Vy a počítač: Používáte pro přihlašování k online službám státu eIdentitu (Identitu občana)?

Je to jen pár hodin, co se z eIdentity stala Identita občana. Přihlašování ke službám eGovernmentu je čím dál užitečnější s tím, jak roste množství věcí, které lze vyřídit online. K čemu se dříve používaly zprávy zaslané datovou schránkou nebo e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem, tam dnes máme jednodušší webové formuláře a aplikace, do nich se přihlásíme Identitou občana.

V dnešní anketě se proto ptáme, jestli – a případně jak často – Identitu občana používáte. Níže najdete odpovědi našich redaktorů doplněné i o informace, které služby eGovernmentu používají nejčastěji a jakým způsobem se k Identitě občana přihlašují.

Tomáš Holčík

Méně často (několikrát za měsíc)

Využívám bankovní identitu a mám také zřízené MojeID. Aktuálně nic zásadně dál nepotřebuji. Se státem tak často nepotřebuju komunikovat, aby pro mne osobní kontakt představoval nadbytečnou zátěž, každou elektronicky dostupnou službu ale vítám. V Brně potom ještě máme BrnoID pro odpady a šalinkartu, přičemž nepotřebuju propojení těchto dvou systémů.

FIlip Kůžel

Nepoužívám

Sice mám nejnovější občanku s čipem a jsem registrovaný do Identity občana, ale její služby nepoužívám. Zatím jsem neměl tak silnou potřebu, abych se prokousal tím gulášem, který kolem toho státní IT department uvařil. Možná se to brzy změní s chystanými změnami v přihlašování do registrace na očkování.

Lukáš Václavík

Méně často (několikrát za měsíc)

Volím „několikrát“ za měsíc, ale to spíš proto, že to tak vyjde v průměru za celý rok. Některé měsíce si na eGovernment ani nevzpomenu, jindy zase něco řeším několikrát do týdne. Ideální stav je takový, kdy se státem nemusím komunikovat. Někdy je to však potřeba.

Z identitních prostředků mám vlastně všechny ty „bezkartové“, dosud jsem tedy nepřešel na eObčanku a nemám ani tu čipovku Starcos. Ale navzdory tomu, že mi horem spodem někdo pořád nutí bankovní identitu, nejpohodlněji se mi používá mojeID. To jsem si zaregistroval již před mnoha lety, ale paradoxně nikdy se u mě nechytilo pro přihlašování ke komerčním službám.

Pokud jde o služby státu, nejčastěji se přihlašuji ke katastru nemotivostí a datovým schránkám (ke kterým ale Identita občana není fakticky nutná). Nárazově pak spouštím Portál občana, ePortál ČSSZ, Moje daně a online aplikaci zdravotní pojišťovny (jasně, to už není „stát“).

Marek Lutonský

Méně často (několikrát za měsíc)

Identitu občana považuji za jednu z online služeb, které se státu povedly. Začal jsem ji používat s eObčankou, ale manipulace s průkazem a čtečkou je trochu zdlouhavá, i když s tím pak člověk získá nejvyšší práva. Teď se přihlašuji zejména prostřednictvím mojeID. To je díky spojení s Windows Hello, kdy přihlášení po zadání hesla bezpečně potvrdím přiložením prstu na snímač otisků, asi nejrychlejší metoda.

Přihlašuji se do Portálu občana, datových schránek, očkovacího portálu (od ledna to tam už nepůjde přes SMS), do systému státních dluhopisů, k ČSSZ, katastru nemovitostí, na eRecept… Také do aplikace Tečka, zde jsem si ale musel nastavit aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu, protože v mobilu není možné mojeID použít.

(V mojeID vidím historii přihlašování. Od září to u mě bylo 1,3× týdně.)

Jakub Čížek

Často (několikrát týdně)

Ovšem pozor, nedělám to přímo já, ale především aplikace Tečka. Ta si totiž skrze tento systém průběžně ověřuje moje identitu a synchronizuje údaje o očkování a dalších certifikátech. Identitu občana jsem letos použil také při vyplňování jarního Sčítání 2021. Právě Tečka, kovidové certifikáty a sčítání se letos výrazně podepíšou na růstu počtu přístupů k tuzemskému elektronickému státu. Identitu občana preferuji jako přihlašovací způsob i u své datové schránky, byť tu jako prostá fyzická osoba potřebuji jen sporadicky – nemám důvod k tomu, abych si se státem a úřady dopisoval na denní bázi.

Petr Urban

Výjimečně

Je to dané tím, že (e-)služeb od státu mnoho nevyužívám. Potažmo je nepotřebuji využívat denně. Ale s tím, jak se nabídka služeb českého e-governmentu rozrůstá, tak roste důležitost Identity občana. Teď se např. elektronický přístup hodí ve věci očkování proti covidu-19. Po přihlášení mj. mohu sledovat stav rezervace. Roztříštěnost a složitost možností, jak se ke službám státu přihlásit, mě nebaví a nepovažuji ji za přehlednou. Vítám proto bankovní identitu, kterou pro přihlašování zvládnou používat i moje babička nebo kamarád Petr.

Co vy, používáte pro přihlašování k online službám státu eIdentitu (dnes už tedy Identitu občana)?