Vy a počítač: Používáte domácí tiskárnu? A když ano, je vhodnější na doma laser, nebo inkoust?

Domácí tiskárny byly před lety standardní výbavou domácnosti. Jak je tomu ale dnes? Vlastníte a používáte ji stále, nebo jste už zcela přešli na elektronické dokumenty? Pojďme se o tom pobavit. Začneme anketou, zda tiskárnu vůbec máte a jak často ji využíváte:

Mít doma tiskárnu ale není jen tak – na trhu je poměrně široký výběr. Jak jste při něm postupovali a jaký model a proč jste nakonec vybrali? Tyto otázky jsme si položili i u nás v redakci, s vašimi zkušenostmi se můžete podělit v diskuzi.

Jak (ne)používáme tiskárny v redakci

Vladislav Kluska: Já svou tiskárnu doma vlastně ani nikdy neměl. Kdysi to bylo občas více omezující a musel jsem více využívat známé a copycentra. Dnes mi to přijde pro mě jako kupování naprosté zbytečnosti. Vše mám online, tiskárnu nepotřebuju a když jednou za rok, dva je potřeba něco vytisknout, tak do toho copycentra skočím.

Lukáš Václavík: Už 12 let mám inkoustovou multifunkci Canon Pixma MP630 a letos jsem plánoval ji nahradit jinou. Tisková hlava už je v háji a chtěl jsem i síťovou podporu. Nakonec mi ale došlo, že barevně prakticky netisknu, fotky dělám ve fotolabu a kopíruju také jen minimálně. Na podzim jsem tak nakonec vybral repasovaný Samsung SL-M3820DW. Masivní laserovka s nízkými náklady, kterou můžu snadno spojit s mobilem, takže se obejdu bez skeneru. Navíc mě zahřálo u srdce, že jsem neprodukoval další odpad koupí nového modelu, ale využil vysloužilý z kanceláře.

Marek Lutonský: Laser, a už asi nikdy jinak. Uznávám, že během let, kdy jsem byl hodně nespokojený s inkoustovou tiskárnou, jsem vlastně nepotřeboval moc tisknout. Takže inkoust pořád zasychal a náklady na jednu vytištěnou stránku neúnosně rostly. Potom jsem se už smířil s tím, že doma tisknout nebudu, ale s dítětem ve škole – zvlášť teď v té napůl onlinové – to bez tisku nejde. S levným černobílým laserovým Samsungem SL-M2070W jsem už tři roky spokojený. Tiskne kvalitně, rychle a toner nezaschne; při několika papírech denně by to ale určitě nestihl ani inkoust. Toner kupuji neoriginální.

Připojení tiskárny do sítě přes Wi-Fi (bez WPS) nebylo vůbec jednoduché, docela jsem s ní bojoval. Po čase navíc přestal fungovat Apple AirPrint. Multifunkce pro skenování a kopírování vůbec nepoužíváme, skenovací aplikace v mobilech jsou pohodlnější a jejich výstup srovnatelný. Někdy by se hodil duplexní tisk, ale to bych asi po tiskárně v této cenové kategorii chtěl moc.

Jakub Čížek: Svoji poslední tiskárnu jsem z domu vyhodil v roce 2010, když v ní po půlroce spánku zaschl inkoust. Byť chápu, že rok 2020 ukázal, jak je klasická tiskárna stále naprosto klíčová pro rodiny s dětmi na vzdálené výuce, její přítomnost v mnoha českých domácnostech zároveň připomíná, že jsme stále nedokázali přepnout na digitální mindset.

Karel Javůrek: Máme doma multifunkční tiskárnu HP OfficeJet 6950, kterou Apple jako jedinou „domácí" doporučuje na vlastních stránkách. Funguje bezdrátově a hlavně rychle přes Secure Airprint bez problémů skrze všechny zařízení v domácnosti. Umí vše, co potřebuji.

Karek Kilián: Mám laserovou černobílou tiskárnu Samsung ML-3710. Zvolil jsem si ji především proto, že jsem ji měl i ve svém předchozím zaměstnání, kde se jevila jako spolehlivý pracant s relativně malou poruchovostí. Svou roli hrály i poměrně slušné náklady na tisk jedné strany. Černobílý tisk je pro mne zcela dostačující – tisknu jen zcela výjimečně, nejvíc stran vytiskne manželka kvůli materiálům do školy.

Tomáš Holčík: Mám černobílý laser se skenerem a Wi-Fi Samsung SCX-3405W. Nevím jak dlouho, ale vzhledem k tomu, že Samsung už několik let tiskárny nevyrábí a prodal je HP, bych řekl, že dlouho. Tisknu na ní výjimečně, mám tam stále ten startovací menší toner a byť je na 0 %, stále tiskne. Tisknout ale občas potřebuju, bez tiskárny by to nešlo. Skener používám, Samsung má mobilní apku pro sken, takže skenuju rovnou v telefonu a je to vždy lepší jak vyfocení papíru na stole. A inkoustovka mi doma taky vyschla, takže vždy už jen laser.

David Polesný: Mám inkoustovou multifunkci od HP, aktuálně model 6075. Tisknu jen sporadicky, zpravidla jen pár věcí pro děti do školy, ale občas se hodí i barva, proto jsem laser zavrhl. Zkušenost mě naučila, že originální náplně hned tak nezaschnou a i když se tiskárna měsíc nehne, tak se nic nestane. Alternativní inkousty zasychaly rychleji, proto už je neberu, nicméně i s těmi originály raději jednou za měsíc něco vytisknu. Náklady na tisk jsou minimální, náplně kupuju tak jednou za rok, možná ani to ne.

Máte doma tiskárnu? Jak často ji používáte? Vybrali jste inkoust, nebo laser? A co vás vedlo k výběru konkrétního modelu? Podělte se s námi a ostatními čtenáři o své zkušenosti v diskuzi.