Vy a počítač: Poznámky nejlépe do Google Keep či OneNote, hodí se ale i papír a texťák

V uplynulém týdnu jsme se vás ptali na to, jak řešíte poznámky a úkoly. Z ankety ve článku vyplynulo, že nejvíce z vás používá jako primární službu pro správu poznámek Google Keep a OneNote od Microsoftu. Kdysi populární Evernote vybraly pouze 4 % čtenářů.

Další poznámkové aplikace pak využívá pouze 15 % z vás, 12 % pak využívá textové soubory a 10 % ještě papír a tužku. Všechny tyto možnosti přitom byly zastoupené i u nás v redakci.

Jaký poznámkovník použít? Máme několik tipů:

V rámci diskuse jste se ale objevilo několik zajímavých příspěvků a názorů, které jsme vybrali do článku níže:

Načíst TXT je rychlejší, než otevřít prohlížeč

Textový dokument sice nemá pokročilé funkce, jde ale načíst mnohem rychleji než prohlížeč, jak zmiňuje JanMiksa: „Používám Google Keep, případně TXT soubory pokud nepotřebuji synchronizaci (otevřít texťák je rychlejší než otevřít prohlížeč a načíst Google Keep). Ale třeba takový nákupní seznam se u nás stále píše na papír. Úkoly většinou nezapisuju nikam, když už se něco důležitého objeví tak do Google kalendáře."

Překvapivě poslouží i Excel

S velmi netradičním řešením přišel Pavel Petr, který používá Excel: „Já poněkud netradičně používám Excel Kdysi jsem ho neměl příliš v lásce, nyní v něm dělám hodně věcí, mezi jiným se do něj snažím převést i své různé články. Pomocí VBA a například maker s parametry (něco co MS nezamýšlel a na celém světě zná jen pár lidí) mám rozklikávání myší s několika úrovněmi, je to velmi pohodlné.“

Synchronizace pod jednou střechou

Své výhody má i synchronizace služeb v rámci jednoho cloudu, třeba u Microsoftu. To využívá uživatel RadekLaz: „Já používám na vše služby od Microsoftu abych vše synchronizoval na mobil, pracovní PC i tablet. Takže na poznámky používám OneNote a na úkoly To Do. Naštěstí má Microsoft jeden z nejlepších launcherů na Android a tyto aplikace má přímo v sobě. Takže úkoly i poznámky zadávám přímo na úvodní obrazovce aniž bych potřeboval cokoliv otvírat. Aplikace Outlook stojí za ...., takže používám kalendář i email od Google. Ale i to je v pohodě, protože se úkoly z kalendáře Google také hezky synchronizují na účet Microsoftu.“

Kéž by měl Google desktopové aplikace

Google Keep je dle ankety nejpoužívanější řešení, uživatel Mises ale dovává, že by ocenil integraci do desktopové aplikace: „Mě taky vyhovuje ekosystém Googlu, ale zároveň jsem zvyklý na desktopový Outlook, respektive obecně se mi prostě s desktopovou aplikací pracuje lépe, než s webovou.

Takže by mě šťastným udělala existence aplikace pracovně zvané GoogleOutlook. Tedy promyšlená desktopová aplikace, které v jednom klientu sdružuje práci s maily, kontakty, kalendářem, úkoly a poznámkami (a klidně bych přidal správu úložiště, fotek, instant messaging, ...). Vše chytře propojené a prointegrované v jedné WinForms appce. Něco jako MS Outlook s tím, že na backendu by ale nebyl MS Exchange, ale Googlí cloud. Nechápu, že to někdo nedělá.

Nebo pak 2. varianta, ne tak dobrá, je toto: stále lepší a lepší podpora pro androidí aplikace ve Windows. Ovšem včetně napojení na Google účet. Tedy abych si ve windowsovém okně mohl pustit androidí Gmail, Keep,...

Ideálně tak, aby ta okna byla plně sizovatelná, tak jako v Samsung DeXu, nebo Huawei DesktopMode.“

Papír a tužka se nevybije

Všechna zařízení trpí jedním problémem „Mám asi podobnou zkušenost jako Jakub Čížek. Papír je stabilní a stálý, rychlý, snese různé formy zápisu, netrpí vybíjením baterie a je dostupný offline. Jako bonus pak je velmi levný.

Ruční psaní pak slouží jako určitá terapie na moje karpály a syndrom namáhaného palce/ukazováčku,“ zmiňuje uživatel j.pagac.