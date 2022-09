Vy a počítač: Pracujete s e-mailem v samostatné aplikaci, nebo ve webovém prohlížeči?

Gmail nám již před 18 lety ukázal, že i na webu lze stvořit plnohodnotná aplikace s hromadou pokročilých funkcí, klávesovými zkratkami a vysokou rychlostí. Od té doby nám pořád ubývá důvodů, proč instalovat Outlook nebo jeho alternativy. Spousta lidí už navíc píše e-maily na mobilu, takže klasické programy jsou ohroženy i z této strany.

Proto se vás v dnešní anketě ptáme, jestli ještě používáte klasické e-mailové klienty, nebo už si rovněž vystačíte pouze s webovými schránkami. Téma jako obvykle vykopávají naši redaktoři.

Filip Kůžel

Jen v prohlížeči

Resp. v prohlížeči, na mobilu a na hodinkách. Každopádně samostatnou aplikaci v počítači nemám. Notifikace mi obstará mobil/hodinky, klávesové zkratky fungují i ve webovém Gmailu, ergonomie není zásadně omezená a jiné benefity nativního klienta mě nějak zásadně neoslovily.

Lukáš Václavík

Používám obojí

Vždycky jsem byl zvyklý používat i klasické klienty. Z Outlooku jsem přesedlal na Thunderbird. Teď ale ve Windows mám český eM Client, na Macu pak standardní Mail. Vyzkoušel jsem na obou platformách několik aplikací, ale ty mi vyhovují nejvíce, byť k dokonalosti mají daleko.

Program v počítači beru jako zálohu toho, co mám na webu. Zároveň se v něm rychleji vyhledává, má více funkcí a nastavení. Navíc používám několik schránek a s těmi se na webu nepracuje moc dobře.

Veškerou osobní poštu momentálně používám skrz aplikace na PC, tabletu i mobilu, ale pracovní Gmail používám také na webu. V jednom prostředí mám rovněž chat a skupiny, takže si ve Firefoxu připnu jeden panel a najdu v něm celou firemní komunikaci.

Tomáš Holčík

Jen v prohlížeči

U této otázky jsem se musel hodně zamyslet, kdy jsem vlastně naposledy použil klasickou aplikaci pro přístup do mailu. To bude snad přes deset let, kdy náš předchozí majitel ještě trval na Microsoft Exchange a s tím spojeným Outlookem na počítačích. Nejvíc se to začalo lámat při nástupu Gmailu. Ten konečně nabídl funkční prostředí na webu díky průběžně generované webové stránce a obří gigabajtovou webovou schránkou spolehlivě porazil ostatní služby.

Nikdy jsem popravdě nefandil IMAPu natož POP3, takže jsem z Exchange/Outlook přešel rovnou na firemní Gmail na webu a neřešil nějaké mezifáze s alternativními klienty. Na mobilu pak používám nativní aplikaci Gmail, na počítačích ale jen webové rozhraní.

Jakub Michlovský

Jen v aplikaci

Webové rozhraní používám fakt minimálně. Na macOS jsem si oblíbil Airmail, který je i na iOS a iPadOS. Na všech platformách funguje dost podobně, je přehledný a hlavně s ním po těch letech pracuji úplně intuitivně.

Petr Urban

Používám obojí

Pravidelně zkouším nové přístupy a hledám pošťáky, které by sjednotily pracovní a osobní poštu do jednoho prostoru. Nabídla pro Windows je oproti macOS omezená a špičkový moderní klient mi na paradoxně největší platformě pro klasické počítače chybí. Sem tam jsem použil Poštu, ale nakonec vždycky skončím u příslušných webových rozhraní.

Jeden Edge mám pro osobní účely, druhý Edge mám pro pracovní účely. V jednom mám nainstalovaný Outlook.com, ve druhém zase pracovní Gmail. Každý pošťák mi tak běží ve vlastním okně a do značné míry mi takový přístup supluje nedostatek nativních klientů. Outlook je na mě pořád přebujelý, Thunderbird zase příliš staromilský, Hiri pošel a Spark je pořád v nedohlednu.

Na počítačích do kapsy s Androidem je nabídka e mailových klientů lepší. Prakticky na každém ale najdu výraznou vadu, takže se pokaždé po krátké zkoušce vrátím zpátky k Outlooku od Microsoftu, který má své výrazné mouchy, ale představuje pro mě nejpřijatelnější kompromis.

