Vy a počítač: Používáte bezdrátovou myš a klávesnici?

Bezdrátové myši existují už 30 let a z dříve prémiové výbavy se stala naprosto všední věc. Cenové rozdíly už mezi kabelovými a bezdrátovémi modely nejsou, řeší se jiné věci. Totéž platí i pro klávesnice.

Bezdrátové periferie nejsou za příplatek, ale mají specifické výhody – nic vás při používání netahá, některé můžete připojit k více zařízením najednou. Příznivci kabelů zase ocení opravdu spolehlivné a rychlé připojení nebo ničím omezené podsvícení.

Do jakého tábora spadáte vy? Dáváte přednost pohodlí bezdrátových myší (trackballů) a klávesnic?

FIlip Kůžel

Mám bezdrátové obojí

V obýváku u televize je bezdrátové kombo klávesnice s touchpadem, je neustále v pohybu, takže návrat ke kabelu by byl obtížný. Na druhou stranu – kdyby ta klávesnice byla připoutaná kabelem, nemuseli bychom ji neustále hledat :-)

Jinak píšu přímo na notebooku, takže řeším pouze myš a za poslední dva roky jsem kompletně přešel na bezdrátové modely. Domácí myš má akumulátor a jednou za kvartál (?) si řekne o energii, tak ji na chvíli připojím. V kanceláři mám myš napájenou alkalickými AAA a po cca roce jsem je ještě nemusel měnit, takže vlastně také spokojenost.

Na bezdrát se dobře zvyká. Funguje naprosto spolehlivě, dobře se přenáší, na stole je menší zmatek a baterie vydrží tak dlouho, že to snad ani nemá smysl řešit.

Marek Lutonský

Mám bezdrátové obojí

Kdybych kupoval novou myš, určitě budu chtít bezdrátový model. U periferie, se kterou je potřeba hýbat, je kabel zbytečně omezující. U klávesnice je mi to v podstatě jedno, ale když chci nějakou lepší, stejně je rovnou bezdrátová a na stole to potom vypadá lépe. Takže jsem už před lety skončil u myši i klávesnice Logitech z řady MX a jsem velice spokojený. U myši jen při různých slevových akcích pokukuji po aktuálním modelu s nabíjením USB-C, staršího konektoru microUSB bych se už rád zbavil.

Jinak u klávesnice vypínám podsvětlení. Spotřebovává nejvíc energie, teď nabíjím jen tak jednou za měsíc, možná i v delších intervalech.

Ještě doplňuji: Prý se měli ozvat ti, kdo mají jinou klávesnici nebo myš než Logitech, aby to v článku nevypadalo tak divně... Já! V práci jsem asi patnáct let používal starou Microsoft IntelliMouse Optical. Už se jí moc nedařilo, tak jsem ji loni vyměnil za drátovou, prakticky stejnou Microsoft Classic IntelliMouse. I s kabelem se nakonec dá žít.

Lukáš Václavík

Mám bezdrátové obojí

Jako myš používám Logitech MX Vertical, klávesnici mám MX Keys téhož výrobce. Obojí je bezdrátové, ale to nebyl důvod, kvůli němuž jsem je kupoval. Důležitá pro mě byla ergonomie. Kabel mi nevadí a naopak nejsem natolik citlivý, abych u bezdrátových periferií cítil nějaké zpoždění.

Zpětně jsem ale bezdrátový provoz ocenil, protože jsem začal současně používat notebook i desktop a Logitech umožňuje obě zařízení spárovat se třemi počítači a pak se mezi nimi přepínat tlačítkem. Ono toho jde docílit i kabelem, když má člověk KVM switch. Jenže to už bych pak měl pod stolem fakt měděnou pavučinu obalenou v bužírce.

Samozřejmě mi vadí nabíjení, ale má to USB-C, takže se trefím poslepu napoprvé. Podsvícenou klávesnici nabíjí asi jednou týdně. Myš až poté, co chcípne (tak čtyřikrát do roka). LED indikátor nemá a ovládací software od Logitech neinstaluju, protože je podle mě hrozný, takže mě na vybití nic neupozorní. (Obojí mám spárované skrz USB dongly. Přes Bluetooth se přenáší i stav akumulátoru, ale to spojení mi přijde méně spolehlivé.)

