Vy a počítač: Používáte VPN, Tor nebo jiné anonymizační technologie?

Kdejaký youtuber se vás dnes díky placeným sponzorům snaží přesvědčit, že bez VPN nemůžete bezpečně surfovat nebo že si na Netflixu nepustíte obsah dostupný v zemi XYZ. Spletitá síť Toru vás zase má chránit před tajnými službami.

Jsou tyto technologie ale opravdu tak důležité, abychom je používali dennodenně? K čemu všemu se hodí a jaké případně doporučujeme? Na to odpovídají naši redaktoři na následujících odstavcích. A budeme rádi, pokud se k tématu vyjádříte i vy.

Tomáš Holčík

Ne

Dříve, než byl u nás dostupný Netflix, jsem řešil VPN či různé způsoby úpravy geolokace. Jak Netflix zlepšoval dostupnost, šíři u nás nabízených titulů a současně aktivněji bojoval proti VPN, přestal jsem to řešit. Tor jsem nikdy nezkoušel, protože nepotřebuji utajovat svoji identitu z politických důvodů a drogy nekupuji. Chápu ale, že bohužel v mnoha státech jsou VPN a anonymizační služby jedinou cestou k jinak veřejně dostupným informacím.

Marek Lutonský

VPN

Používám VPN, abych se připojil do firemní sítě a v ní ke službám, na které se zvenku nedá běžně dostat, typicky účetní systém. Zde používám klient Cisco AnyConnect. Klient OpenVPN mám pro připojení k webovým serverům. V obou případech je důvodem bezpečnost, ne snaha o anonymizaci. Občas pak ještě zapnu VPN v prohlížeči Opera, abych získal zahraniční IP adresu a mohl ověřit, jak se chová Živě nebo jiné naše weby při přístupu zvenku.

Jakub Čížek

Ne

Dříve jsem občas použil třeba TunnelBear nebo integrované VPN v prohlížeči Opera. Teprve díky této anketě jsem si ale uvědomil, že to bude už nějaký pátek. Svoji identitu až tak skrývat nepotřebuji – beztak mě na každém kroku monitorují skripty Googlu, Facebooku a dalších –, takže se spíše starám o základní „bezpečnost na poslední míli.“

Chci být alespoň trochu neviditelný pro svého poskytovatele internetového připojení, což dnes zajístí kombinace všudypřítomného HTTPS a stále používanějšího šifrovaného DNS dotazování DoT/DoH od Cloudflaru, Googlu a dalších.

Lukáš Václavík

VPN

Mám, za malý peníz jsem si na pár let dopředu zaplatil Surfshark, ale používám jej jen občas pro obcházení geobloků, ať už jde o video nebo i různé weby. Někdy je navíc surfování na zahraničních, zejména čínských, stránkách rychlejší přes VPN, protože provoz proudí lepší cestou.

Při běžném surfování ale žádnou anonymizaci nepotřebuji a k volným Wi-Fi se nepřipojuji. Cenzura u nás také není a sám nemám co skrývat. Navíc bych ani cizí VPN nepovažoval za produkt pro ochranu soukromí, protože zase svěřuji svá data cizí straně, ať už mi ona strana slibuje cokoliv.

Za zmínku ale stojí, že na počítači i mobilu mám vždy ještě další prohlížeče pro „bezpečné“ surfování. A tím bezpečným myslím to, že v nich blokuji kdeco, aby o každém mém kroku neviděli špehové z Googlu, Facebooku apod. a nespojovali to s jinou aktivitou.

Filip Kůžel

Ne

Snad jen v mobilu připravená VPN, abych se mohl v Číně připojit ke „svobodnému internetu“, ale tahle potřeba není tak častá, abych se mohl zařadit do skupiny intenzivních uživatelů.

Petr Urban

VPN

Beru ji jako nutné zlo – zesložiťuje síť, přidává hardware navíc, který konzumuje elektřinu, abych já mohl konzumovat svůj obsah. Navíc si už platím za přístup k internetu, takže neměla by být ochrana v ceně? (Zde se omlouvám za maximální zjednodušení problematiky.)

Jenže je dobré chránit se ve veřejných sítích. Nemyslím si, že mám co skrývat, ale chci, aby moje online účty a aktivity zůstaly mé. Také jsem už použil VPN, abych se dostal k obsahu, který je v Česku nedostupný. Nepovažuji se za masivního uživatele těchto technologií, nicméně občas se hodí.

Karel Kilián

Ne

Možná to bude znít naivně, ale nemyslím, že bych na internetu dělal něco, co by mohlo či snad dokonce mělo někoho zajímat. I kdyby ano, pak nevěřím ani provozovatelům VPN, že by mě ochránili například před policií či tajnými službami. Ostatně zrovna nedávno takto jeden z provozovatelů, který se dušoval, že neshromažďuje žádná data o svých zákaznících, předal údaje orgánům činným v trestním řízení.

Používání VPN by tak pro mne bylo pouze volbou mezi tím, zda věřím víc svému poskytovateli internetu, nebo provozovateli VPN. VPN nepoužívám ani pro obcházení blokád na základě polohy – ve většině případů, na které jsem narazil, to šlo obejít jinou cestou. Ve zbytku případů jsem se na to vykašlal.

A co vy, používáte VPN, Tor nebo jiné anonymizační technologie? Podělte se s námi hlasem v anketě nebo komentářem v diskuzi.