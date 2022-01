Vy a počítač: Používáte bezdrátová sluchátka, nebo dáváte přednost kabelu?

Klasická drátová sluchátka vám při správném zacházení vydrží do konce života. Konektory se nemění a bez digitálních technologií nemají jak zestárnout. Jenže k novým mobilům už je téměř nepřipojíte, protože výrobci odstraňují 3,5mm jack a ne každému se chce nosit adaptér (externí DAC) do USB-C nebo Lightningu.

Bezdrátová sluchátka se proto rychle rozšířila i do našich životů a používáme je i tam, kam kabel ještě připojit půjde. Volnost pohybu a možnost spárování s více zařízeními jsou pro někoho tak velké výhody, že obětuje i další parametry. Jak je na tom redakce? Naprostá většina z nás už na bezdrát přešla. Takže nám můžete přijít nadat do diskuze, že nedokážeme ocenit „tu správnou zvukovou kvalitu“. Nebo pojďte hlasovat a napsat do komentářů, jaký vztah ke sluchátkům máte vy.

Markéta Mikešová

ano, používám

Už zcela výhradně jen bezdrátová. Mám jak velká, herní s prostorovým zvukem Logitech G935, tak špunty Apple AirPods. Kabel mi neschází, ani mě nijak zvlášť neobtěžuje to nabíjení. Pro spoustu činností, hlavně pohybových, je výrazně pohodlnější, když jsou sluchátka bezdrátová. Je fakt, že jediná moje obava byla, že AirPods kvůli jejich velikosti ztratím, přesně jak o tom byly meme, ale nestalo se zatím ani nejdou.

Marek Lutonský

ano, používám

Svoje první bezdrátová sluchátka jsem si koupil před pěti lety, konkrétně Sony MDR-1000X (recenze). Hodně času jsem trávil ve vlaku, kde se velmi hodilo jejich ANC. Tato sluchátka mám pořád, používám je ale už spíš jen doma a na ven mám už dva roky Sony WF-1000XM3. Mají trochu horší zvuk než velké mušle a menší tlumení okolního hluku, ale malé plně bezdrátové špunty jsou venku prostě pohodlnější.

Jakub Čížek

ano, používám

Samozřejmě používám! Jsem hrdý sběratel řady Sony WI-1000X*. V práci mám za krkem od rána do večera už hodně rozvrzané WI-1000X, doma a na cestách se pak neobejdu bez „gumově-nerozbitných“ Sony WI-1000XM2. Nákrčníkový form-faktor je z mého úhlu pohledu zatím nepřekonaný. True-wireless mě totiž odrazují stále poměrně nízkou výdrží a z obřích „traktorů“ s dokonalým (A)NC mě zase bolí hlava. Ve městě a na výletě bych s nimi ke všemu vypadal jako kašpar.

Karel Javůrek

ano, používám

Mám Sony WH-1000XM3, které při práci používám přes drát, takže nejsou „zapnuté“ a nevybíjí se. Bezdrátově je používám jen večer při koukání na filmy atd. z dálky, když ostatní spí a nechci je rušit. Ani v takovém případě ale nepoužívám ANC (rušení šumu). ANC jsem u nich využil, pouze když jsem dělal se sbíječkou, tlumilo to skvěle, vřele doporučuji.

Karel Kilián

ne, bezdrátová ani nechci

Recenzoval jsem několik bezdrátových sluchátek nižší a střední třídy a musím konstatovat, že mě prostě nezaujala ani zvukem, ani provedením, ani jinými parametry. Proto taková sluchátka nemám a v dohledné době určitě neplánuji jejich pořízení.

V podstatě sluchátka skoro ani nepotřebuji – neumím si představit, že bych se pohyboval někde venku a neslyšel, co se kolem mne děje. Doma je také nevyužiju – když už si pustím písničky k práci, vystačím si s reproduktory notebooku. Ano, není to nijak závratná kvalita, ale během psaní článků bych špičkový zvuk stejně neocenil.

Když se přeci jen zcela výjimečně chci „odříznout od okolí“, mám v šuplíku jedna drátová sluchátka, která byla součástí balení nějakého telefonu Samsung. Zvuk mají průměrný, ale pro mne a pro tyto účely naprosto postačující.

