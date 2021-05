Vy a počítač: Poskytovatelů internetu je mnoho, dobrých možností ale méně

V tomto týdnu jsme se vás ptali, zda jste měli na výběr při volbě poskytovatele domácího internetu. Na některých místech je to složité a mnohdy je dostupná jen jediná varianta. Přesto téměř 70 % z vás uvedlo, že bylo na výběr.

Zbývající možnost volby neměli – buď je k dispozici jen jeden poskytovatel, nebo bylo připojení již zřízeno. Dle reakcí v diskusi, i když bylo na výběr, občas nebylo příliš z čeho. Mnozí z vás píší, že dilema bylo mezi pomalým ADSL a optikopu, což vypadá jako jasná volba.

Pojďme se tak podívat do diskuse a vypíchnout některé zajímavé a užitečné komentáře:

Reálně se dá zvolit jen jeden poskytovatel

O tom, že i přes zdánlivý vysoký počet poskytovatelů je reálně možné vybrat jen jednoho, píše třeba uživatel Sislik: „V anketě jsem zvolil 'Ano, je zde několik poskytovatelů', ale nevím, jestli to byla úplně správná odpověď.

Když jsme bydleli v Plzni, tak v paneláku byla jasna volba Pilsfree, protože to nemá konkurenci, takže jsem jinou možnost nehledal. Když jsme se z Plzně odstěhovali do malého města (asi 5 000 obyvatel), tak je tu Mraknet, který má po městě natahanou optiku. Zase ano, jsou ty i jiné moznosti, ale když je možnost optiky, tak jsem alternativy zase moc nehledal “

Větší problém, než rychlost, je nenažranost webu

Jak píše v diskusi Miroslav Lo, větší problém, nežli rychlost připojení, jsou nenažrané weby. Holt, nároky dnešní doby se projevují všude: „já mám zřízené dvě netové přípojky, jeden v Plzni a druhý v rodné obci. V Plzni byla volba jednoduchá jelikož už byla přípojka UPC tak stačilo jen aktivovat a nyní jsem spokojeně na 500Mb tarifu.

V obci západně od Plzně je to složitější. Jsou tam wifináři ale pevné dráty tam má jen Cetin, tedy omezené možnosti jsou, ale rychlost je v zásadě díky společné síti stejná. Takže O2 a 50Mb tarif který stačí na prohlížení netu a tu a tam nějaké stažení něčeho a připojení Android TV.

Nicméně problém není rychlost připojení ale neuvěřitelná rozežranost web stránek. Bohužel (nebo bohudík) pamatuji dobu kdy jsem na střední se připojoval přes mobil Samsung na GPRS a stránky byly kupodivu svižné (rok 2004) - aby bylo jasno, zobrazovalo se to normálně na stolním PC, jen jsem dle návodu provedl ruční připojení (propojení kabelem s PC, napsání srozumitelné konfigurace a jelo to - ovšem ta cena byla ukrutná). Dnes když se uživateli přepne mobil do režimu EDGE tak to vypadá že internet stojí... Přitom informační hodnota stránek totožná.“

Na progresivní vesnici i optiku najdeš

Honza Skýpala píše, že když se chce, i na vesnici je k dispozici optika: „Před osmi roky jsem se stěhoval z města na vesnici. Tehdejší starosta byl prozíravý bývalý ajťák, takže když se v obci o pár let dříve budoval nový vodovod, souběžně s ním nechal položit optiku. Takže při stavbě domu a napojení na obecní vodovod jsem nechal na základovou desku přivést i onu optiku. Rychlost připojení je limitována media convertorem, který jako úzké hrdlo obsahuje 100Mbit ethernetový port, takže ve výsledku mám nějakých efektivně 70-80 Mbps symetricky. Po optice je současně vedený i televizní signál a to dokonce včetně konverze na starý analogový standard, takže senioři, kteří si nenakoupili set-top-boxy, mohou dodnes koukat na vysílání na svých historických přístrojích (starosta myslel fakt na všechno, nebo spíše na všechny). Za linku platím 400 Kč / měsíc.

Možnost jiného operátora jsem měl, zkoušel mě zlomit O2, kterého jsem měl předtím ve městě, abych u nich zůstal skrz DSL nebo LTE (obojí v místě umějí), ale bylo to pomalejší a dražší než ta optika od obce, takže od těch jsem odešel.“

A na některých místech i přímo nebe

Některé nabídky zní ale až neuvěřitelně skvěle, hlavně ta symetrika. O detaily svého připojení se podělil uživatel Pety N: „V dřevních dobách, kdy jsme chtěli jsme zavést hromadně internet do paneláku, našli jsme jen jednu firmu, která byla ochotná nás připojit (vzduchem, 256kbps) a udělat ethernetové rozvody. Měli jsme to tenkrát jako první panelák ve městě. Její připojení se stále zrychlovalo, pak k nám natáhla optiku... Firem je tady teď výběr, ale není důvod měnit, tato firma je stále spolehlivá a nejlevnější. Mám od ní i připojení po přestěhování v jiném domě a stále spokojenost. Smlouvu mám na 200/200 Mbps, ani ne po roce to zvedli na 300/300, teď mají za stejné peníze základní nabídku 700/700. Jako důchodce za to platím 279,-Kč měsíčně, router Mikrotik v ceně. Jo a několik let mám i IPv6.

Teď plánují tahat optiku až do bytů.“