Vy a počítač: Používáte centrum upozornění ve Windows 10?

Pokud používáte Windows 10, pravděpodobně jste si všimli, že nativně podporují upozornění z aplikací. Používá je Chrome i moderní aplikace. S tím se pojí i centrum upozornění, kde najdete příchozí notifikace i rychlé přepínače. Využíváte ale tuto funkci, nebo vám přijde zbytečná? Pojďme se o tom pobavit. Začneme anketou, pokračovat můžeme v diskuzi pod článkem.

Jak používáme centrum upozornění v redakci

Vladislav Kluska: Já bych měl centrum upozornění strašně rád, jen na mě působí ve Windows tak nějak nepatřičně, na boku. Otevírám jej vlastně jen proto, že mě irituje svítící ikona příchozích oznámení. Ta mám navíc neustále vypnutá a tak mi nevyskakují. Když už jsem ale v centru, tak si projdu historii, odpovím na dotazy a aspoň vím, co se mi děje na telefonu. Líbilo by se mi, když by Microsoft tuto funkci více integroval, takto mi trochu postrádá smysl. Když by se ale třeba přemístila do nabídky Start, tak věřím, že bych ji používal častěji. Líbí se mi totiž, že konečně mají Windows jednotné a poměrně funkční řešení.

Jakub Čížek: Nepoužívám. Nepotřebuji to. Asi úplně nevím, co bych k tomu měl napsat. Je mi to prostě úplně ukradené. Kdyby zítra v rámci aktualizace celé Centrum upozornění zmizelo, asi to zaregistruji až za týden. Postranní panel s notifikacemi je pro mě ve Windows 10 asi tak důležitý jako emoji policistky :-)

Tomáš Holčík: Nepoužívám „centrum upozornění“ ale dávám přednost jednotnému vzhledu upozornění od různých aplikací. Stále mi ale vadí ta blbě trefitelná malá šipečka v pravém horním rohu, když se chci upozornění rychle zbavit. Tedy jsem pro jednotný vzhled, i když ten jednotný vzhled není optimální.

Marek Lutonský: Už jsem se naučil zkratku Win + A, abych se nemusel trefovat myší na šipku, ale stejně ji moc nepoužívám. Pro upozornění ve smyslu notifikací vůbec. Ve sloupci se mi sice něco skládá, ale i když jsem už párkrát zkusil přes Spravovat oznámení nastavit, aby tam byly užitečné věci, stejně jsem si ještě nezvykl. Větší smysl pro mě mají tlačítka ve spodní části. Zejména jedno: přes tento panel vždycky vypínám Noční osvětlení, když potřebuji večer pracovat s fotkami.

David Polesný: Dokud to nebude fungovat jako na mobilních systémech, že se zde budou koncentrovat opravdu všechna oznámení, tak to pro mě postrádá smysl a je to akorát matoucí. A takto to bohužel asi nikdy fungovat nebude, protože programy na Windows jsou historicky pěkně pestrá směs. Funkci bych proto zrušil, ve finále mi ta upozornění spíše vadí a panel otevřu leda tak omylem.

Používáte centrum akcí? Jestli ano, k čemu nejčastěji? Které jeho funkce vám vyhovují, co vás na něm štve, co byste chtěli mít jinak? Napište do diskuze.