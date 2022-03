Vy a počítač: Používáte datovou schránku?

První velký projekt českého eGovernmentu je s námi již třináctým rokem. Za tu dobu již ministerstvo vnitra zřídilo 1,5 milionu datových schránek, kterými prošla bezmála miliarda zpráv. Pro úřady i firmy je povinná, nepodnikající fyzické osoby ji mít nemusí. Stát se ale snaží o to lidi přesvědčit, aby ji používali.

V dnešní anketě se proto ptáme, jestli již datovku máte, k čemu ji používáte, či jestli se jí budete bránit zuby nehty. Zde jsou odpovědi naší redakce.

Jiří Kuruc

Ano, zřídil jsem si ji dobrovolně

Poklidný nedělní večer narušilo zjištění, že bych si měl rozšířit živnost o jednu z položek. Nálada ve vteřině padá, jako když simíkovi zrušíte televizi a místo dveří ven postavíte zeď. Myšlenka na hodinu spálenou cestou na úřad a zpět, nejisté čekání v čekárně a vůbec parkování v městě, které si myslí, že parkovací zóny jsou skvělý nápad. Napadá mne, zda by to nešlo vyřídit on-line, vždyť žijeme v druhém desetiletí 21. století.

A než skončí předpověď počasí, mám žádost odeslanou přes datovou schránku a druhý den se mi vrací kladné potvrzení. Nechápu, proč se mé okolí staví k datovce tak negativně, nechápu ten dětinský úsměv při vysvětlení, že oni na úřad vlastně chodí rádi. Buď tam rozdávají něco zdarma, nebo do vzduchu rozprašují nějaký skvělý matroš pro lepší náladu. Nevíte?

Tomáš Holčík

Ne, ale asi se jí nevyhnu

Datová schránka mi byla před lety zřízena. Chvíli jsem byl místopředseda našeho bytového družstva a bez toho to nešlo. Aktivně jsem ji ale nikdy nepoužíval a upřímně naprosto zapomněl jakékoli přihlašovací údaje. Teď jsem ověřil po přihlášení identitou občana, že už žádnou schránku nemám. Osobně datovou schránku nepotřebuji, nevadí mi někam zajít s papírem, kde alespoň zkontrolují mou schopnost udělat ve dvou políčkách na formuláři tři chyby.

Schránku taky nechci, protože mi tam něco dojde, já to neuvidím, nějakého upozornění si nevšimnu a ponesu odpovědnost. Prostě mne klidně pokládejte za starou strukturu, ale raději se podepíšu na papír. Chápu ale, že UX datových stránek se nejspíš za ty roky, co jsem je zkoušel, zlepšilo, stejně tak dokáží dávat větší smysl. Když to dostanu příkazem a bez datové schránky to dál nepůjde, tak se přizpůsobím. Nebudu je tedy vyhledávat a předem uvažovat o registraci, stejně jako nebudu demonstrovat na náměstí proti nim.

Petr Urban

Ano, zřídil jsem si ji dobrovolně

Bylo to těsně před vypuknutím koronavirové pandemie. Ne, že bych byl Jolanda, ale tušil jsem, že mi datová schránka ulehčí život, a tak jsem zašel na CzechPoint. K ulehčení reálně došlo, byť dodnes nerozumím tomu, proč v některých případech musím poslanou zprávu podepsat kvalifikovaným certifikátem, protože samotná schránka podle mě zaručuje, že já jsem já – nezaregistrujete si ji snadno jako e-mail. Někdo s právnickým vzděláním by mě patrně vyvedl z omylu. Používám ji, kdykoli to jde. (O kvantitu nejde.) Ocenil jsem ji v minulosti zejména při odevzdání daňového přiznání.

Marek Lutonský

Ano, zřídil jsem si ji dobrovolně

Datová schránka je podle mě služba, které se státu povedla. Už i úřady si na ni zvykly a jak ji při komunikaci berou jako samozřejmou věc, šetří to opravdu hodně času. Celkově se mi v posledních letech líbí přístup Česka k eGovernmentu, zejména rozvoj Portálu občana a navazujících služeb.

Jakub Čížek

Ano, zřídil jsem si ji dobrovolně

Jakožto nudně-průměrná fyzická osoba, která nemá potřebu zase tak často komunikovat s úřady, ji pochopitelně používám sporadicky a stejně tak sporadicky ji pro komunikaci se mnou používají i úřady. Když už se ale ozvou – naposledy třeba finanční úřad –, je příjemné, že si vše přečtu rovnou na svém mobilu a nemusím se děsit žádných nechtěných obálek s pruhy a zvědavé listonošky.

Markéta Mikešová

Ano, zřídila jsem si ji dobrovolně



Datovou schránku mám od ledna 2018, zřídila jsem si ji za konkrétním účelem – podání daňového přiznání, což bylo i první daňové přiznání, které jsem podávala sama. K ničemu jinému jsem ji zatím nevyužila, když nepočítám zřízení Identity občana. Ale Identita občana mi na první dobrou přes datovou schránku nefungovala, vnitro zrovna mělo nějakou chybu… těžko říct, jestli jsem měla smůlu, nebo ten systém má ještě pořád mouchy.

Lukáš Václavík

Ano, zřídil jsem si ji dobrovolně

Mám ji myslím od roku 2011, kdy jsem skrz ni začal posílat daňová přiznání a potvrzení o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. A od té doby jsem ji využíval přimárně s těmito třemi úřady. Výjimek bylo pár. Vím, že jsem takto oslovil jednu matriku, zrušil kreditku u Home Creditu apod.

Přesně už to nedohledám, protože jsem si nikdy neplatil trezor, nepoužíval aplikace a o všechny staré zprávy přišel. Právě omezená kapacita je problém, který s datovkou mám od začátku. Vadí mi i ta nepřehlednost, která musí neajťáka zákonitě (sic!) vyděsit. Mít něco jako „státní ověřený e-mail“ včetně jeho neduhů je pro mě ale lepší, než chodit někam po úřadech.

Paradoxní ovšem je, že s rozvojem eGovernmentu už datovku používám čím dále méně. Loni jsem už poprvé podal daňové přiznání přes službu Moje daně. A ty další úřady mají také vlastní portály. Na všechny mi stačí eIdentita Identita občana.

Karel Kilián

Ano, zřídil jsem si ji dobrovolně

Datovou schránku jsem si zřídil v nadšení z e-identity, nicméně poměrně záhy jsem zachytil informaci, že pokud ji mám, musím přes ní podávat daňové přiznání. To je věc, kterou za mne řeší má milá paní účetní a já s tím nechci mít nic společného. Nicméně jsem se dočetl, že pokud mám datovou schránku a daňové přiznání bude podáno papírově, dostanu pokutu. Několik lidí v mém okolí dokonce potvrdilo, že jim finanční úřad opravdu udělil pokutu ve výši 2000 Kč. Později sice od pokut upustil, ale i to stačilo k tomu, že jsem milou schránku raději deaktivoval. Od té doby se o ní dále nezajímám a nepoužívám ji.

A co vy, používáte datovou schránku?