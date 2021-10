Vy a počítač: Od kdy byste svým dětem povolili sociální sítě?

Sociální sítě jsou velice oblíbené a velice kontroverzní. Produkty od Facebooku používají globálně tři miliardy lidí. Dnes se ze všech problémů soustředíme na dopady na nejmladší uživatelky a uživatele. Již několik let víme, že sociální sítě jsou navrženy jako tvrdé drogy. Mají nás chytit a nepustit. Čím mladší jste, tím jste také zranitelnější.

Závislost vzbuzuje úzkosti. V posledních letech mezi mladými lidmi frčel zejména Instagram, který má devastující dopad zejména na dívky, byť nikoli výlučně na ně. Sítě nastolují falešný idol krásy. Tento efekt zesiluje potřeba sbírání „lajků“. Pokud jich člověk nemá dostatek, může se dostat až do depresivních stavů. Nebo se u něj např. projeví poruchy příjmu potravy, chce-li dosáhnout určitého tělesného standardu na sociálních médiích.

Provozovatelé sociálních sítí občas projeví snahu o nápravu situace, jak ale nedávno odhalila whistleblowerka Frances Haugen, tak Facebook o své toxicitě vůči dospívajícím dívkám ví. Problém ale příliš neřeší, upřednostňuje finanční zisk. Jako dospělí si se sociálními sítěmi patrně poradíte, co když ale máte děti? Chcete je před sociálními sítěmi chránit? Kdy jsou na používání připravené?

Filip Kůžel

Od 12 let

Děti mám, takže téma sleduji pečlivě. Na tohle rozhodnutí mám ještě pár let čas, ale nejsem si jistý, jestli je to dobře, nebo špatně – bude se situace ve virtuálním prostoru nadále zhoršovat, nebo dojde k nějaké kultivaci?

Kdybych takové rozhodnutí měl udělat dnes, sehrála by roli konkrétní situace – vyspělost dítěte, jeho preference, kolektiv, ve kterém se pohybuje. Důležitou roli hraje osvěta a nebál bych se ukázat, jak to vypadá, když se to zvrhne – třeba filmem V síti.

Marek Lutonský

Od 10 let

Nejvíc by mi asi dávala smysl hranice 12 let. Ale než aby dítě používalo tyto služby tajně, je asi lepší začít dřív, ale s důkladným vysvětlením, poučením. Ideálně kdyby to nějakou dobu šlo v omezeném režimu s rodičovským dozorem, pokud něco takového sociální sítě nabízejí. Zakazovat služby, které jinak bude používat celá třída, ale asi nemá smysl. Sociální síť je vlastně třeba i WhatsApp, ve kterém si děti povídají ve skupinách, nemusí jít hned o ty nejznámější jako Instagram.

Jakub Čížek

(Bez odpovědi v anketě, nemám děti)

Moje dvě neteře na spodní věkové hranici ankety v tom mají docela jasno, babiččin telefon totiž ovládají tak zdatně, že si bez jejího vědomí dokážou na její náklady obstarat kdejaké herní předplatné. Dobře, tak trochu vážněji. Současné rozjímání nad (ne)bezpečností internetové divočiny vnímám optikou člověka, který vyrůstal v 90. letech, a byl tedy součástí první a snad i poslední generace dětí, která počítačům a internetu rozuměla lépe než jejich rodiče.

Byli to často právě mladí teenageři, kdo rozhodoval o tom, jak se bude v praxi doma surfovat a kde. Internet byl přitom brutální už tehdy. Svým způsobem snad ještě divočejší, protože byl před zraky široké veřejnosti (včetně rodičů a psychologů) mnohem skrytější než dnes. Jen jsme tomu neříkali TikTok a Instagram, ale třeba Mageo a později Xchat.

Karel Javůrek

Až budou dospělé

Záleží na druhu sociální sítě a obsahu, který bude tvořit nebo konzumovat. Rozhodně nepřipadají v úvahu výplachy mozku typu TikTok nebo Instagram. Většina YouTube kanálů je rovněž takovou digitální rakovinou pro děti, takže se to musí hodně hlídat a rozhodně nenechat dítě samotné na YouTube. Naopak se mi líbí (a s prckem jsme to zkusili) nahrávání při vlastním hraní, protože u toho musí mluvit, popisovat věci a třeba i být vtipný. V 7 letech je to tedy i takové dobré učení a rozvíjení vlastních dovedností, při kterém se baví a zároveň tvoří vlastní obsah.

Tomáš Holčík

Od 15 let

Mám už dospělé kluky, kteří jsou jen o pár let starší jak Facebook. Sami si, stejně jako velká spousta jejich spolužáků, zřídili Facebook před 13 rokem na tajnačku s falešným datem narození a brali to dřív jako cool záležitost. Dnes jej už prakticky ignorují a žijí jinými sítěmi. Vím, že u synů se víc řeší, co stahují, zatímco u dcer co odesílají. Naštěstí jsem tedy nemusel řešit zásadní problémy. I ze zkušeností v příbuzenstvu ale vím, že zákazy moc nepomáhají a mnohem důležitější je vzájemný dialog a důvěra.

Lukáš Václavík

Od 10 let

Jedna věc je můj názor jako případného rodiče a jedna ta, jaká data sbírá samotná síť a jak s nimi nakládá. Dokážu si představit, že dítě bude používat dozorovaný účet už od deseti let s tím, že rodič bude schvalovat, koho dítě sleduje a s kým si může psát či volat. V patnácti bych například umožnil, aby dítě mohlo psát veřejné příspěvky viditelné pro všechny. Síť by pak musela tyto věkové limity respektovat, upravit podle toho funkce, doporučování reklamy atd.

Dokud ale registrace nebudou vázané na nějaké ověření věku, pravidla se budou obcházet. Zvlášť když ještě i dnešní děti jsou často v technologiích zdatnější než rodiče. Věřím a doufám, že v opravdu funkčních rodinách se rodiče s dětmi dohodnou a nenechají výchovu na youtuberech a tiktokerech.

Karel Kilián

Až budou dospělé

Děti nemám a celkem nerad teoretizuji o něčem, s čím nemám žádnou zkušenost. Za sebe volím odpověď až budou dospělé, ovšem dospělost nevážu na nějaký konkrétní věk. Pokud bude mé dítě dostatečně mentálně vyspělé a zodpovědné, ať si je na sociálních sítích třeba od deseti let. Jestliže ale nebude na takové úrovni, aby bylo schopné vyhodnotit možná rizika a vyvarovat se jim, pak bych sociální sítě povolil až později.

Martin Chroust

Od 12 let

Sociální sítě však mohou být pro mladší děti nevídaný svět, na němž se velmi rychle stanou závislí. I když se za 10 let může stát ledacos, určíte budu chtít děti dopředu edukovat a připravit na to, co sociální sítě znamenají, jaké mají výhody a jaké jsou jejich škodlivé vlivy. Zda to k něčemu bude, ukáže až čas…

Petr Urban

Od 10 let

Ideálně bych děti chtěl chránit navěky. Zákazy ale nikam nevedou a nerad bych, aby mi děti něco dělaly za zády. Klíčová je komunikace a otevřenost. Potomci musí vědět, že se mi mohou svěřit a že mi mohou věřit. Jsem rád, že prozatím tyto debaty nemusím podstupovat, ale je potřeba o těch věcech mluvit zcela otevřeně.

