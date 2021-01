Vy a počítač: Používáte virtuální plochy ve Windows 10?

Virtuální plochy jsou ve Windows 10 poněkud opomíjenou funkcí. Přesto si ale najdou své fanoušky, kteří na ni nedají dopustit. Jak jste na tom vy? Používáte více ploch, či si vystačíte se základním zobrazením? Začněme krátkou anketou:

U podobných funkcí je důležité hlavně to, zda nám dokáží pomoci při běžných úkolech či práci na počítači. Virtuální plochy jsou přitom dosti specifické. Podělte se s námi v diskusi o zkušenosti, jak virtuální plochy používáte, či proč pro ně nemáte na počítači místo. Pro začátek jsme se zeptali u nás v redakci.

Jak využíváme virtuální plochy v redakci

Karel Javůrek: O funkci vím, ale virtuální plochy nepoužívám ani na Macu. Vystačím si s jednou velkou 4K plochou (55palcový displej), kde mám najednou otevřené všechny aplikace a dokumenty, co běžně potřebuji. Takřka vůbec nic nemusím přepínat, minimalizovat atd., což je pro mě velmi efektivní při multitasking práci.

Tomáš Holčík: Nepoužívám je, vím, že bych zapomněl, co na které virtuální ploše mám. Používám buď více monitorů, nebo jeden velký monitor rozdělený pomocí FancyZones na menší sekce.

David Polesný: Kdysi dávno jsem s virtuálními plochami experimentoval. Tenkrát jsem to musel řešit nějakým doplňkovým programem do Windows, protože to samotný systém ještě neumožňoval. Ale nakonec jsem prozřel, že žádná virtuální plocha nikdy nemůže fungovat tak dobře jako ta reálná. A tak začala moje monitorová mánie – nejdřív druhý monitor, pak třetí... no a teď mám na svém pracovišti v redakci obrazovek pět. Doma mám sice jen jednu, ale zato s úhlopříčkou 43". Není nad to mít všechno pohotově hned na očích. Ale pokud bych nucen trvale pracovat jen na jedné menší obrazovce, možná bych virtuální plochy zvážil.

Marek Lutonský: Virtuální plochy nepoužívám. Několikrát jsem to zkoušel, na Macu i ve Windows, ale nikdy jsem nepřišel na to, k čemu by mi mohly být dobré. Najednou nemám nikdy spuštěných tolik aplikací, abych se v nich nevyznal. V jednom okamžiku mi jede jen to, co zrovna potřebuji. Stačí mi pak přepínat mezi aplikacemi klávesovou zkratkou, případně si poskládat okna na velkém monitoru pomocí FancyZones v Microsoft PowerToys.

Takže organizovat aplikace ještě do samostatných ploch... nevidím prostě potřebu. Současně ale vím, že virtuální plochy jsou pro mnoho lidí naprosto nepostradatelné. Nerozumím tomu, možná proto něco přehlížím a hodně se těším na dnešní diskuzi.

Lukáš Václavík: Virtuální plochy byly funkcí, kterou jsem v minulosti obdivoval na linuxových desktopech. Do Windows ale zamířila asi o deset let později, než měla. S vysokým rozlišením displejů a přenesením velké části práce i zábavy do prohlížeče a jeho karet už zkrátka dokážu efektivně organizovat všechna okna i na jedné ploše. Funkci jsem si samozřejmě vyzkoušel hned po vydání, ale je to tak dlouho, že už jsem na ni úplně zapomněl.

Jakub Čížek: Když Microsoft s touto funkcí poprvé vyrukoval, těšil jsem se, že ji postupně dopracuje a umožní plnou a persistentní kustomizaci. Třeba pojmenování a oddělené tapety a ikony na ploše, abych mohl virtuální plochy použít jako profily pro různé typy činností. Třeba práce × programování × zábava. Nic z toho se ale nakonec nestalo, a tak funkci už jen tiše ignoruji. Základní virtuální plochu, která jen rozšiřuje pracovní prostor, totiž nepotřebuji. V kanceláři mám tři monitory, doma pak 4K displej.

Karel Kilián: Virtuální plochy jsem používal kdysi dávno - tehdy ještě přes program třetí strany. Nicméně postupem času jsem od nich upustil a dalo by se říci, že jsem na tuto funkci úplně zapomněl. Asi by mě dnes nenapadl způsob, jak tuto funkci využít.

Vladislav Kluska: Na některé funkce v Desítkách jsem se strašně těšil a pak když přišly, vůbec jsem je nezačal používat. No a virtuální plochy patří mezi ně. Není to z důvodu, že by nefungovaly, ale spíše že je Microsoft tak nějak přestal vyvíjet. Chybí možnost uložení, obnovení a jakákoliv pokročilejší práce s nimi. V současném stavu mi tak přijdou spíše jen jako pěkný nápad, nežli hotový produkt.

Jak jste na tom s používáním virtuálních ploch ve Windows 10 vy? Využíváte tuto funkci, nebo nikoliv? Podělte se o své zkušenosti s ostatními v diskusi pod tímto článkem.