Vy a počítač: Používáte na zařízeních noční režim pro potlačení modrého světla?

Noční osvětlení, noční režim, Night Shift, modrý filtr… Technologie, které na obrazovkách večer potlačí studené barvy a zobrazení posunou do těch teplých, jsou dnes součástí všech moderních operačních systémů. Modré světlo údajně ovlivňuje cirkadiánní rytmy a komplikuje usínání, byť podle nových studií možná vůbec nemají na kvalitu spánku vliv.

Spousta lidí však tvrdí, že pozitivní účinky opravdu vnímá. Jak to vnímají naši redaktoři? A co na noční režimy říkáte vy?

Jan Láska

Ne

Nažloutlá obrazovka telefonu je pro mě ke čtení nepříjemná. Preferuji chladnější tóny, takže modrou složku nikdy nevypínám.

Karel Kilián

Ne

S filtry modrého světla jsem začal experimentovat asi před deseti lety, kdy jsem se dočetl o negativním vlivu na spánek. Používal jsem je prostřednictvím aplikací třetích stran a později i v rámci systémového nastavení, nicméně nezaznamenal jsem žádný pozitivní dopad.

Později mě načervenalé zbarvení obrazovky začalo vnitřně rozčilovat, takže jsem od veškerých filtrů ustoupil a dnes je nepoužívám. Podle mne by mělo mnohem větší efekt, kdybych dvě hodiny před spaním nepoužíval žádný zdroj modrého světla. K tomu se ale, bohužel, neumím „dokopat“.

Lukáš Václavík

Ne

Dlouho před nasazením funkce v operačních systémech jsem jako filtr používal aplikaci f.lux. Ale přišlo mi to spíš jako placebo. Když se tyto funkce staly přímou součástí OS, opět jsem jim dal šanci, jenže po čase je opět vypnul.

Nezdálo se mi, že by to na kvalitu mého spánku nebo proces usínání mělo jakýkoliv účinek. A to na displeje denně koukám opravdu hodně. (V bytě mám teplá LED světla, takže jimi také ovlivněný nejsem.)

Jeden efekt vlastně tyto filtry měly. Občas jsem zapomněl, že už filtr běží, upravil jsem nějaké fotky a ráno si všiml, že to vyvážení bílé nějak haprovalo. :)

Jiří Kuruc

Ano, přes systémové nastavení

Žlutý režim používám nejvíce a nejraději na mobilu, při provádění zavrženíhodné činnosti: předspánkovým twitterováním nebo čtením předplacených časopisů. Na notebooku také spoléhám na automatiku, byť tam často ručně zasahuji při večerní práci, kdy potřebuji pracovat s fotkama. Když vidím, jak je o náš zrak pečováno, jak jsme mohli dlouho do noci zírat do starých blikajících CRTček?

Martin Miksa

Ano, přes systémové nastavení

Režimy pro potlačení modrého světla používám už asi 7 let. Počítač i telefon používám většinou dlouho do noci a změna barev do teplých odstínů mi vyhovuje, protože mě pak nepálí tolik oči. Dříve jsem používal f.lux, ale od doby, co tato funkce přišla do iOS i macOS už spoléhám výhradně na systémové řešení. Nastavení nechávám výchozí, aby obraz nebyl až moc teplý. Spuštění a vypínání nechávám vždy automaticky se západem a východem slunce. Vše ještě kombinuji s tmavým režimem, pokud to jen jde.

Marek Lutonský

Ano, přes systémové nastavení

Na počítači jsem měl nějakou dobu f.lux, ale možnosti nastavení přímo ve Windows 10 jsou pro mě dostačující. Sice chybí klávesová zkratka pro rychlé vypnutí, ale přes boční panel (Win + A) to jde taky svižně. U f.lux mi vyhovovala možnost vyloučit konkrétní aplikace, typicky fotoeditory, ale při přepínání mezi aplikacemi mě potom rozčilovalo, jak obrazovka pořád žloutne nebo modrá, tak jsem to přestal používat. Když potřebuji, vypnu noční režim ručně. Vyplatí se nezapomínat, jinak je ráno člověk překvapený, co to u fotek prováděl s vyvážením bílé.