Stanislav Janů

Mám bezdrátové obojí

Především u myši je to pro mě jeden z klíčových parametrů. Zachytávající se kabel za hranu stolu jednoduše nesnáším a příchod opletených (a často tuhých) kabelů k tomu pomohl. Asi rok používám model Logitech G604, který mně vyhovuje ergonomií i vyšším počtem tlačítek.

Baterie v myši jsem za rok dobíjel jednou. U klávesnice to sice není kritický parametr, i přesto jsem si ale na bezdrátový Logitech G613 zvyknul velmi rychle. Při delším psaní občas v kancelářském křesle využívám pololeh s klávesnici v klíně, kdy by kabel zavazel. Klávesnici mám asi 4 roky a běžné alkalické články jsem ještě neměnil. Aplikace ukazuje ještě 35 % kapacity.

Vladislav Kluska

Mám bezdrátové obojí

V dnešní době si nedokážu představit, že bych ještě někde zapojoval myš a klávesnici. Je to dané i tím, že mám pracovní notebook a doma vlastní, takže když občas přenáším klávesnici, tak je to mnohem pohodlnější než vypojovat a zapojovat kabely. A to nemluvím o tom, že notebook přenáším skoro každý den a musel bych to neustále řešit.

Aktuálně mám setup jednoduchý. Vlevo mám klávesnici Microsoft Designer Compact Keyboard, která je sice nepodsvětlená, ale jinak naprosto skvělá a pohodlná a umí se spárovat až se 3 počítači. Vedle ní je napravo myš Logitech Lift, která vystřídala starší Microsoft Ergonomic Mouse. Ta je nejen pohodlná a krásná, ale umí se i přepínat mezi počítači, což úprávě při přenášení využiju často.

No a nově mám vpravo vedle ní numerický blok od Microsoftu, který prostě vypadá skvěle. Sice jsem ho původně nechtěl, občas ale píši dost čísel. A kombinace klávesnice - myš - numerický blok se mi ukázala jako naprosto geniální a s kabelem téměř nereálné řešení. Vést po stole 3 kabely a pokaždé je odpojovat a připojovat kdykoliv, kdy přenáším notebook (což je skoro každý den), je pro mě nepředstavitelné. A řešit to nějakým hubem, což je další kabel na stole… proč si komplikovat život? :)

Jakub Čížek

Mám bezdrátové obojí

Jasně, jakákoliv kabeláž na pracovním stole je zdrojem zla ve světě, takže bezdrátová myš a klávesnice jsou pro mě naprostý základ. Nejsem žádný náročný hráč a horší latenci neřeším. Doma jedu kvůli laptopu s několika málo porty USB výhradně na Bluetooth.

Investoval jsem do dua Microsoft Designer Bluetooth Desktop a klávesnice splnila mé očekávání na jedničku. Přibalená myš byla naopak spíše špatný vtip – zvláště v této cenové kategorii –, a tak jsem ji po čase vyměnil za Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. V redakci pracuji vedle laptopu také na desktopu s Ubuntu a občas i s nějakým tím Raspberry Pi píchnutým k monitoru, potřeboval jsem tedy odlišné a technologicky kompatibilní řešení, aniž bych měl stůl plný klávesnic.

Nakonec jsem rozbil všechna svá prasátka a koupil klávesnici Logitech MX Keys a myšáka MX Master 3. Na hlavním laptopu opět pracuji v režimu Bluetooth a na dalších počítačích používám USB vysílače, mezi kterými na klávesnici a myši snadno přepínám.

Karel Kilián

Mám bezdrátové obojí

Jsem všeobecně znám jako „stará konzerva“, takže asi nikoho nepřekvapí, že jsem dlouhá léta nedal dopustit na klávesnici a myš, komunikující s počítačem přes kabel. Byl jsem přesvědčen o tom, že drát je drát, a nic lepšího prostě neexistuje.

Spolu se začátkem kariéry na Živě jsem ale přesedlal na notebook, a k tomu se mi příslušenství s drátem nezdálo úplně praktické. Takže jsem nejprve v listopadu 2018 vyměnil klávesnici za bezdrátovou Logitech Wireless Solar Keyboard K750.

Zajímavé na této klávesnici je ono slovo „solar“ v názvu. Asi správně tušíte, že indikuje solární nabíjení integrovaného akumulátoru. To bohužel nefungovalo, takže jsem reklamoval v Alze, nicméně reklamace byla zamítnuta s tím, že závada se neprojevila. Napsal jsem tedy do Logitechu, odkud ani nechtěli znát další podrobnosti a poslali mi úplně novou klávesnici. Nicméně ta nenabíjela také, takže jsem situaci řešil tím, že jsem jednou za čtvrt roku měnil baterii (je v ní CR2032).