Lukáš Václavík

ano, používám

Mám už více než rok špunty Samsung Galaxy Buds+. Vyhovují mi pohodlím a hlavně výdrží. Používám je výhradně jen u mobilu, tam už ostatně ani sluchátkový konektor nemám. Nejčastěji na nich poslouchám audioknihy nebo podcasty, hudbu tolik ne, proto mi ani moc nesejde na zvukové kvalitě.

Chtěl jsem plně bezdrátový model proto, abych mi kabel nepřekážel při pohybu a abych mohl pohodlně používat jen jeden špunt. Toho využívám hlavně na kole, kde si ho strčím do pravého ucha a zároveň z levého pořád slyším, co se děje kolem mě.

U počítačů nebo konzole používám drátová, mám doma několik špuntů i velkých open-air mušlí. Je možné, že i tady jednou přejdu na bezdrát. Výhoda by pro mě byla stejná jako u bezdrátových klávesnic a myší. Kabel mi tam nevadí, ale chci používat jedny periferie k více zařízením současně. Má to ale ještě několik úskalí.

Mám několik počítačů s různými operačními systémy, PS5, mobil s Androidem a iPad. Zatím ale na trhu nejsou sluchátka, která by se připojila k tolika zařízením současně (aby se šlo jednoduše přepínat i bez neustálého párování), podporovala všechny důležité kodeky a měla i režim s nízkou odezvou pro hry (třeba i přes USB dongle).

A hlavně bych u nich chtěl i dobrý mikrofon, což má hned dva problémy. Výrobci mikrofony dost šidí. A Bluetooth obecně není stavěný na to, aby najednou přenesl kvalitní zvuk do sluchátek i signál z mikrofonu. Funguje to dobře u AirPodů a jablečných zařízení. Ale jakmile máte Windows a použije se režim „headset“, je to jako zvuk z telefonního hovoru.

Filip Kůžel

ano, používám

… ale trvalo mi to. Z počátků Bluetooth jsem si táhnul zkušenost, že sluchátka nejde spárovat, spojení padá a zvuk je příšerný, takže jsem se zuby nehty držel kabelu. Ale jakmile technologie dospěla, už nebylo cesty zpět.

Aktuálně mám dvoje. Sony WH-1000XM3 s aktivním potlačením okolního hluku používám ve vlaku, v letadle a při pokusech pracovat v dětském pokoji.

Skullcandy Indy ANC jsou true wireless sluchátka s nabíjecím pouzdrem, mám je dva roky a nepřestává mě bavit to pohodlí. Díky velikosti je mám pořád u sebe, nic se nenastavuje, nezapíná, prostě vytáhnu sluchátko, vrazím ho do ucha a už to hraje. Úmyslně jsem volil konstrukci se „stopkou“, se sluchátkem se díky tomu dobře manipuluje (na rozdíl od „buds“, u kterých pokaždé hledám správnou polohu). Často nosím jen jedno sluchátko – na audioknihy a podcasty to stačí a při běhu nebo práci slyším okolí.

Jaromír Puk

ano, používám

Dlouhá léta jsem preferoval drátová, dokud bezdrátová nedospěla jak po stránce výdrže, tak kvality zvuku. Nyní mám velká, pohodlná drátová Hi-Fi sluchátka u počítače na celodenní práci, využívám je i u her a při sledování filmů – při troše opatrnosti jsou totiž kabelová sluchátka prakticky nesmrtelná.

Na cestování a venkovní použití mám výhradně bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku, protože si u nich můžu dovolit poslouchat hudbu a podcasty při daleko nižší hlasitosti než u běžných sluchátek. Při práci ve vlaku ale i velká bezdrátová s ANC stejně odnímatelným kabelem připojuji k notebooku. U sportu pak střídám True Wireless sluchátka s ANC (fitko) a odolnější, stabilnější bezdráty bez ANC s kabelem za krkem a s háčky za uši (běh).

Tomáš Holčík

ano, používám

Upřímně nevím, kolik bezdrátových sluchátek vlastně mám, určitě by zaplnily šuplík. Používám je i v u pracovního počítače (ve variantě s USB donglem), ale u dalších svých počítačů poslouchám čistě drátová. Pro počítač mi totiž Bluetooth sluchátka nevyhovují kvůli vyššímu zpoždění, ale na na telefonu se to při sledování videa kompenzuje, takže to neruší. Na telefonu mám i 3,5mm konektor, ten ale využívám hlavně pro připojení mikrofonu při natáčení videí.

