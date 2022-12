Vy a počítač: Používáte hlasové asistenty typu Alexa nebo Siri?

Navzdory slibům nebo mnoha náznakům ještě ani v roce 2022 neumí žádný z hlasových asistentů česky (natož slovensky). Velká škoda, protože je na trhu čím dál více chytrých zařízení, které by šly hlasem ovládat. Jazyková bariéra ale nemusí být vždy překážkou, když se těch pár příkazů naučíte používat v jiném jazyce. Ale opravdu to děláte?

V dnešní anketě proto řešíme, jestli už hlasoví asistenti hrají ve vašich životech nějakou roli, čekáte na jejich lokalizaci, nebo jestli si je do bytu kvůli ochraně soukromí vůbec pustíte. Nezapomeňte hlasovat, případně pod článek přidat komentář.

Marek Lutonský

Ano, používám

Ale chtěl bych víc! U applovské Siri mi chybí čeština, anglicky to není ono. Nejčastěji používám zadávání hlasem u nastavování minutky, typicky při vaření. Je to rychlejší než zadávat přesný čas upozornění přímo na hodinkách. Občas si takhle nastavím i upomínku, zejména v situacích, kdy nemám volné ruce, třeba v autě. Pak ale často musím dešifrovat, co jsem asi tak tím anglickým příkazem, který Siri přepsala do něčeho úplně jiného, mohl myslet. Siri se bohužel moc nevyvíjí, Android je u hlasového ovládání mnohem dál.

Tomáš Holčík

Ano, používám

Doma používám Google Asistenta na fotorámečku Nest Hub, Alexu na repráčku Echo a asistenta Sonos na soundbaru Sonos Arc. Google nejčastěji spouští odpočet pro vaření a ovládá světla bez fyzického vypínače, Alexa je propojená s meteostanicí Netatmo a díky podpoře šeptání můžu potichu večer poprosit, aby mne ráno vzbudila. Ovládání hlasem pro Sonos pak používám hlavně na přepínání nočního režimu a zesílení dialogů. Alexa to se skillem Sonosu sice umí zapnout, ale už ne vypnout.

Podpora češtiny mi chybí hlavně kvůli rozpoznávání míst pro počasí a interpretů a playlistů pro hudbu. Google to sliboval, ale už raději mlčí. Alexa to neslibuje a vzhledem k tomu, že ji vyvíjejí Poláci a přitom jejich řečí nemluví, v češtinu ani nedoufám. A u Sonosu můžeme být rádi, že to vůbec u nás zapnuli.

Své naděje vkládám hlavně do nových rozpoznávacích modelů AI. ChatGPT už česky rozumí a odpovědi vypadají hezky.

Filip Kůžel

Dlouhodobě balancuji někde mezi odpovědí ano a ne a teď mám blíže k té druhé.

Odjakživa mě to zajímalo, vždycky jsem zkoušel možnosti, ale… Vinou malosti Česka výrobce prostě nezajímáme. Absence češtiny mi nevadí, ale obcházet restrikce je prostě otrava. O chytrou domácnost se nesnažím, Android Auto nepoužívám, takže mi zůstává telefon, kde jsem postupně zakrněl k hlasové instrukci pro nastavení budíku a pár dalším drobnostem. No a s posledním updatem telefonu přestalo fungovat i to. Prostě otrava :-(

Karel Kilián

Ano, používám

Používám už několik let Asistenta Google, kvůli kterému jsme si pořídili chytrý reproduktor Google Home Mini. V té době kolovaly zvěsti, podle nichž se uživatelé měli v dohledné době dočkat češtiny. Nicméně v průběhu času se priority Googlu změnily, takže s hlasovým asistentem stále komunikujeme v angličtině.

Patrně nejčastější funkcí, kterou využíváme, je minutka. Hodí se to zejména při vaření, kdy nemusíme patlat špinavými prsty po obrazovce telefonu nebo chytrých hodinek. Na druhém místě bude rozsvěcení a zhasínání chytrých žárovek v ložnici – to je věc, na kterou se opravdu snadno zvyká.

Občas, když jdeme ven, se Asistenta zeptám, jaké je počasí, respektive teplota vzduchu, a podle toho pak volím obuv a oblečení. Ano, mohu to zjistit pohledem z okna, ale teplota se vždy nedá odhadnout správně. Kromě toho funguje hlasový asistent jako atrakce pro méně technologicky zdatné návštěvy, které překvapujeme například spuštěním ventilátoru pouhým vyřčením příslušné větičky.

Osobně si myslím, že hlasoví asistenti jsou stále ještě hudbou budoucnosti a ten opravdový rozmach je teprve čeká. U nás bude hodně záležet na podpoře češtiny a na schopnosti vypořádat se s pokyny alespoň tak, jak to u textu zvládá umělá inteligence ChatGPT.