Na mobilech aspoň zatím webové aplikace nefungují jako na počítačích, liší se naše potřeby. Na počítači perzistentní a se systémem propojenou aplikaci nevyžaduji, zatímco na mobilu ano. Proto na mobilu prakticky nemůžu fungovat s tím, že otevírám webová rozhraní.

Karel Kilián

Jen v prohlížeči

Myslím, že stahování e-mailů na desktop dávalo smysl v době, kdy měly e-mailové schránky kapacitu 10 MB a uživatel musel bojovat doslova o každý kilobajt. Používal jsem v té době Outlook Express a soubor s databází zpráv jsem pravidelně zálohoval. Dnes jen marně bádám nad tím, proč jsem to vlastně dělal.

Když před osmnácti lety (bože, to to letí) přišel Google s Gmailem a v té době nepředstavitelnou kapacitou schránky 1 GB, neváhal jsem a okamžitě jsem přešel na toto řešení. Od té doby využívám výhradně webovou aplikaci, zatímco ty desktopové u mne zcela upadly v zapomnění.

Dnes nevidím důvod, proč bych měl e-mailovými zprávami plnit úložiště svého počítače. Ano, je tu samozřejmě riziko, že mi Google z nějakého důvodu zablokuje účet a s ním i přístup ke Gmailu, ale nemyslím si, že bych měl ve své schránce něco, o co bych nemohl přijít.

Martin Chroust

Používám obojí

V počítači používám webové rozhraní, v telefonu mobilní aplikaci. Tím dostanu to nejlepší z obou světů. Webové rozhraní se na mobilu nedá moc dobře ovládat, a instalace aplikace na desktop mi přijde zbytečná. Nevadí mi více individuálních přístupů k webovým e-mailům, v mobilu mám přístup ke všem schránkám pod jednou aplikací.

Jakub Čížek

Jen v prohlížeči

Na velkém počítači čtu výhradně pracovní poštu. Kdybychom běželi na Office 365, budu nejspíše spokojený uživatel Outlooku. Jelikož ale používáme Workspace od Googlu a o poštu se stará Gmail, jehož funkce v plné šíři nepodporuje žádný desktopový program, vystačím si s četbou e-mailů v prohlížeči, kde mám celý rok připnutý panel. K soukromé komunikaci už e-mail prakticky nepoužívám – dávno jej nahradily nejrůznějšími komunikátory a datová schránka –, takže osobní poštu, pokud už nějaká dorazí, zkontroluji jen v mobilní apce.

Marek Lutonský

Jen v prohlížeči

Naše vydavatelství používá Google Workspace a ve stejné službě mám také soukromé e-mailové adresy. Tady jsem před lety využil bezplatnou nabídku e-mailu na vlastní doméně v tehdejších Google Apps, a i když Google letos zkoušel tuto skvělou věc zrušit, nakonec u soukromých účtů ustoupil. Takže v práci i doma používám Gmail na webu a jsem velice spokojený. Zejména nový způsob zobrazení, kdy je vedle sebe e-mail, individuální i skupinový chat, je skvělý.

Abych ale nenechával všechno pouze online, jednou za rok si pomocí Google Takeout stáhnu e-maily a další data do zálohy. Jsou to textové soubory, tak kdybych někdy o e-maily přišel a potřeboval něco najít, půjde to.

Karel Javůrek

Jen v aplikaci

Používám už jen výhradně základní aplikace Applu – na macOS tedy Mail, to stejné na iOS a iPadOS. Je to rychlé, standardizované na všech platformách, bez bordelu a na přímo v nativních aplikacích, u kterých se nic neplatí a nehrozí přechod na placené verze ani nic podobného z moderních podvodů na uživatele. Mám trochu přizpůsobené rozhraní (co dovolí nastavení) a jsem už spoustu let spokojen. Zpracovávám vyšší desítky e-mailů denně z několika e-mailových schránek, mám vypnuté zobrazování obrázků (přes ty dochází ke sledován a zbytečně se nenačítají šílenosti) a vše píšu zásadně jako prostý text.

Více archivuji než mažu, protože používám často hledání důležitých informací a dokumentů. Úplný „Inbox zero“ se mi podaří tak jednou za pár měsíců, obvykle když dokončím větší projekty a několikrát protřídím priority.

A co vy, pracujete s e-mailem v samostatné aplikaci, nebo ve webovém prohlížeči?