Vladislav Kluska

ano, používám

Už roky společně s telefonem používám bezdrátová sluchátka a tady to pro mě už nejde jinak. Už jen z hlediska pohodlnosti a praktičnosti nechci být zadrátovaný a při pohybu ve městě, na kole či kdekoliv jinde pevně svázaný s telefonem. Zároveň bych se už vůbec neobešel bez aktivního potlačení okolního hluku. Hlavně cesty MHD jsou řádově příjemnější. Nejen, že je tišší hluk samotného vozidla, ale i ostatní cestující a já tak nemusím poslouchat jejich rozhovory.

U PC je situace složitější. Mám sluchátka od Sony, která jsou sice bezdrátová, dají se ale připojit i kabelem a tak to po většinu času mám. Je fajn, že je pak nabíjím opravdu velmi málo a ideální je také žádné zpoždění zvuku oproti obrazu, což se hodí hlavně u střihu videa. V kanceláři pak ani nevyužiju ANC či podobné vychytávky – často spolu něco řešíme a tak potřebuji slyšet okolí.

Bezdrátově je pak používám výjimečně, když zrovna chci od počítače i chodit, ale tady hodně narážím na to, že můj notebook Gigabyte má naprosto otřesné Bluetooth a zvládnout připojené jedno zařízení, do kterého se něco aktivně posílá, je často nad jeho síly. On vlastně nezvládá ani Xbox ovladač... ale to je na jinou debatu.

Petr Urban

ano, používám

Když jsem byl v létě donucený do koupě nového telefonu, jack jsem ztratil. Život s redukcí byl přesně takový, jak jsem si ho přestavoval, tj. velice depresivní. Velká redukce se pořád někde pletla (hlavně, když jsem na zádech nesl batoh, přičemž telefony dnešních rozměrů jinam než do zadní kapsy nenacpu). Nabyl jsem dojmu, že kvůli neustálému kontaktu s oblečením by se mi za chvíli vykvedlal nabíjecí port.

Bezdrátová sluchátka jsem si nakonec pořídil. Výdrž akumulátoru není dostatečná, zato nabíjení je otravné. Jenže život s kabelem byl velice omezující a neustálé vytrhávání sluchátek z uší při pohybu mě vedlo k infarktu ve čtyřiceti. Svoboda pohybu s bezdrátovými sluchátky je natolik zásadní, že přebije nevýhody. Protože nejsem milionář, pořídil jsem si cenově dostupná sluchátka primárně na telefonování a poslech podcastů. V tomto ohledu fungují skvěle, pokud si je nezapomenu nabít. U počítače používám kvalitnější drátová sluchátka, protože tam mi kabel tak nevadí a naopak ocením lepší reprodukci a nulové zpoždění audia.

Ale za tím, že výrobci mobilů nemají k odstranění jacku pádný důvod kromě potřeby prodat publiku další krám, když už nemáme důvod mobily měnit tak často, si stojím. Na základní desce by se ostatně také dalo ušetřit (místo) např. na ethernetovém portu. Neznamená to ale, že je takový krok nutný. Na trhu existuje místo pro ethernet i Wi-Fi. Také mě nenapadá tak polarizované odvětví, kde dva konkurenční typy produktů mají natolik signifikantní a protichůdné rysy. Nesvoboda drátu versus nesvoboda nabíjení. Fascinující souboj.

Jiří Kuruc

ano, používám

… a to několikerá. Velké náhlavní Sennheisery, když potřebuji mít opravdu klid na práci. A asi troje laciná špuntová – jsou rozházená všude: na nočním stolku, v šuplíku, v kapse od kočárku, občas v autě nebo pracovní vestě… zmateně a přitom strategicky tak, abych vždy nějaká našel. To, že obvykle najdu ta vybitá, je věc jiná. A proč laciná? Poslouchám na nich vlastně výhradně podcasty ve chvíli zahradničení, sečení trávy nebo dříve pro kočárkování.

A co vy, používáte bezdrátová sluchátka?