Na mobilu a tabletu také používám systémové nastavení, v iOS mám posuvník téměř úplně vpravo u oranžového odstínu. Ve Windows jsem o dost konzervativnější, zůstávám tam na hodnotě 57/100, dál mi už odstín přijde rušivý. Ve všech případech nechávám přepnutí režimů na systému: od západu do východu Slunce.

Tomáš Holčík

Ano, přes systémové nastavení

Používám to jen na mobilu. Na počítači nechci měnit podání barev, protože více ocením přesnou kalibraci na sRGB než ustřelené vyvážení bílé do žlutých odstínů. Oproti tomu na mobilu využívám systémovou změnu podání podle východu či západu slunce. Pomáhá to čtení za večerního světla. Také po půlnoci se automaticky zcela vypnou barvy a mobil ukazuje vše jen černobíle. To aby mi vysvětlil, že fakt je už lepší ho odložit a jít spát.

Martin Chroust

Ano, přes systémové nastavení

Používám pouze u smartphonu s Androidem. Nastavuji si vždy ručně, automatika mi nevyhovuje. Někdy totiž v noci potřebuji jen pracovat na webu, a v tom případě mi noční režim se sníženým jasem plně vyhovuje. Při večerním hraní her nebo sledování fotbalu zase noční režim automaticky vypínám, protože už citelně ovlivňuje kvalitu zobrazovaného obsahu.

Markéta Mikešová

Ano, přes systémové nastavení

Noční režim používám výhradně na iPadu, zde si to posouvám, co nejvíce to jde. U iPadu se totiž nejvíce stává, že sis jej vezmu večer do postele, hlavně kvůli čtení. Na počítačích jsem noční režimy používat přestala, když jsem si pořídila do místností světla Phillips Hue. Na nich modrou a oranžovou střídám neustále, osobně mi to vyhovuje mnohem více, než to neustále řešit na obrazovkách.

Petr Urban

Ne

V minulosti jsem používal aplikaci Flux, jednu dobu pak integrovanou funkci ve Windows 10, nakonec jsem od těchto řešení upustil. Čím víc do červena se obrazovka vybarví, tím méně kontrastní a hůře čitelný je text. To jsem kompenzoval vyšším jasem a po čase jsem došel k závěru, že mi to za to nestojí. (Návrat k funkci někdy v budoucnu nevylučuji.)

Na mobilu jsem měl noční režim (v kombinaci s černobílým zobrazením) aktivní poměrně dlouho, ale často jsem ho vypínal kvůli prohlížení fotek nebo videí. Už mě to nebavilo. Efektivnější je před spaním omezit používání elektroniky. A když už mobil do ruky vezmu, tak se nechci potýkat se sníženou čitelností nebo nevěrohodným zobrazením fotek. Mimochodem, v nadužívání mobilu mi brání jednoduchý launcher (když už si v tom nedokážu zabránit jinak sám).

Vladislav Kluska

Ne

Funkci jsem zkoušel chvíli po tom, co přišla do Windows, abych ji následně zase vypnul. Nápad asi dobrý, mám ale vážné pochybnosti o tom, že by fungoval a reálně něco změnil. Tmavý režim reálně umí ušetřit baterku, u potlačení modrého světla za pomoci podobných nástrojů mě nikdo o účinnosti ještě nepřesvědčil.

Naopak je to dosti otravné, protože je vše nažloutlé. Nejhorší je, když si pak neuvědomím hned, že mám zabarvení zapnuté a pak se člověk diví, že grafika vypadá špatně, že tam a tady barvy nesedí… Jakékoliv rozhazování barev mi přijde jako zvrácenost, co akorát vede k problémům. To je asi stejné, jako jít do kina s nasazenými poloprůhlednými (nebo oranžovými, to je jedno) brýlemi, aby člověka nebolely oči, a pak měl celý film pokažený a všechna práce lidí, co jej vytvářeli a nějakým způsobem ladili tak, aby vypadal co nejlépe, byla zahozená.

Karel Javůrek

Ano, přes systémové nastavení

Mám True Tone a Night Shift od Applu na všech zařízeních, časy nechávám standardní západ/východ.