Lukáš Václavík

Nepoužívám

Nemám doma žádný chytrý reproduktor, takže se můžu spoléhat jen na mobil. A tam zažívám spíš zklamání. Asistent Google u mě nefunguje na pozadí a vyvolávat ho tlačítkem je nepohodlné. Siri sice poslouchá, ale je docela hloupá a často nechápe, co po ní chci. Alexa je dnes prý nejpokročilejší, ale dalšího slídila doma nechci. Až něco z toho bude fungovat česky, možná jejich využití ještě přehodnotím.

Nedávno jsem objevil Genie, hlasovou asistenci od lidí ze Stanfordu, kterou si může kdokoliv rozjet lokálně bez závislosti na cloudu. Teď chystají novou verzi, tak jsem zvědavý. Zrovna buduji domácí automatizaci (rovněž bez cloudu) a tam by se mi podobné dálkové ovládání hodilo.

Karel Javůrek

Ano, používám

Sice používám, ale jen velmi minimálně, typicky nejčastěji „Siri, Home“, kde mám nastavenou zkratku pro spuštění Waze a nastavení cesty domů (v autě) s tím, že se zároveň odešle zpráva ženě, v kolik dojedu. Teď jsem si udělal zkratku i na ChatGPT, která funguje i na nejkomplexnější hlasové dotazy v češtině, takže se to pokusím trochu více zapracovat do běžného či pracovního využit. Uvidím, jestli už konečně hlas bude dávat smysl ve větším měřítku.

Jakub Čížek

Ano, používám

Jasně, u postele mám už šest let první generaci Google Home, kterou jsem splašil ve Státech prakticky hned, jak to jen šlo. No, a v září to pak bylo zase pět let od chvíle, co mi současný viceprezident Googlu pro engineering Behshad Behzadi osobně slíbil, že se Home (dnes Nest) právě do pěti let naučí plynně komunikovat v češtině.

Nestalo se tak a já na lokalizaci už rezignoval. Přesto jsem Home rozhodně nevyhodil do koše a používám ho prakticky každý den na běžné dotazy typu: „Hey Google, turn on TV“ nebo třeba „Hey Google, wake me up at eight a.m.“

Martin Miksa

Ano používám

Ovšem výrazně méně, než bych sám třeba chtěl. Bohužel chybějící podpora češtiny je velkou překážkou. Anglicky sice mluvím, ale nežiji a spoustu českých výrazů, včetně jmen kontaktů jsou při diktování zpráv či povelů komplikace. Mé využití Siri je tak omezeno výhradně na jednoduché, práci usnadňující úkoly jako je zesílení hlasitosti hudby v AirPodech, bez nutnosti vytahovat telefon, případně rozsvícení/zhasnutí světla v pokoji, aniž bych musel vstávat k vypínači. Při vaření občas Siri poprosím o nastavení časovače. Naivně se však těším na den, kdy se Siri naučí česky, abych ji mohl používat mnohem více.

Petr Urban

Nepoužívám

Hlasové asistenty nepoužívám. Experimentoval jsem s nimi a pořád mám v hlavě představu, jak by hlasové ovládání počítačů mohlo vypadat. A že by mohlo být funkční. V praxi je komunikace s asistentem složitá. Ne vždycky si rozumíme, ne vždycky dovede splnit můj požadavek. Nakonec své potřeby obsloužím efektivněji tím, že na počítači klikám myší a na telefonu používám svůj prst.

Vladislav Kluska

Ano, používám

Bez Google Asistenta si nedokážu představit život, ale je to jen díky tomu, že mám chytrou domácnost a Pixel. Na mobilu většinou tedy příkazy nezadávám, mám zde i vypnutou aktivaci hlasem. Sice je to bleskové (rozpoznání a provedení základních příkazů probíhá offline) a umí pracovat i docela povedeně s aplikacemi, nemám ale moc důvod to používat. Většinou totiž Asistenta potřebuju doma a tam na mě čeká reproduktor v každé místnosti. Bez něj si už ani nerozsvítím či nestáhnu rolety. Díky tomu to ale zas nemusím vůbec řešit, stejně jako nastavování budíku na ráno – na vše se mě sám večer před spaním zeptá.

Několikrát jsem přemýšlel, že bych zkusil třeba Alexu, ale pak to vždy narazilo na mou lenost a to, že až na šeptání (které právě Alexa má) mi nic nechybí. Naopak bych mohl přijít o absolutní provázanost celé domácnosti, kdy každé zařízení s Asistentem si dokáže povídat s dalším a ovládat jej, takže mohu odkudkoliv vypnout či zapnout hudbu nejen na reprácích, ale i na televizi a soundbaru.

Bez tady toho všeho doma bych jej zapnul na mobilu asi málokdy. Obecné výhody a pokyny, které bych využil, nevidím.