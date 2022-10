Vy a počítač: Používáte operační systém nebo aplikace v češtině?

Bývalo dobrým zvykem, že se aplikace překládaly do češtiny. Dnes překvapivě narazíte i na český software nebo služby, které jsou jen v angličtině. Hraje pro vás mateřský jazyk tak důležitou roli? V dnešní anketě se ptáme, jestli češtinu v operačních systémech používáte vždy, jen někdy, nebo vůbec. (Slováci nechť si do odpovědí dosadí slovenštinu.)

V redakci žádného militantního odpůrce češtiny nemáme, zároveň na ní ale nikdo ani vyloženě nelpí. Jak to máte vy? Nechte se inspirovat našimi odpověďmi, a kromě hlasu v anketě napište i komentář.

Marek Lutonský

Češtinu volím jen někde

Na počítači mám prostředí často česky, na mobilních zařízeních vždy anglicky. U mobilů, tabletů, cyklopočítačů a další drobotiny volím angličtinu kvůli tomu, že jí pro vyjádření většinou stačí méně znaků. Na malých displejích je srozumitelnější. Navíc je to většinou primární jazyk, pro který výrobce připravoval prostředí - takhle to přesně chtěl.

Windows mám česky, na počítači se češtině nebráním. Ale na druhou stranu když mi program při instalaci dává na výběr, často i tady sáhnu po menu v angličtině. Její další výhodou jsou situace, kdy hledám nějaký návod. Anglických je mnohem víc a nemusím potom pátrat, jak je asi ta která položka v dialogu přeložená do češtiny.

Filip Kůžel

Kdysi jsem se snažil udržovat angličtinu třeba i tím, že do ní přepnu telefon, ale už mě to přešlo. Stalo se i to, že jsem do angličtiny přepnul kvůli nějaké funkci (Google Assistant?), ale i to mě přešlo. Dnes jsem ve stavu, že je mi to jedno.

Perlička z víkendu: Řešil jsem cosi s leteckou společností Ryanair a v závěru formuláře mě zarazilo tlačítko „Zachránit“. Šlo o strojově přeložené „Save“, jen tentokrát zvolili špatný význam. :-)

Tomáš Holčík

Ano, vždy když to jde

Anglicky umím, lokalizaci nepotřebuji, ale v systému a většině aplikací volím češtinu. Pokud totiž potom musím někomu poradit nebo psát recenzi na nějaký lokalizovaný produkt, potřebuji vědět, s čím se bude většina potýkat.

Z aplikací mám v angličtině Adobe Creative Cloud, protože tam se zase všechny návody a řešení problémů odkazují jen na anglické pojmy a upřímně by mi zpětný překlad českých pojmů na obrazovce do dlouhodobým používáním zapamatované angličtiny bral moc energie.

Petr Urban

Češtinu volím jen někde

Překlady bývají mizerné, byť zobecnit to nedovedu. Už na hloupých telefonech mě občas štvaly nepochopitelné české popisky. Nejlepší je zvolit angličtinu, rozumím jí a často po ní sáhnu automaticky. Díky tomu špatné, neúplné nebo chybějící překlady neřeším a neztratí se původní význam. Aspoň to tak mám na mobilu.

Česky oproti tomu používám Windows, ale již roky platí, že je to jen kvůli práci. Píši o nich, fotím je do článků, takže potřebuji mít terminologii sjednocenou se čtenářstvem. Ze stejného důvodu se snažím používat také programy v češtině, byť kde to jde, opět volím angličtinu (např. Audacity, které mám jen pro sebe).

Zatímco u Windows se aspoň můžeme bavit o profesionálním překladu, byť i Microsoft občas udělá botu nebo buduje zvláštní terminologii, amatérské překlady programů těch chyb mívají poněkud více. Některé firmy pak rovnou použijí automatický překladač, takže výsledek nedává smysl. Amatérské překlady oceňuji, protože software zpřístupňují širšímu publiku. Já je ale nepotřebuji.

Martin Chroust

Ano, vždy když to jde

S ohledem na operační systém preferuji mateřskou češtinu, a to bez debat. Pokud už to musí být, tak překousnu systém i v angličtině. A to platí zejména tehdy, pokud je prostředí přeložené do češtiny jen napůl, a v třeba v nastavení se prolíná angličtina s češtinou. U aplikací v angličtině až tak velký problém nemám, z globální úrovně jen málo z nich zvládá náš mateřský jazyk, a tak jsem se v tomto dosti rychle přizpůsobil. Ať již na počítači, tak i v mobilu.



Vladislav Kluska

Češtinu volím jen někde

Jazyk zařízení mám překvapivě různý. Na telefonu si nedokážu představit, že bych ho měl v češtině, působí mi to nepřirozeně. A taky bych přišel o spoustu funkcí, hlavně o Asistenta. Na počítači ale zase překvapivě používám češtinu. Asi kvůli tomu, abych nemusel přepínat všechny služby ručně.

Zase ale třeba takový Facebook i Twitter mám přepnutý do angličtiny, většinu dalších ne. U prvního jmenovaného je to pozůstatek z minulosti, kdy překlad tvořila komunita a byl otřesný. A co si budeme, současný překlad taky není zase tak dobrý.

Martin Nahodil

Češtinu volím jen někde

Dřív to pro mě bez češtiny bylo složitější. U aplikací to nebyl problém, ale třeba příběhové hry jsem bez oficiální či fanouškovské češtiny hrál jen těžko. Postupně jsem si ale angličtinu osvojil natolik, že teď už je čeština jen příjemným bonusem. Aktivně nevyhledávám, jestli aplikace nebo hra má či nemá češtinu, ale když už ji při výběru vidím v nabídce, tak jí dávám přednost před angličtinou.

Během let se ale našly výjimky, kdy jsem od češtiny upustil. Dobrým příkladem je starý klient Uplay, přes který běžely hry Ubisoftu. Záložka "Spotlight", kde vydavatel představoval svoje novinky, byla doslovně přeložená jako "Kuželové světlo", což mluví samo za sebe.

Lukáš Václavík

Ano, vždy když to jde

A tím, když to jde, myslím i případy, kdy to autoři fakt neodflákli a neprovedli jen strojový překlad přes Google Translator. Obecně ale používám v češtině všechny operační systémy a od toho se pak odvíjí i to, že nastavení jazyka přeberou i aplikace.

Jsem celkem tolerantní k chybám, už jsem poslal hodně zpětné vazby k opravě textů a v minulosti jsem jednu mobilní aplikaci sám přeložil. Dodnes jsem rád, že je překladatelská komunita u nás tak silná, že třeba i k novým rozsáhlým hrám často vychází amatérské překlady zpřístupňující zážitek i těm, kteří na jazyky moc nejsou nebo se narodili v době, kdy povinná byla akorát ruština.

Už si ani nepamatuji, kdy bych narazil na nějaký fakt zpackaný překlad. Spíš jen nedokončený, když vyjde nová verze aplikace a přidané funkce zůstanou v angličtině.

Vybavuji si jen jeden vědomý příklad, kdy jsem schválně přepnul do angličtiny. Tím je Netflix. Ten totiž v českém prostředí schovává všechny filmy bez českých titulků nebo dabingu. A já se klidně divám na filmy v původním znění.

A co vy, používáte operační systém nebo aplikace v češtině?