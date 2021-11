Vy a počítač: Používáte doma robotický vysavač nebo jiného podobného pomocníka?

Počítače nás mohou zabavit i sloužit k práci. Jsou dokonce součástí také robotických pomocníků, kteří se nám mohou starat o domácnost a zahradu, abychom na tu zábavu měli více času. V dnešní anketě se proto ptáme na to, jestli taková zařízení doma používáte, jaké s nimi máte zkušenosti a proč je případně odmítáte.

Tématem jsou jen autonomní roboti, kteří sami sekají trávu, starají se o podlahu nebo čistí okna. Kuchyňských robotů připravujících těsto na bábovku nebo softwarových robotů automatizujících práci na počítači se anketa netýká. A pro inspiraci jako obvykle odpovídala i naše redakce.

Filip Kůžel

ne, nepoužívám

Důvod je jednoduchý, nemáme na to terén. Mám jedny známé, kteří s robotickým vysavačem počítali už při stavbě domu a výbavě interiéru, mají kočky, takže jim robot každé dopoledne vysaje všudypřítomné chlupy a nemohou si to vynachválit. Naopak u nás doma hromada bariér, prahů, nábytku a různých povrchů, takže ani nemám chuť vysávacího robota zkoušet.

Lukáš Václavík

ne, nepoužívám

Po rekonstrukci bytu už jsem se sice zbavil prahů a nemám ani koberce, takže je to ideální základ pro robota, jenže ty prostory nejsou zase tak velké, abych je mopem neuklidil doslovat za pár minut. Okna jsou zase poměrně malá a není jich tolik, takže s robotem by bylo více práce.

Robot by mi dával smysl jen na zahradě, kterou mám dost velkou. Jenže soused ji má stejnou, robota si tam koupil a musel mu všechno přizpůsobit. Stromy pryč, všude vodicí linky, minimum překážek… A i tak někdy – chudák – se někdy zasekne u plotu nebo mu dojde šťávat uprostřed pozemku. Sečení trávy je pro mě navíc relax, fyzickou práci po dni sezení u počítače potřebuji.

Ale až vyrobí robota, co bude vařit, umývat nádobí, vracet jej do kredence, prát, žehlit, utírat prach a čas od času vymaluje, bral bych ho všemi deseti. Jenže až takový schopný bude, nejspíš pak zamete i s lidstvem.

Marek Lutonský

ano, používám

Už přes deset let v domácnosti používáme vysávací robot Roomba od iRobotu. Velmi pomáhá, ale bez ručního vysavače – malého, akumulátorového – se to doma stejně neobejde. S robotem vlastně pracujeme dost manuálně: přeneseme ho do místnosti, zapneme, zavřeme a on si tam potom jezdí a vysává. Nepoužíváme žádné plánování nebo majáky pro ohraničení prostorů.

Kdybych měl vybírat nový stroj, bude mě asi hodně zajímat hlučnost. U Roomby to sice není horší než s ručním vysavačem, ale mnohem delší a víc otravné. I kvůli tomu mám radši našeho druhého robota, iRobot Braava, který je určený pro vytírání podlah navlhčeným hadrem a je naprosto tichý. Tento typ není tak známý jako robotické vysavače, přitom pomáhá snad ještě víc.

Jakub Čížek

ano, používám

O nepříliš věrohodnou iluzi uklizeného bytu se mi doma už pár let stará robotický vysavač Xiaomi Roborock S5 – tehdy jeden z nejlepších modelů na trhu. Co to znamená v praxi? Když si pořídíte podobnou mašinku, dříve či později ji začnete vše podřizovat.

Při koupi nového nábytku budete preferovat ten na nožkách s výškou alespoň patnáct centimetrů a přestanete řešit, že vám při sledování Netflixu tu a tam upadne bramborový lupínek na podlahu. Dobře totiž víte, že zítra tam už nebude. Robovysavač je hned po splachovací toaletě nejdůležitější vynález lidstva. Pokud však sdílíte domov se psy, kteří občas trpí průjmy, automatický úklid raději nenastavujte.

Tomáš Holčík

ne, nepoužívám

Nemám a nechci přizpůsobovat svůj byt robotickému vysavači. Chápu, že to pro vybrané nemovitosti může dávat smysl, ale u nás vysávání robotem vždy znamenalo skoro hodinu sledování, jestli robot náhodou někde neuvízl nebo něco nepřehlédl. Nemám přitom velký byt, ručně ho zvládnu vysát za pár minut včetně zákoutí, kam by se robot nikdy nedostal.

Markéta Mikešová

ano, používám

Využívám robotický vysavač. Rovnou říkám, že vysávání je má asi nejméně oblíbená uklízecí činnost a jelikož mám doma k vysávání hodně plochy, robotický vysavač byla jasná volba. A byla to skvělá investice. Vlastním Ecovacs Deebot Ozmo 950 a vysávání zvládne na jedničku.

I relativně velkou špínu, i vysoké koberce, místnosti mapuje bez problémů, má senzor proti pádu ze schodů, dokáže sám překonat nízké prahy, komunikuje s hlasovými asistenty, sám se vrátí do nabíječky a zvládá i mokré čištění. Jedno velké nadšení. Pokud ale můžu doporučit, připlaťte si trochu. Zkušenosti z okolí říkají, že to s těmi nejlevnějšími to taková sláva není.

Karel Kilián

ano, používám

Robotický vysavač jsme si domů pořídili před třemi lety poté, co jsem ho recenzoval, a zjistili jsme, že bez něj nemůžeme žít. Je to nesmírně praktický pomocník, který dokáže zajistit uspokojivou čistotu podlah v naší domácnosti.

K jeho nejsilnějším vlastnostem patří především automatický úklid v nastavené dny a časy. Díky LIDARu má přesnou mapu domácnosti, takže ho mohu například poslat uklidit do kuchyně poté, co v ní uděláme nepořádek při vaření. Samozřejmě ho máme spojeného s Asistentem Google, takže ho můžeme vyslat do akce i hlasovým pokynem.

Myslím, že investice do robotického vysavače se vysloveně vyplatí. Když si spočítám cenu svého času, který bych musel věnovat vysávání a vytírání, pak dojdu k závěru, že se zaplatil během několika prvních měsíců provozu. Doma máme čisto a můžeme se věnovat jiným činnostem.

Vladislav Kluska

ne, ale zvažuji to

Robotický vysavač je něco, co dlouhodobě chci. Mám na něj ale poměrně vysoké nároky – tedy aby byl zcela autonomní, věděl, kudy jezdí, kde přesně se v bytě nachází, kam nemá jezdit (nastaveno virtuálně, žádné fyzické či jiné zábrany) a jak má tedy vysávat. Aby se nestalo, že se zasekne vybitý někde na druhé straně bytu, protože netrefí zpátky na základnu. K tomu ideálně vzdálené ovládání přes aplikaci, podpora Asistenta… no není toho málo.

Samozřejmě jsou dnes již vysavače, které tohle vše splňují, stojí pro mě ale dost nepřijatelnou částku, kterou za to zatím nejsem ochotný dávat. Čím dál více se to posouvá k tomu, že jej stejně koupím. Zatím jsem ale odolal.

Petr Urban

ne, nepoužívám

Nedopracoval jsem to tak daleko. Při uklízení se cítím dobře, protože mám z odvedené práce radost.

Používáte doma robotické pomocníky? Hlasujte v anketě a podělte se s námi o zkušenosti v diskuzi.