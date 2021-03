Vy a počítač: Odebíráte externí disky bezpečně, nebo s nimi neztrácíte čas?

Tento týden se zaměříme na to, jak odpojujeme externí disky od počítače. V minulosti bylo zvykem využít funkci bezpečného odebrání, ale je to nutné i dnes? Začněme anketou:

Hlavně na starších systémech mohlo nenadálé odpojení způsobit ztrátu dat. Pojďme se tedy pobavit o tom, jaké máte zkušenosti, a to nejen z minulosti. S příchodem novějších Windows došlo ke změně a systém už počítá s nenadálým vyjmutím disku.

S odpověďmi jsme jako vždy začali u nás v redakci, vy se nezapomeňte zapojit v rámci diskuse.

Jak odpojujeme úložiště v redakci

Karel Javůrek: Pokud jsou na flash disku důležitá data, tak dám nejdříve bezpečné odebrání, v opačném případě vysouvám flash disk rovnou. V životě se má občas riskovat, za ten pocit rebelství to stojí.

Vladislav Kluska: Já se musím přiznat, že externí disk či flashku jsem neměl v ruce pořádně roky. Naposledy to bylo, když jsem si půjčoval flashku, abych si něco rychle vytiskl v copycentru – svou vlastní ani nemám, nepotřebuji. A rozhodně pak neztrácím čas nějakým klikáním na ikonu v systému, přijde mi to v dnešní době jako nadbytečný úkon. Prostě jen počkám, až se dokopírují data a jdu.

Karel Kilián: Jsem „stará škola“, takže protože starší verze Windows vyžadovaly bezpečné odpojování periferií, dělám to tak dodnes. Mám sice pocit, že se v novějších verzích objevila nějaká možnost nastavení, která tento krok umožňuje vypustit, ale ta dvě kliknutí navíc jsou pro mne akceptovatelná. Během své praxe IT technika jsem několikrát viděl zklamané uživatele, kteří přišli o svá data právě tak, že odpojili flashdisk jeho prostým vytažením z konektoru.

Filip Kůžel: Možná jsem měl štěstí, ale nemám jedinou špatnou zkušenost. Nechám uložit/dokopírovat data a pak prostě vytáhnu konektor bez ohledu na to, zda jde o malou flashku, nebo externí harddisk.

Marek Lutonský: Ve Windows jen velmi výjimečně, když mám pocit, že na externí disk přenáším důležitá data. Stane se to párkrát za rok, jinak vytrhávám disky z USB bez upozornění. Za ta desetiletí, co je v počítačích USB, se mi to ještě ani jednou nevymstilo. U Maca to bylo jiné, ten vždycky u vytahování disku bez přípravy v operačním systému křičel, takže tam jsem postupoval tak, jak chtěl. To stejné i u NASu Synology. Windows jsou u této operace příliš potichu.

Jakub Čížek: Záleží samozřejmě na konkrétním operačním systému a jeho nastavení, zdali má kešovat zápisy na externí úložiště. Svůj smysl to mělo v éře velmi pomalých zařízení, ale dnes je to už v případě Windows 10 naprostý nonsens. Výchozí politika Desítek totiž žádné kešování nepoužívá! Pokud něco zkopírujete na USB disk/SD kartu, tak se tak i okamžitě stane a můžete ji ihned vytáhnout. Politiku okamžitých zápisů na paměťová média lze podobným způsobem samozřejmě aktivovat i na prehistorických Windows 7.

Lukáš Václavík: Flashky nebo čtečku paměťovek skoro vždy rovnou vytahuji z USB, výjimkou jsou jen případy, kdy na nich ještě bliká dioda. Externí disky naopak „bezpečně odpojuji“ vždy, protože chci, ať se bezpečně zaparkuje hlavička a přestanou točit plotny. Je to ale spíš taková drobná úchylka. Ztráta dat u mě nehrozí, protože mám ke všemu důležitému zálohy, a z fyzického poškození při vynuceném odpojení strach nemám.

Jiří Kuruc: Vlastně nevím, proč tomu tak je, ale zatímco na Windows flashky trhám, na macOS tlačítko pro "vysunutí" použiju vždy. V případě pevných disků pak odebírám bezpečně i ve Windows.

Tomáš Holčík: Řídím se heslem "Život je příliš krátký na bezpečné odebírání flashky." Pouze po kopírování velkých souborů na prostorné disky počkám pár sekund před vyjmutím, ale nikdy neklikám na ikonu pro bezpečné odebírání. Nikdy jsem s tím neměl problém.

David Polesný: Nikdy jsem disky bezpečně neodebíral a nikdy jsem přitom o žádná data nepřišel. Když ještě Windows otravovaly s varovnou hláškou, tak jsem se možná párkrát zamyslel, že bych možná příště před odebráním kliknout měl, ale stejně jsem na to vždycky zapomněl.

Jak odebíráte disky vy? Měli jste někdy problém či dokonce ztrátu dat? Podělte se o své zkušenosti v diskusi!