Vy a počítač: Používáte bezdrátové nabíječky, nebo dáváte přednost kabelu?

Každý lepší mobil už dnes nabízí bezdrátové nabíjení, některé pak samy zvládnou nabíjet jiná drobná zařízení jako hodinky nebo sluchátka. Magnetickou indukcí lze napájet také myši a technologie si pomalu najde cestu i do notebooků. Je pro vás ale skutečně tak důležitá?

O tom bude dnešní anketa, v níž se ptáme, jestli používáte bezdrátové nabíječky, chystáte se na to, případně jestli je rezolutně odmítáte. V komentáři pod článkem můžete vysvětlit, jak moc je pro vás tato funkce klíčová, kde všude ji využíváte nebo proč máte raději kabel. Inspirací budiž názory naší redakce…

Marek Lutonský

Ano, ale občas sáhnu po kabelu

Pořád jsem hodně omezený počtem zařízení, která bezdrátové nabíjení podporují: mobil, hodinky, zubní kartáček. Kartáček s hodinkami ani jinak než bezdrátové nabít nejde, tam je to vyřešené. U mobilu jsem si ale velmi rychle zvykl na podložku na nočním stolku, kam ho odložím a ráno vezmu nabitý. V autě bezdrátové nabíjení nemám, bez kabelu se proto úplně neobejdu.

Jakub Čížek

Ano, všude kde to jde

Bezdrát je pro mě naprosto klíčový při výběru nového telefonu. V práci mám totiž mobil neustále položený ve stojánku AlzaPower WF210 a doma na korkové dobíječce Ikea Nordmärke. Hlavním důvodem je v obou případech moje naprostá absence jakéhokoliv zenového klidu, takže byť mám na všech podobných zařízeních USB-C, stejně dokážu i tento poměrně blbuvzdorný konektor docela rychle zničit svým necitlivým zacvakáváním kabelu.

Petr Urban

Ano, ale občas sáhnu po kabelu

Troufám si říct, že v Česku jsem v oblasti bezdrátového nabíjení chytrých věcí patřil k průkopníkům. Bezdrátově jsem totiž nabíjel dávno zapomenutý Palm Pre 2 s webOS někdy kolem roku 2011. Připadalo mi to jako užitečná věc a na tom se nic nezměnilo. Dnes nemám telefon, který by bezdrátové nabíjení podporoval a cíleně takovou funkci nevyhledávám.

Mezitím jsem upravil svůj postoj k bezdrátovému nabíjení. S ohledem na klimatickou krizi mi ztráty způsobené bezdrátovým nabíjením připadají jako zbytečné a nemám potřebu si tímto způsobem zvyšovat osobní komfort – připojování nabíjecího kabelu mi jako tak složitá práce nepřipadá. Bezdrátovému nabíjení se přesto skoro nevyhnete.

Mobil dnes port pro kabel zatím nabízí, ale skutečně bezdrátová sluchátka musíte strčit do krabičky. Situace se časem v neprospěch kabelů pravděpodobně výrazně zhorší, takže jen doufám, že bezdrátové nabíjení bude tak efektivní, jak jen může být.

Jiří Kuruc

Ano, ale občas sáhnu po kabelu

Bezdrátovou nabíječku máme na třech místech v domě a používám ji vždy, když to jde. Po kabelu ale sáhnu ve chvíli, kdy potřebuji mobil nabít opravdu co nejrychleji. V případě mého Samsungu S20 je to například 1:10 versus 1:45 v neprospěch bezdrátu. Nebál bych se napsat, že by mělo jít o esenciální funkci každého chytrého mobilu a dokonce bych se přimluvil o zapsání tohoto požadavku do Ústavy ČR. Zatímco EU bude řešit konektory a nabíječky, my budeme o kus dál!

Lukáš Václavík

Ano, ale občas sáhnu po kabelu

Na stole u počítače mám bezdrátovou podložku, ale obvykle na ni pokládám jen sluchátka. Mobil v pouzdře musím hodně přesně usadit, aby se Qi chytilo, takže stejně raději použiju kabel. Technologii jako takovou mám v mobilech už skoro deset let od dob Nexusu 4 a Lumie 920, kdy se mi líbila jako alternativa hroznému microUSB. Dnes mám doma snad vše s USB-C, takže připojování je hračka.

V tom se mi mimochodem líbila cesta magnetického dokovacího konektoru, který měly na boku Xperie od Sony, škoda, že se od toho upustilo. Dnes se to běžně rozšířilo třeba u hodinek. Moje garminy bohužel pořád mají ten starý konektor, který se zasouvá zespod, jako bych prováděl kolonoskopii.

Škoda, že nevznikl nějaký standard magnetických konektorů pro málo žravá zařízení jako právě ty hodinky, myši, klávesnice, gamepady apod. Díky magnetu je to pohodlnější než kabel a díky kovovovým kontaktům by nevznikaly takové ztráty jako u indukce.