V březnu 2020 mě začalo bolet zápěstí z používání levné notebookové myšky. Koupil jsem si tedy Logitech MX Master 2S, která se ukázala jako velice pohodlná. Navíc nabízí uživatelsky nastavitelná tlačítka, čehož jsem moc rád využil.

V srpnu tohoto roku mě postupně v několika dnech opustily obě periferie. Myši přestal fungovat po 2,5 letech optický snímač, takže jí poměrně logicky nahradila Logitech MX Master 3, na kterou absolutně nedám dopustit. Je pohodlná a nová kovová kolečka jsou nejen moc pěkná, ale i příjemná na dotek.

Na klávesnici odešel necelých 4 letech do věčných lovišť Backspace. Ani bych neřekl, že ho používám tak často - uvědomil jsem si to, až když přestal fungovat. V tomto případě jsem opět zvolil Logitech Wireless Solar Keyboard K750. A co myslíte? Opět solárně nenabíjí, a to ani když jsem ji dával za slunečných dnů za střešní okno. Takže budu zase měnit baterky.

Markéta Mikešová

Jen bezdrátovou myš

Už si vůbec neumím představit myš s drátem, to mi přijde jako pradávná historie, i když jasně, pokud někdo opravdu hodně řeší cenu a odezvu, pak drát je cesta. U výběru nejvíc řeším, aby seděla do ruky, jako levák si bohužel nemůžu vybírat ze všeho. Momentálně mám relativně průměrnou herní bezdrátovou myš s USB přijímačem a funguje bez problémů.

Oproti tomu klávesnici mám odjakživa drátovou, tam mi ten kabel nevadí a pořádně si nedokážu vysvětlit proč. Každopádně před rokem jsem přešla z kancelářské také na herní a adaptační doba byla poměrně náročná. Dnes už je to ale v pohodě a jako správný fanda barviček si užívám disco podsvícení.

Petr Urban

Jen bezdrátovou myš

Myši roky preferuji bezdrátové a tiché, přičemž takové zpravidla nabízeli jen méně kvalitní výrobci. Relativně nedávno jsem ale zjistil, že už i Logitech nabízí slušnou tichou myš, která nemá jenom tři tlačítka. Zajímavé je, že k bezdrátové klávesnici jsem se za ty roky vůbec nedokopal, ale docela bych ji ocenil, protože teď často skáču mezi více počítači.

Možná je to tím, že kvalitní bezdrátovou klávesnici nekoupíte za dvě stovky. Když jsem kdysi hledal vhodný model, ztroskotal jsem vždycky na nevyhovujícím rozložení. Na to, abych si zvykal na chybějící klávesy u zařízení, které není úplně levné, přistupovat nehodlám.

Takže zatím jsem se vždycky spokojil s jednou nejlacinějších klávesnic Genius, která má klasické rozložení, ze zadní části čouhá drát a píše se na ní slušně. Ale už asi budu brzy hledat bezdrátovou alternativu, lézt pod stůl mě už přestává bavit, zatímco malý přijímač USB zapojím na desktopu zepředu.

Tomáš Holčík

Mám bezdrátové obojí + Dávám přednost kabelu

Doma kvůli provedení pracovního stolu a možnosti pohybu po místnosti potřebuji bezdrátové řešení klávesnice i myši. Chtěl jsem bezdrátovou, ale současně podsvícenou klávesnici, ale nic moc neexistovalo, takže jsem si i vyrobil vlastní LED proužek pro osvětlení klávesnice. Nakonec jsme ale uvítal MX keys s chytrým bezdotykovým rozsvěcením a pořídil k tomu i myš MX Master, abych měl dva bezdrátové dongly.

Jeden pevně k počítači, další případně k notebooku nebo přehrávači u televizoru. V práci ale odmítám řešit nějaké dobíjení a případné hledání baterek. Používám tedy standardní drátovou klávesnici Dell, byť jsem ke své pracovní stanici dostal lepší bezdrátový set od Dellu, a herní drátovou myš Alienware s jemně nastavitelným DPI pro přesné pozicování kurzoru v Premiere Pro nebo Photoshopu.

A co vy, používáte bezdrátovou myš a klávesnici?