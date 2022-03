Vy a počítač: Používáte automatické aktualizace aplikací a programů?

Chcete mít software stále aktuální, nebo raději všechny aktualizace schvalujete ručně? Automatické aktualizace jsou pohodlné, ale zároveň můžou snadno něco rozbít. Proto se hodí, když si uživatel může vybrat. A o tom je i dnešní anketa, tentokrát jen se dvěma odpověďmi.

Ptáme se na automatické aktualizace aplikací a programů, ale můžete to vztahovat na veškerý software včetně her a operačních systémů. Pokud se vaše nadstavení liší v závislosti na platformě, můžete to upřesnit v diskuzi. Jako to udělali i naši redaktoři…

Jan Láska

Ano, používám

V mobilu se mi po připojení k Wi-Fi aktualizují všechny aplikace automaticky, o nic se nemusím starat a nikdy se mi žádný zásadní problém nepřihodil, takže nemám důvod toto nastavení měnit. U softwaru pro počítač naopak žádné aktualizace neřeším. Dokud vše funguje, nebo se mi aktualizace vyloženě sama nenabídne, zůstávám na původní verzi.

Martin Miksa

Ano, používám

Důvody jsou jednoduché: lenost, aktuálnost a bezpečnost. Byly sice časy, kdy jsem aktualizace instaloval ručně, ale vzhledem k tomu, že člověk nemá čas stále kontrolovat novinky, a nechce zůstat u starých verzí, tak nemá ani jinou možnost. Vše se mi tedy aktualizuje automaticky na pozadí a já vím, že když příště aplikaci zapnu, tak v ní budu mít ty nejnovější funkce i záplaty případných chyb. Stejně to dělám na mobilu i počítači a zatím (musím zaklepat) jsem se s žádným problémem nikdy nesetkal.

Petr Urban

Ano, používám



Já jsem aktualizační nadšenec (nebo možná otrok zvyku), ale všeho moc škodí a nejlepší software je takový, který se s ohledem na všechny sám a bez řečí zvládne zaktualizovat, aniž by mě s tím výrazněji obtěžoval. Chrome před lety ukázal, jak to má vypadat. Výjimky vnímám jako přípustné, protože v některých případech může aktualizace nabourat citlivé procesy. Obecně jsem nicméně rád, že mě aktualizační mechanismy zbavují zlozvyku pořád všechno semimanuálně nebo manuálně aktualizovat.

Tomáš Holčík

Ano, používám

Většinou mne ani nezajímá seznam nově přidaných funkcí, prostě aktualizace vždy a nejlépe zcela automaticky. Jedinou výjimku představují aplikace v sadě Adobe Creative Suite, kde každá nová hlavní verze bývá zdrojem problémů. Občas něco spadne, chová se jinak, musím konvertovat projekty do nové verze a podobně. Adobe si to ale sama uvědomuje, takže vám předchozí verzi nesmaže a paralelně k ní přidá tu novou. Další drobné aktualizace už ale v naprosté většině opravují chyby a nemá smysl čekat. A až je vše jakž takž opraveno, přijde nová hlavní verze.

Karel Kilián

Ano, používám

Automatické aktualizace aplikací jsou z mého pohledu velmi užitečné, protože čím méně faktorů souvisejících s bezpečností závisí na uživateli, tím lépe. Nemusím díky nim hlídat dostupnost nových verzí, které kromě funkcí a vylepšení často přinášejí také bezpečnostní záplaty. Škoda, že to na Windows nefunguje podobně jako na mobilních operačních systémech, kde jsou automaticky aktualizovány všechny aplikace.

Marek Lutonský

Ne, nepoužívám

Všude, kde to jde vypnout, automatické aktualizace vypínám. Nemám rád, když se něco instaluje a mění bez mého vědomí. Rád si v popisech čtu, co je nového, abych to po aktualizaci mohl hned zkusit. Taky si někdy uvědomím, že aplikaci, která chce update, vlastně ani nepotřebuji. Rovnou ji tedy místo stahování a instalace nové verze odstraním.

Vladislav Kluska

Ano, používám

Automatické aktualizace zapínám všude, kde to jen jde, většinou ale funkci nevyužiju, protože chodím do Obchodu Play sám několikrát denně a dívám se, co je nového a hned to stahuju. Myslím, že by to mělo být zapnuté v základu a třeba se mi líbí i idea, kterou má Chrome OS, který ani neumožňuje uživatelsky aktualizace zakázat. Prostě vždy mají všichni aktuální verzi. Jasně, občas se něco rozbije, ale stává se to poměrně málo (U sebe si ani nic nepamatuju) a výhody pro vývojáře jsou jasné – rychlé rozšíření novinek, udržování menšího počtu verzí, apod.

Lukáš Václavík

Ne, nepoužívám

Mám sice rád to nejnovější a už si ani nepamatuji, kdy jsem naposledy měl s nějakým updatem nějaký problém, ale stejně nad tím chci mít výhradní kontrolu. Když to jde, používám manuální aktualizace. Vždy si i rád přečtu, jaké změny tvůrci provedli. Proto mě štve, že hlavně na mobilech na to autoři dost pečou a seznam novinek buď vůbec nevyplní, nebo je tam nějaká obecná nicneříkající hláška. Přitom by mi stačilo alespoň jednoduché: „Nemáme nové funkce, ale opravili jsme chyby.“

Aktualizace kontroluji ručně párkrát do měsíce. Obvykle tehdy, pokud vím, že nějaká vyšla (holt jsem z oboru) a chci si zkusit novinky. Pak se mi jich hromadně stáhne třeba dvacet.

Na druhou stranu, pokud aktualizační proces není jednoduchý, dost často zůstávám u starých verzí. To se ale týká výhradně počítačových programů, kde bych musel stahovat instalátor někde z webu. Na tohle už jsem moc pohodlný.

A pokud jde o zpackané aktualizace, tam těm se stejně nevyhnu. Vím, že někteří vyčkávají a zjišťují na internetu, jak se update povedl. Tohle je ale moc práce a navíc se stejně vždy najde někdo, kdo bude mít problém, přestože 99 % ostatních na něj nenarazí.

Jakub Čížek

Ano, používám

Na mobilu je to samozřejmost a v podstatě to na něm ani nijak nesleduji, protože se některé aplikace aktualizují v podstatě nepřetržitě. Netuším, v jaké verzi mám mobilní Chrome a je mi to upřímně jedno. Na Windows je to samozřejmě složitější, protože producenti klasického softwaru v drtivé většině případů ignorují Microsoft Store a jeho jednotnou štábní kulturu.

Většina programů, které používám, nicméně nabízí vlastní systém kontroly a instalace aktualizací. Mám pocit, že v tuto chvíli nemám na svém osobním počítači jediný program, který by si sám neuměl nainstalovat upgrade – nejvýše mě požádá o souhlas.

A co vy, používáte automatické aktualizace aplikací a programů?