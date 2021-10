Vy a počítač: Notebook musí mít numerickou klávesnici, přes to nejede vlak

V pondělí jsme se vás dotazovali, jestli preferujete notebooky s numerickou klávesnicí. K našemu překvapení na tom uživatelům opravdu záleží. Sedmdesát procent z vás totiž numerický blok chce, jen 26 % jej odmítá a zbytku je to jedno.

To je v ostrém kontrastu s názorem našich redaktorů, kdy ze šesti lidí jich čtyři numerickou klávesnici nechtějí, pouze jeden ano a jeden se přizpůsobí. A jaké jsou vaše postřehy?

Bez numerického bloku se neobejdu

Uživatel KosKarel říká: „Jedině klávesnici s numerickým blokem. A ten co praví opak ještě nikdy nezkusil přepisovat ve velkém čísla z papíru který drží levou rukou do notebooku jen pravou rukou.“

„Už několikrát jsem dělal přepisovače rozhodčích u sportovních závodů, kdy dostanete 5 papírů s několika číselnými údaji a máte asi minutu je všechny naklofat do připravené sčítací tabulky a jede se dál, několik hodin v kuse.

Jednou se mi porouchal notebook a dostal jsem náhradní bez numerické klávesnice, už po třech hodinách jsem si myslel, že mi už upadnou prsty.

Numerická klávesnice má smysl, pokud potřebujete pracovat s čísli.“

Vyžaduje jej také -drb-: „Pracovní notebook si bez numpadu neumím představit. Nejpoužívanější klávesové zkratky mám namapované na numerické klávesy, bez nich by byla má práce mnohem pomalejší. Ale stejně tak je pro mne u takového stroje důležitý kvalitní displej s vysokým rozlišením (velká pracovní plocha), dobrý výkon a rozšiřitelnost (zejména možnost připojení více externích monitorů současně, když si udělám plnohodnotné pracoviště).“

„Tak já se bez Numpadu neobejdu, když píšu čísla skoro neustále. A Elitebook 850 G5 má skvělou klávesnici i na psaní. Jinak prodeje mluví jasné, 15,6" bez numeriky je neprodejná, např. Elitetbooků 850 první generace, která neměla numeriku, jsem neprodal ani jeden, jejich dalších generací s numerikou tisíce,“ dodává jjfb.

Patnáctky zkrátka numeriku mít musí, tečka. „Pre mna je numpad nutnost, zadavanie cisiel cez shift neprichadza do uvahy. Moja oblubena velkost notebooku je 15.6 a tam numpad musi byt,“ uvádí sx-man.

Vyosenou klávesnici nechci či nepotřebuji

Řada z vás preferuje na cesty menší notebooky, takže se požadavek na numerický blok vylučuje tak nějak automaticky. „U notebooku je hlavním znakem přenosnost, což bohužel znamená, že numerický blok musí stranou ... beztak většinu zdlouhavé práce, kde se numerický blok hodí dělá člověk někde v kanceláři, kde si k tomu připojí plnotučnou klávesnici,“ říká jxjl. „V kancelari notebook dokuji, jinak preferuji spis mensi velikost a hmotnost, takze numericka klavesnice neni podminkou,“ dodává KRtek.tm.

„Preferuji co nejmenší notebook 12 - 13", maximálně 14" a i to už je příliš velké a využívám zástupný numerický blok a zejména funkční klávesy, bez kterých se člověk neobejde. Při psaní textu "z horní řady" to zase tak nevadí, ale pokud se zabrousí do vody profesionálních aplikací a průmyslu, začnou být rozdílné scan-kódy pořádný problém. Stejně tak bych ocenil blokové uspořádání a hmatovou orientaci, protože na klávesnici se dívat nepotřebuji,“ říká blmrtin.

Objevily se ale také názory souznící s těmi od našich redaktorů. „Numericky blok nechci. Klavesnice je pak typicky i s touchpadem posunuta. Neni to ergonomicke. A to i kdyz 99% casu pouzivam externi klavesnici a casto je laptop zaklaply,“ píše Jiří Kocman.