerického bloku. Numerický blok používám, ale upřímně ne tak často jako hlavní klávesnici. Raději uvolněný prostor po stranách klávesnice přenechám reproduktorům, nebo prostě tenčímu provedení notebooku, kdy klávesnice nemusí ležet nad bočními konektory. Užitečné řešení nabízí u některých notebooků Asus s numerickým blokem v touchpadu.

Filip Kůžel

Ne

Mám za sebou asi deset notebooků, vyzkoušel jsem kde co a jako ideální mix ergonomie a mobility vidím 14" ultrabook. Tzn. už dlouhé roky žiju bez numerického bloku. Čísla se shiftem a klávesami v řadě nad QWERTZ jsou pro mě tak přirozená, že je tak píšu, i když sednu ke kompletní klávesnici. Kdybych byl účetní, asi mluvím jinak, ale takhle na své volbě nehodlám nic měnit.

Karel Kilián

Ano

Numerický blok je pro mne naprosto klíčový. Notebook bez něj bych prostě nechtěl a je to pro mne něco, přes co absolutně nejede vlak. Zadávání čísel přes horní řadu kláves mi připadá krajně nepraktické a zdržovalo by mne, zatímco na numerické klávesnici je umím zadávat opravdu rychle a bez dívání.

Možná ale časem změním názor. V současnosti se totiž „na stará kolena“ učím psát všemi deseti, a pokud se nemýlím, tak při tomto způsobu psaní se používají čísla v horní řadě. Kdo ví – třeba si na to zvyknu.

Vladislav Kluska

Ne

Když notebook, tak jedině bez numerické klávesnice. Já chápu jeho výhodu na klasické klávesnici, na noteboocích ho ale považuji za zhmotněné ergonomické zlo. Když totiž píši na klávesnici, chci mít ruce pěkně vycentrované na střed displeje, ne někde na kraji. To pak totiž znamená, že se musím já celý posunout a sedět mimo osu, nebo mám ruce podivně bokem. Na noteboocích taková věc podle mě prostě nemá co dělat, nehledě na to, že často na ni ani není místo u menších úhlopříček.

Lukáš Václavík

Je mi to jedno

Měl jsem notebooky s i bez klávesnicového bloku a byť jej obecně považuji za výhodu a smysluplné využití místa, nijak na tom nelpím. Mít jej jako jediný počítač, asi bych jej chtěl. Naprostou většinu práce ale odvedu na desktopu a notebook s sebou beru jen „do terénu“. A tam preferuji menší modely (13- nebo 14palcové), které snad s numerickým blokem ani nejsou.

Klíčové pro mě je, aby klávesnice měla jistý zdvih a někde vedle byl velký kvalitní touchpad a čtečka otisků. Spíš než numerický blok mi chybí tlačítka Delete, Home, End, Pg Up a Down, která se často schovávají na hloupých místech (lepší varianta), jsou skrytá po přepínačem Fn (horší varianta) nebo tam nejsou vůbec (špatná varianta). A dost si také potrpím na šipky, které výrobci šidí na úrok designu.

Jak to s klávesnicemi máte vy? Hlasujte v naší anketě, případně upřesněte názor v diskuzi.