Karel Javůrek

Ne, bezdrátové nabíjení nechci

Nepoužívám, vadí mi ta ztrátovost (+ zbytečně další vyzařování energie do prostoru), zbytečně další zahřívání baterky a v některém případě nemožnost telefonovat a ovládat telefon bez toho, aniž by se přerušil a posléze zase odstartoval proces nabíjení (platí pro nabíjecí plošky). Jediné místo, kde mi to osobně dává smysl, je v automobilu, ale tam zatím bohužel nemám bezdrátový Apple CarPlay, takže taky používám kabel.

Chápu, že s odstraňováním portů (to je dobře) je to nevyhnutelná budoucnost i u telefonu, ale v tomto případě si počkám, až to bude skutečně nutnost a Apple se k tomu finálně rozhodně.

Tomáš Holčík

Ano, všude, kde to jde

Mobil bez podpory bezdrátového dobíjení už nechci. Večer ho po tmě vždy spolehlivě položím na nabíječku, v autě zacvaknu do bezdrátově nabíjejícího držáku a do USB jej připojím jen v nouzi, kdy opravdu rychle či za chůze potřebuji nabít. Koupil jsem si nedávno iPhone 8 z druhé ruky pro testovací účely a k němu nemám kabel vůbec. Nic jiného s Lightingem doma nemám, takže ten mobil ani kabel nikdy neuvidí.

Jan Láska

Ano, ale občas sáhnu po kabelu

Bezdrátové nabíjení preferuji hlavně u drobných zařízení typu TWS sluchátka nebo chytré hodinky. Mají menší baterii, takže i s nižším dobíjecím výkonem, který podložky obvykle poskytují, se tato drobná elektronika dobije obvykle docela rychle. U smartphonů je situace komplikovanější. Na dobití telefonu během dne obvykle není tolik času, je třeba co nejvyšší výkon (dnes běžně okolo 60 W), který poskytuje zatím jen kabel se správným adaptérem.

Nevýhodou dobíjecí podložky je fakt, že na ní musí telefon ležet, tím pádem s ním nejde během nabíjení moc pohodlně pracovat - tato komplikace s kabelem odpadá. Na nočním stolku mám ale dobíjecí podložku. Za celou noc se i velká baterie telefonu při relativně nižším výkonu bezdrátové podložky spolehlivě dobije do plné kapacity. Smůla je, když se večer netrefím přesně na střed a ráno mě budí telefon s ukazatelem baterie na 15 %…

Martin Miksa

Ano, všude, kde to jde

Přestože už je to mnoho let, kdy jsem začal s bezdrátovým dobíjením koketovat, dlouho jsem se k přechodu nemohl přemluvit, protože to bylo pomalé a neefektivní. Tím rozhodujícím okamžikem pro mne byl až nedávný příchod MagSafe od Applu. Jen taková drobnost jako pár magnetů mě nejdříve přiměla k pořízení bezdrátové power banky s Magsafe. Mít přídavnou baterii přichycenou na zádech je totiž na cestách velmi praktické.

Brzy jsem však technologii neodolal a pořídil i tradiční MagSafe nabíječku. Ani s tím jsem se ale časem nespokojil a přešel na elegantní řešení 3v1. Tedy jedné nabíječky, která naráz nabízí běžnou Qi nabíječku, MagSafe pro iPhone i kolébku pro Apple Watch a tu si nemohu vynachválit. S kabelem už se tak setkám pouze u telefonů, které dostanu na recenzi. Doufám, že i u nich ale brzy nebudou potřeba.

Vladislav Kluska

Ano, ale občas sáhnu po kabelu

Bezdrátovou nabíječku mám v práci pod monitorem a slouží jako fajn odkládací místo pro telefon, který se tam stále nabíjí a je mi tak jedno, že je to pomalejší. Stejnou situaci mám i doma u postele. Ono je to i praktické v případě, že dojde návštěva s telefonem, co nemá USB-C. Vedle mám ale pro jistotu i zapíchnutou rychlonabíječku, když potřebuju nabít telefon rychle. To už ale dnes beru jen jako doplněk. Telefon či sluchátka bez bezdrátového nabíjení bych si dnes již nepořídil.

Martin Chroust

Ano, ale občas sáhnu po kabelu

Bezdrátově dobíjím výhradně hodinky, které vlastně ani nemají jinou alternativu. U mobilů používám bezdrátové dobíjení výjimečně. A to proto, že je nabíjení pomalejší. Když můžu kabelem dobíjet 45 Watty a mít za hodinu hotovo, je položení telefonu na bezdrátovou nabíjecí podložku něco jako nošení dříví do lesa. Když mám po ruce kabel, je to jasná volba.

Na druhou stranu, pokud chci mít večer telefon ve stojánku a vidět na displej, pokud dorazí nějaké notifikace, když dodělávám články, je bezdrátové dobíjení fajn jako bonus. Ale u mobilů jej využívám spíše jako doplňkové dobíjení mezi 80 a 100 procenty. Pokud by se telefon bezdrátově dobíjel podobně rychle jako přes kabel, tak jsem připravený všechny kabely vyhodit. Jenže, než se toho dočkám, asi to ještě chvíli potrvá...

A co vy, používáte bezdrátové nabíječky?